Futsalin naispelaajat vaativat Fifaa lopettamaan ”syvästi syrjivän” kohtelun naisia kohtaan.

Sunnuntaina alkaa Liettuassa futsalin MM-kisat, joka on järjestyksessään lajin yhdeksäs MM-turnaus. Futsalissa on pelattu maailmanmestaruudesta vuodesta 1989, mutta vain miehet ovat päässeet tavoittelemaan MM-kultaa.

Brittilehti The Guardian kertoo, että futsalin naispelaajat vaativat nyt kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa lopettamaan ”syvästi syrjivän” kohtelun naisten futsalia kohtaan järjestämällä myös naisille MM-turnauksen. The Guardianin näkemässä kirjeessä pelaajat vaativat lopettamaan heidän marginalisointinsa. Pelaajat vaativat myös jalkapallon kattojärjestöä ottamaan naisten MM-turnauksen järjestämiseen prioriteetikseen.

”Meitä syrjitään”, espanjalaispelaaja ja Espanjan naisten futsal-liiton puheenjohtaja Natalia Orive kertoi lehdelle.

”Siitä tässä on kyse. En halua käyttää syrjintä-sanaa uhriutuakseni. Käytän sitä, koska se on totta. Miksi niin tapahtuu? Heillä ei ole vastausta. Mutta tällä tavalla he toimivat omia sääntöjään ja hallinnon eettisiä ohjeistuksiaan vastaan. Fifan vuoden 2018 strategiassa puhuttiin tasa-arvosta, ja siitä, että miehet ja naiset ovat samanarvoisia. Mutta he unohtivat futsalin ilman selitystä.”

Sisäkentillä pelattavaa viisi vastaan viisi peliä pelaa maailmalla arviolta 60 miljoonaa harrastajaa. Suomessa peliä pelaa noin 30 000 harrastajaa.

Futsalissa naisten ensimmäiset EM-kisat pelattiin vuonna 2019.