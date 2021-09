Suomen suunnistuspiireissä syntyi viime viikolla sellaista kohinaa, jota ei ollut koettu pitkään aikaan.

Syynä oli se, että Suunnistusliitto kertoi pestanneensa maajoukkueen päävalmentajaksi maailman menestyneimmän miessuunnistajan, ranskalaisen Thierry Gueorgioun.

Muun muassa sosiaalisessa mediassa uutinen herätti suurta innostusta, eikä syyttä.

Gueorgioun pestaamista voi hahmottaa kepeällä ajatusleikillä. Suunnistus on kansainvälisesti pieni laji, jossa 14-kertaisen maailmanmestarin rekrytointi neljän vuoden sopimuksella on todella kova juttu.

Esimerkiksi globaalissa jalkapallossa suhteellisesti saman koko- ja kohuluokan asia voisi olla se, että Suomen miesten maajoukkuetta palkattaisiin vetämään joku maailman arvostetuimmista ja nimekkäimmistä valmentajista, vaikkapa Manchester Cityn Pep Guardiola.

Neljän viime vuoden aikana Gueorgiou on toiminut apuvalmentajana huippumenestystä saavuttaneessa Ruotsin maajoukkueessa.

Siellä Gueorgioun tehtävänä on ollut erityisesti auttaa urheilijoita valmistautumaan arvokisoihin parhaalla mahdollisella tavalla.

Tulostakin on syntynyt. Tšekin MM-kisoissa heinäkuussa Ruotsi oli menestynein maa kahdeksalla mitalilla (seitsemän kultaa, yksi hopea).

Suunnistus on kaikkea muuta kuin jalkapallon tapainen ison rahan laji. Silti maallikolle tulee mieleen, miten viime vuosina talouskurimuksessa olleella ja työntekijöitä irtisanoneella Suunnistusliitolla on varaa palkata Gueorgiou.

Onko liitto saanut Gueorgioun palkkaamiseen kenties jotain varsinaisen budjetin ulkopuolista rahoitusta?

Suunnistusliiton toimitusjohtajan Mika Ilomäen mukaan näin ei ole tapahtunut – ainakaan vielä.

”Tässä on kysymys investoinnista. Toivomme, että se tuo menestyksen myötä myös taloudellista tasonnostoa varainhankintaan, ainakin saman verran mitä häneen sijoitetaan. Uskon, että olemme nyt entistä kiinnostavampi ja vakavammin otettava kumppani yhteistyöneuvotteluissa”, Ilomäki sanoo HS:lle.

Ilomäki arvioi, että Gueorgioun tulo hyödyttää suomalaista suunnistusta laajemminkin.

”Meidän markkina-arvomme varmastikin nousee tässä. Kun meillä on tavoitteena olla tulevaisuudessa maailman paras maa, meidän täytyy tehdä sen suuntaisia liikkeitä, että pääsemme siihen.”

Thierry Gueorgioun toivotaan lisäävän suunnistuksen kiinnostusta urheilijoiden ja sposnorien silmissä.

Seuratasolla pitkään joensuulaista Kalevan Rastia edustanut Gueorgiou oli urheilijana yksi lajin kaikkien aikojen suurimmista tähdistä.

Hänen pestinsä seurauksena suomalaisessa suunnistuksessa on sikäli jännittävä tilanne, että päävalmentaja on paljon tunnetumpi – ja menestyneempi – kuin yksikään maajoukkueen urheilijoista.

Tästä asetelmasta Ilomäki toivoo voivansa ottaa hyödyn irti.

”Se saattaa kiinnostaa uudella tavalla mahdollisia yhteistyökumppaneita. On tosi hauska ajatus, jos joku kumppani haluaisi lähteä tukemaan suomalaista huippusuunnistusta nimenomaan päävalmentajan kautta”, Ilomäki sanoo.

”Teen tällä hetkellä töitä sen eteen, että löytyisi kumppaneita, jotka olisivat kiinnostuneita toimimaan mesenaatteina ulkomaisen huippunimen rekrytointiin liittyen.”

Ilomäen mukaan uutinen Gueorgioun valinnasta herätti ainakin sosiaalisen median reaktioiden perusteella valtavaa innostusta lajipiireissä.

”Tällainen voi tarttua meidän lajikulttuurissamme. Se nähdään niin positiivisena, että löytyy aikaisempaa enemmän tukea esimerkiksi huippusuunnistukselle kumppanihankinnan puolella.”

Vastauksen kysymykseen, miten kallis mies Gueorgiou on liitolle, Ilomäki muotoilee näin:

”Hän on hintansa väärti joka tapauksessa. Se nähdään jo tällä hetkellä. Niin positiivinen energia meillä on, ja olemme tosi tyytyväisiä tässä vaiheessa. Thierry on vähintään yhtä innostunut kuin me ja tekee jo valmistelevaa työtä meidän eteen, vaikka aloittaa vasta lokakuun alussa.”

Gueorgioun valinta oli HS:n tietojen mukaan pitkällä jo kaksi vuotta sitten, kun liitto valitsi edellisen kerran päävalmentajaa. Silloin Uppsalassa asuva Gueorgiou päätti kuitenkin jäädä Ruotsin maajoukkueeseen.

Tällä kertaa Suunnistusliitto ei etsinyt avoimella haulla uutta päävalmentajaa muihin töihin siirtyneen Fredrik Portinin seuraajaksi.

”Keskustelimme suorahakuna muutamien hyvin kandidaattien kanssa, ja Thierry oli meille halutuin. Paras saatiin.”

Thierry Gueorgiou (numero 1) johdatti Kalevan Rastin viiteen voittoon Jukolan viestissä. Kuva Kuopion Jukolasta vuonna 2014.

Urallaan Gueorgiou harjoitteli taitopuolta – siis itse suunnistamista – tiettävästi enemmän kuin kukaan muu huippunimi. Tässä mielessä hän oli edelläkävijä, joka tavallaan pakotti haastajansa muuttamaan harjoitteluaan samaan suuntaan.

Kalevan Rastissa häntä luonnehdittiin aikoinaan ”eläväksi suunnistustekniikan laboratorioksi”.

Suomen nykyinen maajoukkuemies, Kalevan Rastia edustava Miika Kirmula sanoi ennen Gueorgioun valinnan julkistamista Salon Seudun Sanomissa toivovansa, että ”uudella päävalmentajalla olisi riittävästi tietoa, mitä maastossa todella tapahtuu ja lisäksi auktoriteettia opettaa se meille”.

Gueorgioun luulisi täyttävän nämä kriteerit paremmin kuin kukaan muu.

Ilomäen mukaan Gueorgioun palkkakulut eivät vaikuta liiton muuhun toimintaan, vaikka uusia yhteistyökumppaneita ei heti löytyisikään.

”En näe mitään yhtäläisyyttä, että Thierryn tulon takia jouduttaisiin tekemään jotain säästötoimia. Mutta totta kai meidän pitää tällä hetkellä kehittää omaa varainhankintaamme. Se on joka tapauksessa meidän arkeamme”, Ilomäki sanoo.

Hän viittaa opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan ennakkotietoon, jonka mukaan lajiliittojen valtiolta saama tuki pienenee selvästi tulevina vuosina.

”Lähdemme positiivisimman kautta liikkeelle, että olemme tällä hetkellä houkuttelevampi laji ja tuote kuin olimme esimerkiksi viikko sitten.”

Ilomäen mukaan liitto teki viime vuonna positiivisen tilinpäätöksen koronapandemiasta huolimatta.

”Koronan takia tuloja putosi paljon, mutta toisaalta kuluja putosi vielä enemmän, ja jäimme noin 100 000 euroa plussalle. Tästäkin vuodesta on mahdollista saada tasapainoinen.”