Erika Grahm tekee ruotsalaista kiekkohistoriaa: on ensimmäinen naisjohtaja miesten pääsarjatasolla

Kiekkoilijasta urheilujohtajaksi siirtynyt Erika Grahm toimii Brynäs IF:n toisena urheilumanagerina.

Oman kiekkouransa kesällä päättänyt Erika Grahm jatkaa työskentelyä jääkiekon parissa Brynäsin kiekko-organisaatiossa, kertoo ruotsalaislehti Expressen.

Grahm toimii seuran urheilumanagerina yhdessä Johan Alcénin kanssa.

30-vuotiaan Grahmin pesti on sikäli poikkeuksellinen, että koskaan aikaisemmin nainen ei ole toiminut johtajana miesten pääsarjatasolla.

”Olen viime aikoina miettinyt, olenko ensimmäinen? Taidan olla”, Grahm toteaa lehden haastattelussa.

Asia konkretisoitui, kun Grahm viime viikolla otti osaa miesten pääsarjan SHL:n urheilujohtajien konferenssiin Brynäsin edustajana.

”Se oli mielenkiintoista ja opettavaista. SHL: ssä on isompia kysymyksiä, kuin naisten pääsarjassa, mikä on inspiroivaa. Lopulta kyse on kuitenkin samasta jääkiekosta.”

Grahm muistuttaa, että Brynäs on iso seura, jossa on miesten, naisten ja junioreiden joukkueita.

”Minun tehtäväni on huolehtia kokonaisuudesta. Huolehdin yhtä innokkaasti siitä, että Brynäsvallenin 4–5-vuotiaat lapset saavat parhaat mahdolliset olosuhteet, kuin siitä, että mies- ja naispelaajamme saavat parhaat mahdolliset olosuhteet.”

