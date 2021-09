Mohamed Salah teki uransa 100:nnen maalin Valioliigassa.

Liverpool nousi tasapisteisiin jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen, kun se kaatoi sunnuntain ainoassa liigakohtaamisessa vieraskentällä Leedsin 3–0. Varmalla tyylillä tulleen voiton siivittivät maaleillaan Mohamed Salah, Fabinho ja Sadio Mane.

Salahin maali oli egyptiläistähdelle uran 100:s Valioliigassa. Salah on sadan maalin kerhon 30:s jäsen, ja hän ylsi tasalukuun viidenneksi nopeimpana kautta aikain. Salahia (162 ottelua) nopeammin sataseen ovat päässeet Alan Shearer (124 ottelua), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) ja Thierry Henry (160).

Liverpoolin voittoa varjostaa ottelussa tapahtunut vakava loukkaantuminen. Liverpoolin 18-vuotias Harvey Elliott joutui Leedsin puolustajan Pascal Struijkin kovan taklauksen kohteeksi ottelun 60. minuutilla.

Taklaustilanteesta ei näytetty hidastuksia tai muitakaan uusintoja, joten kyseessä oli ilmeisen paha loukkaantuminen. Välittömästi taklauksen jälkeen Salah alkoi viittilöimään huoltohenkilökuntaa paikalle.

”Se on nilkka. Kuulin, että se on sijoiltaan eikä siitä saatu takaisin, ja hän on nyt sairaalassa”, Liverpoolin manageri Jürgen Klopp kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Var-videotarkistuksen jälkeen Struijk sai suoran punaisen kortin eli ulosajon.

Neljästä pelistään kolme voittaneen ja kerran tasan pelanneen Liverpoolin ohella kymmenessä pisteessä ovat Manchester United ja Chelsea. Leedsillä on neljästä pelistään kaksi tasapelipistettä.