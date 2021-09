Cristiano Ronaldon tähdittämä Manchester United yrittää palauttaa loistonsa eurokentillä – FC Barcelonalla on sama tavoite

Miesten Mestarien liigan lohkovaihe pyörähtää käyntiin tiistaina.

Portugalilaispelaajan Cristiano Ronaldon paluu Manchester Unitediin ja jalkapallon Englannin Valioliigaan oli loistelias, ja monet odottavat hänen säkenöivän myös Mestarien liigassa.

Miesten Mestarien liigan lohkovaihe käynnistyy tiistaina kahdeksalla ottelulla, ja keskiviikkona ohjelmassa on saman verran pelejä.

Manchester United aloittaa urakkansa tiistaina vieraskamppailulla sveitsiläistä Young Boysia vastaan. Ottelu alkaa jo kello 19.45. Manchesteriläisjätin päävalmentaja Ole Gunnar Solskjær vihjasi Reutersille, ettei 36-vuotiaan Ronaldon lepuuttaminen ole mahdottomuus.

Ronaldo pelasi lauantaina ensimmäisen ottelunsa 12 vuoteen Manchester Unitedissa. Hänen edellisen United-taipaleensa viimeiseksi otteluksi jäi symbolisesti Mestarien liigan finaalitappio Barcelonalle vuonna 2009.

United pääsi vielä vuonna 2011 Mestarien liigan finaaliin, mutta sen jälkeen se ei ole yltänyt puolivälieriä pidemmälle. Yksi Eurooppa-liigan mestaruus ei tyydytä lukuisten kannattajien viime vuosien menestysjanoa.

Vaikka monissa papereissa Mestarien liigan suurimmat voittajasuosikit ovat Manchester City ja PSG, myös Solskjærin hartioilla on isoja menestyspaineita. Siitä pitävät huolen Unitedin pelaajalista ja Solskjærin pokaalittomuus.

Joukkueeseen ovat saapuneet Ronaldon lisäksi nimekkäät Jadon Sancho ja Raphael Varane. Etenkin Unitedin hyökkäyspäähän riittää laatupelaajia ruuhkaksi asti.

"Joukkueen täytyy olla kypsä, jos haluamme voittaa liigan ja Mestarien liigan. Olemme hyvällä tiellä, ja olen täällä auttamassa joukkuetta”, Ronaldo sanoi AFP:n mukaan.

United pelaa F-lohkossa Young Boysin, espanjalaisen Villarrealin ja italialaisen Atalantan kanssa. Villarreal voitti Unitedin viime kaudella Eurooppa-liigan finaalissa.

FC Barcelona sulattelee yhä Lionel Messin menettämistä ja kohtaa heti avausottelussaan tiistaina kello 22 Bayern Münchenin, joka murskasi katalaanit maalein 8–2 kauden 2019–2020 yksiosaisessa puolivälierässä.

”Se [Messin lähtö] oli šokki, kun ajattelee, mitä kaikkea Leo antoi Barçalle ja minulle”, FC Barcelonan keskikenttäpelaaja Sergio Busquets sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan maanantaina.

”Olemme vasta kauden alussa, ja meidän täytyy tottua pelaamaan ilman Leoa.”

Sergio Busquets (oik.) kuuluu FC Barcelonan kokeneisiin pelaajiin.

Kesän 2020 Bayern-tappion jälkeen Barcelona on muuttunut rajusti. Messin lisäksi muun muassa Luis Suarez ja Antoine Griezmann ovat lähteneet ja päävalmentajaksi on tullut Ronald Koeman.

Viime kaudella Barça putosi jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella PSG:lle. Se oli seuran aikaisin putoaminen Mestarien liigasta.

Busquets uskoo, että tällä kaudella menee paremmin.

”Mitä vain voi jalkapallossa tapahtua. Chelsea voitti viime vuonna turnauksen, mutta he eivät olleet suosikkeja kauden alkaessa. Olemme innoissamme ja tietoisia vaikeuksista, mutta olemme erittäin kunnianhimoisia ja haluamme voittaa.”

Muut tiistain kamppailut ovat Sevilla–Salzburg, Kiovan Dinamo–Benfica, Villarreal–Atalanta, Lille–Wolfsburg, Chelsea–Zenit ja Malmö–Juventus.

Keskiviikkona pelataan kamppailut Besiktas–Borussia Dortmund, Sheriff Tiraspol–Shahtar Donetsk, Brugge–PSG, Manchester City–Leipzig, Atletico Madrid–Porto, Liverpool–AC Milan, Sporting–Ajax ja Inter–Real Madrid.

Suurta mielenkiintoa herättää myös PSG, sillä pariisilaisjoukkueen hyökkäyspään tähtikolmikko Lionel Messi, Neymar ja Kylian Mbappé saatetaan nähdä samaan aikaan kentällä.

PSG pullisteli siirtomuskeleitaan, kun se hankki Messin lisäksi muun muassa Georginio Wijnaldumin, Achraf Hakimin ja Gianluigi Donnarumman.

Mestarien liigassa on suomalaispelaajista mukana Niklas Moisander, jonka edustama Malmö on kovassa H-lohkossa Chelsean, Juventuksen ja Zenitin kanssa. Chelsea on Mestarien liigan hallitseva voittaja.

