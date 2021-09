Cristiano Ronaldo siivitti paluuottelunsa kahdella maalilla Manchester Unitedin Valioliigan kärkeen – ”Hän on jotain muuta kuin kaikki muut”

Cristiano Ronaldo iski uuden Valioliiga-uransa ensimmäiset maalit Newcastlea vastaan ottelun kummallakin puoliajalla.

Epäilijöitäkin riitti, kun jalkapallomaailman suurimpiin tähtiin kuuluva Cristiano Ronaldo siirtyi takaisin Manchester Unitediin. Lauantaina Ronaldo teki viimein paluun Valioliigaan Unitedin avauskokoonpanossa ja iski heti luun kurkkuun epäilijöille tekemällä kaksi maalia Newcastlea vastaan.

”En odottanut tekeväni kahta maalia. Odotin yhtä mutta en kahta. Pitää arvostaa kannattajia ja sitä, mitä he tekivät hyväkseni. Olen niin ylpeä siitä”, Ronaldo sanoi BBC Sportin mukaan.

Ronaldon maalit varmistivat Unitedin kotivoiton, mikä merkitsi samalla Unitedin nousua Englannin Valioliigan kärkeen lauantai-iltapäivänä ohi Tottanhamin, joka hävisi lauantaina Crystal Palacelle.

”Sitä nauttii aina, kun voittaa ottelun. Kun näkee fanit iloisina, voi nauttia siitä. Tänään oli paljon odotuksia, ja niihin vastattiin”, Unitedin manageri Ole Gunnar Solskjaer sanoi.

Ensimmäisen puoliajan lisäajan kolmannella minuutilla Ronaldo teki uransa 119:nnen Valioliiga-maalinsa. Mason Greenwood laukoi kohti maalia, ja Ronaldo iski maalivahdin torjunnan jälkeen paluupallon maaliin.

Newcastle ei antanut periksi, ja tasoitus tuli lopulta sen kyttäämästä vastahyökkäyksestä. 56. minuutilla Javier Manquillo päätti Newcastlen vastahyökkäyksen maaliin. Se oli hänen ensimmäinen maalinsa Valioliigassa sitten kauden 2016–2017.

62. minuutilla Ronaldo teki toisen maalinsa. Luke Shaw kuljetti pallon keskikentältä ylöspäin ja syötti Ronaldon vapaaksi puolustuslinjan taakse. Portugalilaistähti laukoi pallon maalivahdin längistä maaliin.

Manchester Unitedin voiton sinetöi toinen portugalilainen. 80. minuutilla Bruno Fernandes sai puolustuslinjan eteen syötön Paul Pogbalta ja laukoi kierteisen laukauksen maaliin. Se oli Fernandesin kauden neljäs maali Valioliigassa, ja sillä hän siirtyi Valioliigan maalipörssin jaetulle ensimmäiselle sijalle.

Jesse Lingard viimeisteli 4–1-loppunumerot ottelun lisäajan toisella minuutilla.

Newcastlen manageri Steve Bruce, Unitedin entinen kapteeni pystyi unohtamaan ottelun jälkeen pettymyksensä arvostaaksen Ronaldon vaikutusta kentällä.

”Jos missään on todellinen supertähti, niin se on tämä mies kaikilla saavutuksillaan. Todistimme sitä taas tänään. Hän on jotain muuta kuin kaikki muut”, Bruce sanoi.