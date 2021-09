Seuraavassa MM-rallissa Keski-Suomen soralla on kutkuttava lähtöasetelma.

Kalle Rovanperä ajoi mykistävän suorituksen MM-sarjan legendaarisessa Akropolis-rallissa viikonloppuna. Nuori suomalaiskuski otti sunnuntaina uransa toisen osakilpailuvoiton ylivoimaisen esityksen jälkeen.

Jyväskyläläinen juhli Kreikassa voittoa yli 40 sekunnin erolla ennen Hyundain Ott Tänakia.

”Mahtavat ovat fiilikset totta kai. Tämä tuntui etukäteen vaikealta kisalta, mutta se menikin helpommin kuin odotin. Kisa ei ole ollut pitkään aikaan kalenterissa, ja pätkät olivat kaikille uusia. Luulen, että se oli minun vahvuuteni tänä viikonloppuna”, Rovanperä myhäili.

”Aina kun pätkät ajettiin ensimmäistä kertaa, olin hyvässä vauhdissa, kun puhtaasti nuotista piti ajaa”, hän lisäsi.

Uransa avausvoiton Rovanperä ajoi heinäkuussa Virossa. Elokuussa Belgiassa suomalainen oli puolestaan kolmas.

Rovanperä ajoi pohja-ajan kisan päättäneelle Power Stage -erikoiskokeelle napaten sieltä viisi lisäpistettä MM-sarjaan. Suomalaistähti jatkaa sarjassa neljäntenä, mutta eroa toisena olevaan tallikaveri Elfyn Evansiin on vain seitsemän pistettä.

”Toki mitalisijat kutkuttavat, mutta vaikeita kisoja on edessä. Ei kannata vielä sijoituksia liikaa miettiä. Toki tämä oli hyvä potti pisteitä”, Rovanperä totesi.

Rallin MM-sarja jatkuu kolmen viikon kuluttua Keski-Suomessa. Kotikisastaan Rovanperä tavoittelee voittoputkelle jatkoa.

”Tietenkin voitto on tavoitteena kisassa, jonka tiedetään sopivan sekä minulle että autolle. Hyundai on myös löytänyt vauhtia lisää nopeissa ralleissa, joten veikkaan, että kovaa taistelua on luvassa”, Rovanperä sanoi.

Jari-Matti Latvalan johtama Toyotan rallitalli kasvatti eroaan valmistajien MM-sarjassa. Etumatka toisena olevaan Hyundaihin on jo 57 pistettä, kun enää kolme osakilpailua on ajamatta.

”Tämä oli iso voitto valmistajien puolella. Pisteet tulivat hyvään paikkaan, sillä edellisessä kisassa Belgiassa me epäonnistuimme ja hävisimme paljon pisteitä. Nyt ei ole paineita lähteä kotikisaan parin viikon päästä”, Latvala summasi.

Nuoren Rovanperän suoritusta Latvala ei voinut kuin ihailla.

”Kalle dominoi kilpailua lauantaina ja sunnuntaina. Hän oli ihan toiselta planeetalta. En tiedä, mistä se vauhti tuli, mutta huikeaa sitä oli katsella”, Latvala hehkutti.

Kolmanneksi Kreikassa ajanut Sebastien Ogier vankisti puolestaan johtoasemaansa kuljettajien MM-sarjassa. Ranskalaisen uran kahdeksas mestaruus on erittäin lähellä, sillä ero ennen Evansia on muhkeat 44 pistettä.

Evansin tavoin Kreikassa teknisistä murheista kärsinyt Hyundain Thierry Neuville on jo 50 pistettä Ogierin takana.

”Ehdottomasti tulos oli kova juttu meidän mestaruustaistelumme kannalta. Näissä sorakisoissa aura-autona tavoite on aina saada niin paljon pisteitä kuin mahdollista. Nyt niitä tuli paljon. Kallen vauhtiin meillä ei ollut mitään asiaa, mutta jätin toisaalta kaikki riskit ottamatta”, ranskalaistähti Ogier tokaisi.

Emil Lindholm ajoi Skodalla WRC3-luokassa neljänneksi. Yleiskilpailussa Lindholmin sijoitus oli 15:s.