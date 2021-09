Toyotan suomalaiskuljettaja johtaa kilpailua ennen Ott Tänakia ja Sebastien Ogieria.

Suomen Toyota-kuljettaja Kalle Rovanperä johtaa Kreikan MM-rallia, kun kilpailusta on takana kolme erikoiskoetta. Hän ajoi pohja-ajan perjantaiaamun toisella pätkällä ja nousi neljänneltä sijalta ykköseksi.

Rovanperä oli erikoiskokeen nopein 2,1 sekunnin erolla Hyundain Dani Sordoon. Kilpailussa toisena ollut Hyundain Ott Tänak taipui suomalaiselle 5,3 ja tallitoveri Sebastien Ogier peräti 7,3 sekuntia.

MM-sarjaa johtava Ogier putosi kilpailun kärjestä kolmanneksi Rovanperän ja Tänakin taakse.

"Nyt oli pikkuisen parempaa. Näin renkaiden kulumisen ensimmäisen pätkän jälkeen. Tiedän ja pystyn hallitsemaan sitä, mitä tehdä”, Rovanperä sanoi WRC.comille.

Akropolis-ralli on perinteisesti hupaa renkaille, joita pitää säästellä. Kiviset tiet ovat liukkaita, joten ajovirheitä tulee helposti. Ne vievät aikaa.

Ongelmia voi olla muitakin. Toyotan Elfyn Evans lähti päivään toiselta sijalta ja oli aamun avauspätkän jälkeen vielä kolmantena, mutta vaihdelaatikko-ongelmat pudottivat britin lähes kahden minuutin päähän Rovanperästä.

"Jotain ongelmia. Meidän täytyy mennä ja katsoa, jos voimme korjata jotain”, Evans sanoi.

Tänak on kolmen ja Ogier 4,3 sekunnin päässä Rovanperästä. Sordo on jäänyt 17,9 sekuntia, joten kärkikolmikko on selvällä karkumatkalla.

Seuraava erikoiskoe alkaa kello 13.24 Suomen aikaa. Tänään ajetaan vielä kolme erikoiskoetta.