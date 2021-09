Venäläinen Daniil Medvedev valloitti New Yorkin lähes ylivoimaisesti.

US Open sai mestarin, jota ei ole erityisemmin rakastettu New Yorkin tenniskatsomoissa.

Venäläinen Daniil Medvedev vei Serbian Novak Djokovicilta mahdollisuuden aitoon kalenterivuoden aikana voitettavaan grand slamiin lyömällä taululle melko tylyt voittonumerot: 6-4, 6-4, 6-4.

New Yorkin äänekäs ja jopa riehakas tennisyleisö ottaa usein puolensa. Nyt se valitsi Djokovicin, vaikka helppoa ei varmaan ollut sekään.

Djokovic hylättiin viime vuoden turnauksessa, kun hän löi pallolla linjatuomaria kurkkuun neljännen kierroksen ottelussa Pablo Carreno Bustaa vastaan. Lyönti oli yhtä paljon turha kuin vahinkokin, mutta silti hylkäyksen arvoinen.

Ei Djokovic nauttinut suurta suosiota ennen viime vuottakaan, mutta tänä syyskuisena iltana yleisö olisi mielellään ollut katsomassa historiallista hetkeä.

Historiaa tuli, kun Medvedev voitti uransa ensimmäisen grand slamin, mutta paljon enemmän oli tarjolla.

Medvedev hankki oman inhokkiasemansa vuoden 2019 turnauksessa, kun hän repäisi kiukuspäissään pyyhkeen pallohenkilön kädestä ja näytti keskisormea yleisölle.

Siitäkös katsojat riemastuivat.

Kahden vuoden takaisessa US Openissa Medvedev piikitteli kenttähaastatteluissaan yleisöä ja heitti takaisin. Viha-rakkaussuhde oli alkanut.

Iso osa kunnioitusta palasi, kun hän pelasi sykähdyttävän loppuottelun Rafael Nadalia vastaan häviten viidessä erässä.

Kentällä Medvedev, 25, on erinomainen puolustuspelaaja ja US Openin loppuottelussa Djokovic törmäsi itseään parempaan puolustajaan, joka myös syötti loistavasti ja löi ohituksiaan.

Medvedevillä on kaikkea, mitä huippupelaaja tarvitsee. Hän on 198-senttinen, syöttää erittäin tehokkaasti ja lujaa, on nopea, kosketus palloon on pehmeä, ehtii vaikeisiinkin palloihin ja pelaa parhaimmillaan seinävarmasti.

Venäläisen valmentaja Gilles Cervara huomasi yhdessä suojattinsa kanssa, että Medvedeviltä puuttui riittävä palo Australian avointen finaalissa, että olisi voinut voittaa Djokovicin.

Ei puuttunut enää.

Djokovicin piti nousta ensimmäisenä miespelaajana 21 grand slamin voittajaksi, mutta esteeksi tuli venäläisen Medvedevin ylivertainen peli US Openissa.

Kukaan miespelaaja ei ole voittanut 21 grand slam -turnausta, mutta koko kolmikko, Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer, näyttää juuttuneen tasalukuun.

Djokovic olisi mielellään ottanut kaksi asiaa kerralla. Ensisijaisesti häntä kiinnosti kalenterivuoden aikana voitettu grand slam, toiseksi hän olisi noussut kärkeen miespelaajien grand slam -vertailussa.

Federerin tie taisi tyssätä lopullisesti Wimbledoniin vuonna 2019. Hänellä oli ottelupalloja Djokovicia vastaan, mutta tappio tuli eeppisessä viiden erän loppuottelussa.

Nadalille oli varattuna tämän kesän Ranskan mestaruus, mutta taas tuli Djokovic esteeksi – nyt jo välierissä.

Luvut 24 ja 21 tuntuvat taiotuilta ammattilaistenniksessä.

Yhdysvaltain Serena Williams näyttää juuttuneen 23 voitettuun grand slamiin ja kovin helposti ei tule ventti täyteen miesten tenniksessä.

Australian Margaret Court saavutti urallaan 24 kaksinpelin grand slam -titteliä, ja samaa Serena Williams tavoitteli. Vuoden 2017 Australian avoimissa Serena juhli voittoa, mutta siihen näyttää tulleen stoppi.

Viiden viime vuoden aikana Williams on päässyt neljästi loppuotteluun, mutta aina hävinnyt. Aikakin alkaa käydä vähiin ja varsinkin, kun katsoi nuorten naisten finaalia New Yorkissa myöhään lauantaina.

Kun Nadal ja Federer joutuivat loukkaantumisen takia jäämään sivuun US Openista, tuntui Djokovicin tie paljon tasaisemmalta, kunnes koitti loppuottelu ja Medvedev.

Djokovic on vasta 34-vuotias ja aikaa olisi kerätä lisää grand slam -titteleitä, kun Nadal ja varsinkaan Federer tuskin palaavat entiselle tasolleen.

Suurin murhe – ainakin kovilla alustoilla – taitaa lopulta olla Medvedev.