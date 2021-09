Emma Raducanu kiersi maanantaina Yhdysvaltojen tv-kanavien aamuohjelmien vieraana.

Brittiteini Emma Raducanu, 18, aiheutti sensaation voittamalla viikonloppuna Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen. Se yllätti hänet itsensäkin, mutta voitto tyydytti myös hänen erittäin vaativia vanhempiaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Raducanu voitti loppuottelussa 19-vuotiaan Leylah Fernandezin, ja siten hänestä tuli ensimmäinen karsintojen kautta grand slam -turnauksen voittanut pelaaja. Se vei hänet maanantaina mediakiertueelle New Yorkissa.

”Kolme viikkoa sitten ajattelin, että en ole täällä koko aikaa. Kuvittelin, että olen kotona viikko karsintojen jälkeen”, Raducanu sanoi NBC:n Today-aamushow’ssa.

Voiton myötä Raducanun listasijoitus parani 127 sijaa ja on nyt 23:s. Karsinnat mukaan lukien Raducanu voitti turnauksessa kymmenen ottelua. Hänen kiinalaissyntyinen äitinsä Renee ja romanialainen isänsä Ian Raducanu olivat tyytyväisiä tyttärensä mestaruuteen.

"He olivat melko kovia minulle, kun olin nuorempi, mutta he tavallaan näyttivät tietä, ja luulen sen auttavan nyt maailman suurimmilla areenoilla”, Raducanu totesi ABC:n Good Morning America -ohjelmassa.

”Oli todella mukavaa jutella heidän kanssaan voiton jälkeen. He olivat niin onnellisia ja ylpeitä minusta. He ovat kovimpia arvostelijoitani, ja heitä on erittäin, erittäin vaikeaa miellyttää, mutta tällä kertaa onnistuin.”

Raducanu kertoi myös, että hän ei aio päästää silmistään mestaruuspokaalia, kun hän lentää takaisin kotiin Britanniaan.

”Se tulee minun viereeni. En laita sitä muihin matkatavaroihini. En voi uskoa, että saan viedä sen kotiin”, Raducanu sanoi Today-ohjelmassa.