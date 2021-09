Ennennäkemätöntä, uskomatonta. Ylisanat olivat loppua, kun Britanniassa ja tennismaailmassa äimisteltiin 18-vuotiaan brittipelaajan Emma Raducanun turnausvoittoa US Openissa.

Ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen finaali käytiin kahden teini-ikäisen tennistähden välillä, kun Raducanun vastustajana oli 19-vuotias kanadalainen Leylah Fernandez.

Raducanun nousu karsintojen kautta turnausvoittoon oli niin monella tapaa hämmästyttävä saavutus, että hän jää historiaan pitkäksi aikaa. Raducanu oli ensimmäinen karsija, joka on modernin tenniksen niin sanotulla Open-aikakaudella voittanut Grand Slam -turnauksen.

Ennen turnausta hänen sijoituksensa naisten maailmanlistalla oli 150:s, mutta nyt se paranee vauhdilla sijoitukseen 23.

"Ottelu oli uskomattoman vaikea, mutta ajattelin, että taso oli todella korkea. Minun täytyi pelata parasta tennistäni”, Raducanu sanoi pelin jälkeen.

Samalla hänestä tuli nuorin brittipelaaja, joka on voittanut Grand Slam -turnauksen. Ja nuorin naisten Slam-mestari sitten Maria Šarapovan, joka voitti Wimbledonin vuonna 2004. Ja ensimmäinen naisten sarjan mestari, joka on voittanut US Openin häviämättä erääkään sitten Serena Williamsin turnausvoiton vuonna 2014.

Raducanun voitolle hurrasi sunnuntaina New Yorkissa entinen ammattilaistähti Virginia Wade, 76, joka oli edellinen US Openin voittanut brittipelaaja vuonna 1977.

”Se merkitsi minulle todella paljon, että Virginia Wade oli täällä ja myös Tim Henman. He ovat brittiläisiä tennislegendoja, ja heidän jalanjälkiensä seuraaminen antoi minulle uskoa, että voisin saavuttaa tämän”, Raducanu sanoi kiitospuheessaan kentällä voittonsa jälkeen.

Britannian kuningatar Elisabet onnitteli tuoreeltaan nuorta tennistähteä.

"Tämä on merkittävä saavutus näin nuorena ja osoitus kovasta työstä ja omistautumisesta”, kuningatar sanoi lausunnossa.

Voiton ratkettua Emma Raducanu heittäytyi kentän pintaan. Hän oli saanut haavan polvensa vähän ennen ottelun loppua.

Viimeisen ässäsyöttönsä jälkeen Raducanu heittäytyi täpötäydellä Arthur Ashe -stadionilla kentän pintaan sen jälkeen, kun hän oli voittanut Fernandezin erin 6–4, 6–3.

Raducanulla oli paluulento varattuna Englantiin kaksi viikkoa sitten siltä varalta, että hän ei selviytyisi karsinnoista varsinaiseen turnaukseen. Seitsemäntoista päivää myöhemmin hän nosti mestaruuspokaalin.

Pelko karsintaan jäämisestä oli turha, sillä hän lopulta hallitsi ylivoimaisesti turnausta.

Vain kaksi kuukautta sitten hän suoritti korkeakouluopintoihin vaadittavia kokeita. Kesäkuussa hän teki naisten WTA-ammattilaiskiertueen kilpailun pääkaviossa debyyttinsä, kun hän pelasi yhden ottelun Nottinghamin turnauksessa.

Raducanu pääsi villillä kortilla kesäkuussa Wimbledoniin, jossa hänestä tuli nuorin brittinainen, joka on päässyt neljännesvälieriin modernin tenniksen aikakaudella. Hän joutui kuitenkin keskeyttämään neljännen kierroksen ottelunsa Ajla Tomljanovićia vastaan hengitysvaikeuksien takia.

Wimbledonissa Raducanu joutui luovuttamaan 4. kierroksen ottelunsa hengitysvaikeuksien vuoksi.

Sen jälkeen voittoja on tullut roppakaupalla. US Openissa hän voitti kymmenen ottelua matkalla mestaruuteen.

Raducanun Instagram-profiilissa lukee Lontoo/Toronto/Shenyang/Bukarest. Hän syntyi Torontossa, kasvoi Lontoossa ja hänen vanhempansa ovat kotoisin Kiinasta ja Romaniasta.

Raducanu syntyi 13. marraskuuta 2002. Hänen isänsä Ian on kotoisin Romaniasta ja äiti Renee Kiinasta. Perhe muutti Lontooseen, kun Emma oli kaksivuotias. Lapsena hän vieraili usein Romaniassa sukulaistensa luona. Side Kiinaan on myös vahva, sillä toisena kotikielenä oli mandariinikiina.

”Äidilläni on kiinalainen tausta. Kiinalaisilla on vahva usko itseensä. Ei ole niinkään tärkeätä kertoa kaikille, kuinka hyvä olet, vaan kyse on siitä, miten uskot itseesi. Kunnioitan sitä piirrettä kulttuurissa”, Raducanu kertoi Vogue-lehden haastattelussa.

Raducanu aloitti tenniksen pelaamisen viisivuotiaana lontoolaisessa puistossa ennen kuin liittyi Bromley Tennis -kouluun.

Rahoitusalalla työskentelevät vanhemmat veivät Raducanua lapsena harrastuksesta toiseen. Äiti tutustutti Emman balettiin ja steppaukseen. Isä vei tytärtä golfkentälle ja myös vauhdikkaampiin harrastuksiin, kuten karting-autoiluun, motocrossiin ja tennikseen.

”Hän halusi tehdä asioita toisin. Hän ei välittänyt siitä, mitä muut ihmiset saattoivat ajatella”, Raducanu kertoi isästään.

”Kun olin nuorempi, olin ainoa tyttö kartingissa ja motocrossissa, mikä oli mielestäni aika siistiä.”

Sama toistui tenniskentällä, jossa hän oli ainoa tyttö ryhmässä. Meni aikaa, että hän karisti pelot mielestään ja rupesi nauttimaan harrastuksesta.

Moottoriurheilu jäi, kun tennis rupesi viemään yhä enemmän aikaa. Raducanu voitti ensimmäisen ITF-turnauksen 13-vuotiaana ja ryhtyi ammattilaiseksi 15-vuotiaana vuonna 2018.

Raducanu on sanonut, että hänen vanhempansa olivat erittäin vaativia.

”He ovat vaatineet minulta paljon kaikessa, ei vain tenniksessä. Olen kehittänyt sitä puolta itsessäni lapsuudesta alkaen.”

Lähteet: BBC, Vogue, iNews.

