Lionel Messi on nyt Etelä-Amerikan kaikkien aikojen eniten maaleja maaotteluissa tehnyt pelaaja.

Jalkapallotähti Lionel Messi herkutteli hattutempun, kun Argentiina kukisti miesten MM-karsintojen ottelussa Bolivian maalein 3–0.

Messi, 34, vastasi joukkueensa kaikista täysosumista perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa ottelussa ja nousi Etelä-Amerikan kaikkien aikojen parhaaksi maaottelumaalintekijäksi.

Brasilialaislegenda Pele viimeisteli aikanaan 77 täysosumaa maajoukkueessa, mutta Messi nousi tasoihin 14. minuutilla tekemällään 1–0-maalilla.

Hän ohitti Pelen toisen jakson 2–0-osumalla ja kasvatti saldonsa 79:een pari minuuttia ennen loppua.

"Olen odottanut tätä kauan. Nyt nautin siitä. Tämä on ainutlaatuinen hetki pitkän odottamisen jälkeen. Olen todella iloinen,” 153 maaottelua pelannut Messi sanoi.

Voitolla Argentiina vahvisti otettaan paikkaan ensi vuoden MM-lopputurnauksessa, joka pelataan Qatarissa.

Kaikkien aikojen eniten maaleja maajoukkueessa on tehnyt portugalilainen Cristiano Ronaldo. Hän on tehnyt tähän mennessä 180 ottelussa 111 maalia.

Pele, 80, toipuu parhaillaan lauantaina Sao Paulossa tehdystä leikkauksesta, jossa häneltä poistettiin kasvain suolistossa.

"Olen toipumassa hyvin”, Pele ilmoitti torstaina sosiaalisessa mediassa.

Sairaala kertoi maanantaina, että Pele toipuu teho-osastolla. Keskiviikkona julkaistussa päivityksessä sairaala ei maininnut, onko Pele yhä teho-osastolla.

Pele, oikealta nimeltään Edson Arantes do Nascimento, on kärsinyt viime vuosina terveysongelmista, ja hän on viettänyt sairaalahoidossa useita jaksoja.

Pele on jalkapallohistorian ainoa kolme maailmanmestaruutta voittanut pelaaja (1958, 1962, 1970), ja hänet on useissa yhteyksissä rankattu lajin kaikkien aikojen suurimmaksi hahmoksi.