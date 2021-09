Jokisen päävalmentajadebyytti Jukureissa päättyi voittoon voittolaukauskilpailussa.

NHL-legenda Olli Jokisen valmentama Mikkelin Jukurit aloitti jääkiekkoliigan kotivoitolla 2–1 savolaisnaapuristaan KalPasta.

Mikkeliläisille irtosi kaksi pistettä voittomaalikisan onnistumisilla. Ratkaisumaalit isännille kikkaili Petrus Palmu, joka virvelöi kaksi peräkkäistä maalia ohi KalPa-vahti Eero Kilpeläisen.

Kun maaleja oli nähty 65 minuutin peliajalla ja voittomaalikisan kuuden yrittäjän voimin yhteensä kaksi, kuului katsomosta päivän paras irvailu: ”Jokinen laukomaan!”

”KalPa otti toisessa erässä hallinnan, ja sitten selvisimmekin vain taistelemalla. Eihän tämä missään nimessä valmista ollut, mutta voitto irtosi silti”, myhäili laitahyökkääjä Jesper Piitulainen, jonka lisäksi koko Jukurien liigataipaleen seuran matkassa on ollut vain sentteri Teemu Henritius.

KalPa kävi toisessa erässä johdossa puolustaja Hugo Gallet'n siniviivalaukauksella. Palmun lisäksi mikkeliläisväreissä maalitilinsä avasi JYPistä siirtynyt ikämiessentteri Jarkko Immonen toisen erän tasoitusmaalillaan ylivoimahyökkäyksestä.

Illan puheenaiheena olivat liigadebyytin KalPassa pelanneet serkukset, laitahyökkääjä Konsta Kapanen, 17, ja sentteri Oliver Kapanen, 18.

Ikäeroa kaksikolla on vain kaksi kuukautta. Konsta on NHL:ssä pelaavan Kasperi Kapasen pikkuveli ja Sami Kapasen poika. Oliverin isä on Kimmo Kapanen.

Kalevankankaalle saapui 2 216 katsojaa. Mikkelissä yleisömäärää ei tarvinnut rajoittaa, joten liki tuplamäärä yleisöä olisi päässyt sisään.

Liigan suurimpiin mestarisuosikkeihin kuuluva Tappara aloitti kautensa vakuuttavalla 3–1-vierasvoitolla HPK:sta. Tapparan uudeksi kapteeniksi valittu Otto Rauhala otti heti joukkueensa harteilleen tehden Hämeenlinnassa kaksi maalia.

Toinen Rauhalan maaleista tuli alivoimalla, kun HPK:n maalivahti Eetu Laurikainen suti kiekon epäonnisesti suoraan Rauhalalle, jolla oli tyhjä maali edessä.

Kotijoukkue HPK ei vielä avausottelussa löytänyt korvaajia viime kaudella liigan pistepörssin voittaneelle Petri Kontiolalle ja kärkihyökkääjä Jere Innalalle. HPK:n ainoan maalin teki Juuso Ikonen.

Viime kaudella Porin Ässät ei päässyt pudotuspeleihin, ja joukkue pelasi yleisesti huonosti, mutta siitä huolimatta porilaiset saalistivat runkosarjassa Vaasan Sportilta 11 pistettä 12 mahdollisesta.

Sama meno tuntuu jatkuvan tälläkin kaudella. Runkosarjan avauspelissä Ässät kaatoi vaasalaiset vieraansa 4–1.

Suurin ero joukkueiden välillä oli ylivoimapelaamisessa. Ässät laukoi peräti kolme maalia ylivoimalla, joista kaksi viimeisteli joukkueen ykkösketjun keskushyökkääjä Jarno Kärki. Sport ei omilla pakkopeleillään onnistunut.

Ässien valmentaja Ari-Pekka Selin oli tyytyväinen taiston tauottua.

”Voiton siemen kylvettiin torstaina, kun Vellu Ketola kävi puhumassa joukkueelle, että mitä Ässissä pelaaminen merkitsee. Moni pelaaja kasvoi siinä henkisesti senttikaupalla”, Selin totesi.

Rauman Lukon mestariksi valmentanut Pekka Virta aloitti uuden projektinsa SaiPan peräsimessä voitolla. SaiPa kukisti Lappeenrannassa KooKoon 1–0. Pelin ainoan maalin teki Ville Petman. Nollapelin pelannut Niclas Westerholm torjui 22 kertaa.

Liiga jatkuu lauantaina ensimmäisellä täyden seitsemän ottelun kierroksella. Lauantaina kautensa pääsevät aloittamaan Kärpät, Pelicans ja Ilves.