Esapekka Lappi on palaamassa ensi kaudeksi Toyotan rattiin.

Toyotan nuori suomalaiskuski Kalle Rovanperä pyöritteli hallitusti Kreikan MM-rallin vain 980 metriä pitkän avauserikoiskokeen torstai-iltana Ateenassa. Rovanperä oli pätkällä kolmanneksi nopein. Edelle ehtivät vain tallikaverit Sebastien Ogier ja Elfyn Evans.

”Tällaiset erikoiskokeet ovat siinä mielessä tärkeitä, että viemme rallia ihmisten pariin. Tällaiseen paikkaan voi tulla porukkaa, jotka eivät edes aiemmin ole ralliautoja nähneet”, Rovanperä huomautti.

”Huomenna se kisa kunnolla alkaa. Nuotituksessa oli tosi paljon vettä ja mutaa tiellä. Se voi vielä kuivua, mutta tosi hankala ralli on luvassa. Testipätkällä oli paljon mutaa, mikä oli hyvä asia, jotta saimme siitä kokemusta”, torstaiaamun testierikoiskokeella pohja-ajan ajanut jyväskyläläinen jatkoi.

Jari-Matti Latvalan johtaman Toyotan rallitallin sopimustilanne kautta 2022 ajatellen näyttää selkeältä. Ykköstykkeinä jatkanevat Rovanperä ja Elfyn Evans, jotka pääsivät hiljattain myös testaamaan ensi vuoden Rally1-hybridikilpuria.

Latvalan pitää odottaa virallisia sopimusuutisia Japanin päästä, mutta käytännössä asiat on jo sovittu.

”Niin kuin olen sanonut jo aiemmin, sopimuksia en voi vahvistaa. Lähtökohtaisesti haluamme pitää meidän kuskit, ja nyt kun he kävivät sitä uutta autoa ajamassa, niin kyllä meillä aika vahvalla pohjalla homma on ensi vuoden suhteen. Tilanne on erinomainen”, Latvala totesi STT:lle.

Uransa kahdeksatta mestaruutta tällä kaudella jahtaava Ogier ajaa ensi vuonna vain valikoituja kilpailuja. Ogierin kanssa kolmatta tehdastallin autoa on tulossa jakamaan Esapekka Lappi, joka ajoi Toyotalla vuosina 2017–18.

”Esapekka on vahvimmassa asemassa päästä talliimme ensi vuodeksi. Minun on kuitenkin sanottava, että moni muukin on vailla tallipaikkaa. Toivon, että Esapekka ajaa Suomen MM-rallissa hyvän kisan. Se helpottaisi päätöstä”, Latvala summasi.

”Meidän pitää tehdä päätös lokakuun aikana. Silloin ajetaan Suomen lisäksi myös Katalonian ralli.

Kreikan MM-rallissa on perjantaina ohjelmassa viisi erikoiskoetta. Kisa päättyy sunnuntaina.