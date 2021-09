Alex Broadhurstin tehoilta pohjusti HIFK:lle kauden avausvoiton päivänä, joka on pelaajalle muistamisen arvoinen

IFK:n yhdysvaltalainen keskushyökkääjä seurasi syyskuun 11. päivän terrori-iskuja 8-vuotiaana luokkahuoneensa televisiosta.

Pelicans–HIFK 3–6

HIFK:n yhdysvaltalainen keskushyökkääjä Alex Broadhurst näyttää tällä kaudella jatkavan siitä, mihin vakuuttavalla debyyttikaudellaan jäi.

Broadhurst, 28, osui kahdesti Pelicansin verkkoon ja pohjusti kolmen tehopisteen illallaan IFK:lle kauden avausvoiton päivänä, joka säilyy aina hänen mielessään.

”Puhuin siitä juuri parin kotona olevan ystäväni kanssa. Se on erittäin tunteellinen päivä monille ihmisille”, Broadhurst sanoi syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin viitaten.

Broadhurst oli tasan 20 vuotta sitten tapahtuneiden iskujen aikaan nuori koululainen, joka seurasi dramaattisia tapahtumia luokkahuoneensa televisiosta.

”Kahdeksanvuotias ei pystynyt täysin käsittämään, mitä silloin oli meneillään. Se oli jotain pahaa. Päivä oli traaginen ja moni perhe menetti rakkaimpiaan.”

”Se päivä on aina syytä huomioida ja pitää tarinat elossa. Palomiehet ja poliisit uhrasivat henkensä pelastaessaan ihmisiä”, Broadhurst jatkoi.

HIFK:n Alex Broadhurst (25) sai lauantaina kiekon kahdesti Pelicansin verkkoon. Kuvassa Broadhurst ohjaa joukkueensa 2–2-tasoituksen. Osumaa seurasivat lähietäisyydeltä joukkuekaverit Olli Palola ja Teemu Tallberg sekä Pelicansin maalivahti Emil Larmi ja kenttäpelaajat Elias Vilén ja Toni Utunen.

IFK nousi lauantaina Pelicansin ohi päätöserän kolmella maalillaan.

Broadhurst huokaisi helpotuksesta, kun tärkeä voitto irtosi hitaan alun ja kahden takaa-ajotilanteen selvittämisen jälkeen.

Hän ohjasi IFK:n 2–2-tasoituksen ylivoimalla Kasper Kotkansalon laukauksesta ja teki 3–5-osuman uuden ketjukaverinsa Olli Palolan laatupassista.

”Ensimmäinen oli onnekas ylivoimamaali, mutta erittäin tärkeä meille. Toisessa Palola antoi minulle loistavan syötön. Olin yksin maalin edessä ja sain kiekon parilla hienolla liikkeellä sisään jalkojen välistä.”

Perjantaina IFK:n ainoan maalin ohjannut Broadhurst sai lauantaina rinnalleen Palolan ja Jere Innalan. Sentterin mukaan uusi koostumus osoitti toimivuutensa.

”Palola on todella kokenut pelaaja, jonka kanssa on helppo pelata. Hän puhuu paljon, ja se tekee homman helpoksi minulle. Jere on nopea, osaa laukoa ja löytää vapaana olevat miehet.”

Broadhurstin lisäksi IFK:lle osuivat 3–4-voittomaalin kääntänyt Juha Jääskä, rystyllään Larmin yllättänyt Otto Paajanen, ketjukaverinsa tapaan ohjurimaalin tehnyt Olli Palola sekä tyhjiin osunut Sebastian Dyk.

Pelicansista maalinteossa onnistuivat Elias Vilén, Teemu Eronen ja Aleks Haatanen, joka sai kiekon kahdesti Niilo Halosen selän taakse. Haatasen osumista ensimmäinen hylättiin pitkän videotarkastuksen jälkeen.

HIFK jatkaa kauttaan keskiviikkona kotihallissaan. Vieraaksi saapuu hallitseva Suomen mestari Rauman Lukko.