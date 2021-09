Lewis Hamilton ja George Russell uskovat, että tallikaverien välisiä jännitteitä ei ole luvassa. Nico Rosberg epäilee toisin.

Mercedeksen uusi kuljettajakiinnitys George Russell kertoo Autosportille, että talli on luvannut hänelle tasavertaisen kohtelun tallin ykköstähtenä tunnetun Lewis Hamiltonin kanssa, kun heistä tulee tallikavereita ensi kaudella.

Valtteri Bottaksen siirtyminen Alfa Romeo -talliin julkistettiin maanantaina ja tiistaina Mercedes ilmoitti, että Williamsilla ajava Russell liittyy tiimiin ensi vuonna.

23-vuotias Russell on kuulunut jo pitkään Mercedeksen nuorten kuljettajien ohjelmaan. Toisin kuin Bottaksen sopimukset Mercedeksellä, Russellin sopimus on pitkäaikainen eli ainakin pidempi kuin yhden kauden mittainen.

Russell kertoo Mercedeksen tehneen hyvin selväksi, että hän ei tule kakkoskuljettajan rooliin, vaan tasavertaisin ehdoin tiimin jäseneksi.

"Se tehtiin minulle hyvin selväksi", Russell sanoo Autosportille.

”Uskon, että Mercedes on tässä suhteessa kunnioittava ja antaa molemmille kuljettajille parhaan mahdollisuuden.”

Russell kertoo uskovansa itseensä. Hänellä on isoja unelmia, mutta ymmärtää etteivät ne ole helpolla saavutettavissa.

”Lewis on syystäkin seitsemänkertainen maailmanmestari, mutta olen onnekkaassa asemassa, kun voin oppia häneltä.”

Russell uskoo kumppanuuden Mercedeksen kanssa olevan pitkäaikainen. Ensi kausi tulee olemaan eräänlainen oppivuosi.

”Otan kisan kerrallaan ja katson, miten pääsen mukaan.”

Suomalaiskuljettajan rooli Mercedeksellä ei ole ollut helppo. Kakkoskuljettajana Bottaksen tehtävä on ollut lähinnä ajaa pisteitä ja varmistaa voitto tallille, kun on taisteltu mestaruudesta.

Näin esimerkiksi Venäjän GP:ssä vuonna 2018, kun Bottas siirtyi sivuun ja antoi Hamiltonin voittaa kisan.

Tätä roolia Bottas on toteuttanut suuremmin mukisematta, mutta viime viikonloppuna Hollannissa nähtiin pientä kapinointia tallimääräyksiä vastaan.

Mercedeksellä maailmanmestaruuden vuonna 2016 voittanut Nico Rosberg on ottanut kantaa tallin kuljettajakuvioihin.

Hamilton kehui Instagramissa Bottasta parhaaksi tiimikaverikseen, jonka kanssa on koskaan työskennellyt.

ESPN:n julkaisemalla videolla Rosberg kertoi nähneensä Hamiltonin Instagram-julkaisun ja ajatellut, että olisi kommentoinut julkaisua ”entäs minä?”

Kaksikon välit tallikavereina olivat tunnetusti varsin kireät ja kilpailuhenkiset. Rosberg päätti uransa vuonna 2016 voitettuaan maailmanmestaruuden viiden pisteen erolla Hamiltoniin.

Videolla Rosberg totesi, että totta kai Bottas on Hamiltonin suosikki, koska ei uhannut Hamiltonin asemaa tallin ykköskuljettajana.

”Bottas oli tosi hyödyllinen, hän ei koskaan päihittänyt Lewisiä, siksi Bottas on hänen kaikkien aikojen suosikkitiimikaverinsa.”

Rosberg on Autosportin mukaan epäillyt, että Russell voi kuumentaa tunteita tallin sisällä.

Ensi kaudella tallin jäsenenä aloittava Russell on vakuuttunut siitä, että sellaisia tiimin sisäisiä ongelmia kuin Rosbergin aikaan on ollut, ei Mercedeksellä enää nähdä.

"Luulen, että Mercedes on oppinut huonosta dynamiikasta joukkueen sisällä, ja he ovat tehneet täysin selväksi, että he eivät halua saman toistuvan. Enkä minäkään halua sitä. Mielestäni joukkuetovereina on tärkeää työskennellä yhdessä ja viedä joukkuetta eteenpäin.”

Myös Hamilton on kommentoinut Autosportille mahdollisia tulevia jännitteitä tiimikaverien välillä.

"Haluaisin ajatella, että olemme kokeneet sen aiemmin ja oppineet siitä, ja siksi meidän pitäisi asettua melko hyvin ja mennä eteenpäin.”