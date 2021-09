Välikohtaus tapahtui lauantaina Tampereella.

Kannattajien tunteet kuumenivat Tampereella lauantaina FC Lahden ja Tampereen Ilveksen välisen Veikkausliiga-ottelun jälkeen, kertoo Yle. Välikohtauksen aikana tapahtui epäilty pahoinpitely, joka on tutkinnassa Sisä-Suomen poliisilla.

Ylen mukaan FC Lahden kannattajia oli käynyt Ilveksen kannattajan kimppuun Ratinan stadionin ulkopuolella.

Yle kertoo, että poliisin mukaan esitutkinta on vielä kesken mutta kuulusteluja on tehty. Lisäksi FC Lahti on pyytänyt faniryhmänsä Facebook-sivuilla kannattajia ilmoittamaan teosta vastuulliset henkilöt.

Ilveksen ja FC Lahden ottelu päättyi 1–0 kotijoukkueelle.