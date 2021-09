Uutta ”lentävää suomalaista” on odotettu rallin MM-sarjaan vuosikausia. Kalle Rovanperä voi hallita ralliteitä yhtä pitkään kuin ranskalaiset tähdet ovat tehneet, kirjoittaa HS:n urheilutoimituksen toimittaja Ari Pusa.

Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun suomalaisajaja voitti edellisen kerran ralliautoilun maailmanmestaruuden. Marcus Grönholm ajoi mestariksi Peugeotilla kartanlukijansa Timo Rautiaisen kanssa.

Grönholmin mestaruuden jälkeen ranskalaiset Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier ovat hallinneet suvereenisesti MM-sarjaa. Kaksikko on voittanut yhteensä 16 mestaruutta. Vain norjalainen Petter Sohlberg (2003) ja virolainen Ott Tänak (2019) ovat murtaneet ranskalaisvallan.

Ensi vuonna olisi siis jo korkea aika tuoda rallin maailmanmestaruus ”lentävien suomalaisten” maahan. Lentävä suomalainen, Flying Finn, on rallimaailmassa käsite, jonka Timo Mäkinen, Rauno Aaltonen ja Pauli Toivonen loivat 1960-luvulla.

Heidän jälkeensä lentäviä suomalaisia ovat olleet Markku Alén, Ari Vatanen, Timo Salonen, Heikki Mikkola, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen ja Grönholm. Yhteensä heillä on 14 MM-titteliä, kun mukaan lasketaan Alénin epävirallinen maailmanmestaruus (FIA Cup) vuonna 1978.

Virallisesti ajajien maailmanmestaruudesta on ajettu vuodesta 1979 alkaen.

Seuraavaa lentävää suomalaista on saatu odottaa pitkään, mutta nyt sellainen on löytynyt. Tai itse asiassa löytyi jo muutama vuosi sitten, mutta maailmanmestaruudesta Kalle Rovanperä voi ajaa vasta nyt.

Tänä vuonna Rovanperä tuskin ehtii nousta maailmanmestariksi. MM-kalenterissa on jäljellä kolme osakilpailua: Suomi, Espanja ja Italia.

Sunnuntaina Rovanperä otti täyden pistepotin (30), kun hän voitti ylivoimaisesti Kreikan MM-rallin, ja myös sen viimeisen Power Stage -erikoiskokeen, josta heltiää viisi lisäpistettä.

Edellinen Kreikan MM-rallin suomalaisvoittaja oli Jari-Matti Latvala vuonna 2013. Nyt hän sai Toyotan tallipäällikkönä toisen voittonsa.

Heinäkuussa Rovanperä voitti ensi kertaa MM-rallin WRC-luokan autolla Virossa. Lokakuun alussa hän tähtää uransa kolmanteen voittoon kotikaupungissaan Jyväskylässä.

Suomen MM-rallin avauspäivänä perjantaina 1. lokakuuta Rovanperä täyttää 21 vuotta, joten nuori toisen polven ralliajaja voi hallita lajia tulevina vuosina samalla tavalla kuin ranskalaiset Loeb ja Ogier.

Rovanperä on 129 pisteellä MM-sarjassa neljäntenä, kun johtavalla tallikaverilla Ogierilla on 180 pistettä. Jaossa on 90 pistettä.

Tuttuun tapaansa Rovanperä toppuutteli Kreikan voiton jälkeen omia mahdollisuuksia nousta tänä vuonna mitaleille.

”Ei kannata vielä sijoituksia liikaa miettiä. Toki tämä oli hyvä potti pisteitä”, Rovanperä sanoi.

Valmistajien MM-sarjassa Toyota on matkalla uuden aikakautensa toiseen mestaruuteen. Eroa toisena olevaan Hyundaihin on 57 pistettä (397–340).

Toyota palasi pitkän tauon jälkeen MM-ralleihin Tommi Mäkisen johdolla vuonna 2017. Merkkimestaruus tuli vuonna 2018. Latvalan näpeissä japanilaistalli on löytänyt jälleen vahvan vireen, jonka kruunaa Rovanperän varma ajo.

Rallitallit eivät ole julkistaneet ensi vuoden kuljettajiaan. Selvää on, että Rovanperä jatkaa Toyotalla. Jos Ogier ottaa kahdeksannen mestaruutensa, hän todennäköisesi lopettaa ja voi lopettaa muutenkin. Ilman koronapandemiaa ura olisi päättynyt jo aiemmin.

Ogierin rinnalla Rovanperä on saanut tärkeää oppia, vaikka hänellä on sitä riittävästi muutenkin omasta ja isänsä Harri Rovanperän puolesta. Poika Kalle on lajin lapsitähti, joka ajoi mönkijällä jo 4-vuotiaana ja sai oman ralliautonsa neljä vuotta myöhemmin.

Harri Rovanperä voitti omalla urallaan yhden MM-rallin (Ruotsi 2001) ja oli 15 kertaa palkintosijoilla.

Ensi kaudeksi Ogierin tilalle tullee Esapekka Lappi, joka ajoi tallissa kausilla 2017 ja 2018. Lappi ajaa tämän syksyn Jyväskylän MM-rallissa Toyotan viidettä autoa, muttei ole virallinen tehdasajaja.

Latvala on rallin MM-sarjan kaikkien aikojen nuorin tallipäällikkö, mutta sekään ei ole varmaa jatkaako hän tallipäällikkönä.

Latvala on tallipäälliköksi Toyotan pääjohtajan Akio Toyodan valinta ja suosikki. Toyotalla tehdään, kuten Toyoda sanoo.

