Jair Tavares da Silvan oikean käden rystysiin on tatuoitu hänen kutsumanimensä Jair.

Jair Tavares da Silva oli pelannut vain katupelejä, kun hän 11-vuotiaana sai jalkapallokengät ja bussilipun toiselle puolelle Brasiliaa. Hän pääsi tavoittelemaan unelmaa, josta miljoonat lapset elättelevät toiveita. Torstai-iltana hän pelaa HJK:n mukana itävaltalaista LASKia vastaan uudessa Konferenssiliigassa.

Helsingin Jalkapalloklubin Jair Tavares da Silva on yksi noin tuhannesta brasilialaisesta jalkapalloilijasta, jotka pelaavat jalkapalloa ammatikseen Brasilian ulkopuolella. Hän elää unelmaa, josta miljoonat Brasilian lapset haaveilevat mutta jonka vain harva heistä pääsee kokemaan.

Santa Catarinan yliopiston professorin Carmen Rialin antropologisen tutkimuksen mukaan suurin osa brasilialaisista ammattijalkapalloilijoista tulee köyhästä sosiaaliluokasta tai alemmasta keskiluokasta.

Jalkapallon aloittaminen ei vaadi paljon resursseja, mutta sen verran kuitenkin, että aivan äärimmäisestä köyhyydestä ei ole mahdollista ponnistaa jalkapallouralle.

Jalkapallokouluun päästäkseen on lapsella oltava jalkapallokengät, perheellä yhteyksiä seuroihin, rahaa matkalippuihin ja mahdollisesti vanhemmalla tilaisuus pitää vapaata töistä.

”Kuulemani tarinat ovat samankaltaisia. Ne ovat elämäkertoja perheistä, joissa heidän kertomansa mukaan ei kärsitty nälkää, mutta joissa rahat juuri ja juuri riittivät elämiseen”, Rial kirjoittaa.

” ”Vaikka isällä oli niukasti rahaa, hän säästi ruokarahoista, jotta hän voisi ostaa minulle jalkapallokengät.”

Jair Tavares da Silva sanoo olevansa HJK:ssa kuin perheen keskellä.

Kun HJK:n ottelu Eurooppa-liigan viimeisellä karsintakierroksella Fenerbahçea vastaan Istanbulissa oli ohi, Jair Tavares da Silva jäi juttelemaan istanbulilaisseuran tähtipelaajan Luiz Gustavon kanssa.

Jair, 27, on pelannut viisi vuotta Euroopassa, Luiz Gustavo, 34, sen sijaan neljätoista vuotta. Ensin mainittu on voittanut urallaan Suomen mestaruuden ja Suomen cupin ja toinen on Mestarien liigan ja Bundesliigan. Silti samankaltaiset tarinat yhdistivät heitä.

”Olin todella ylpeä siitä, että pääsin pelaamaan Luiz Gustavoa vastaan. Kun peli oli ohi, vaihdoimme paidat ja juttelin hänen kanssaan. Katsoin lapsena hänen pelejään”, Jair sanoo pari päivää ennen HJK:n ensimmäistä ottelua Euroopan jalkapalloliiton Uefan uudessa Konferenssiliigassa.

”Nauroimme yhdessä Luiz Gustavon kanssa. Hän sanoi olleensa samanlaisissa tilanteissa, joissa vastassa oli pelaaja, jota hän oli katsonut ylöspäin lapsena. Hän sanoi olevansa ylpeä siitä, että minä ihailin häntä. Nautimme siitä hetkestä.”

Jair on elämänsä aikana ottanut useamman hypyn tuntemattomaan matkallaan kohti HJK:ta ja Konferenssiliigaa.

Hän syntyi Barra de Santo Antoniossa, Alagoasin osavaltiossa Atlantin rannikolla. Puoli vuotta myöhemmin perhe muutti Salvadoriin Bahian osavaltioon. Kuuden lapsen perhe asui kodissa, jossa oli yksi makuuhuone. Jairin isä työskenteli vuorotöissä vartijana. Äiti huolehti lapsista kotona ja teki töitä silloin tällöin.

”Raha oli tiukassa, ja elämä oli vaikeata. Vaikka isällä oli niukasti rahaa, hän säästi ruokarahoista, jotta hän voisi ostaa minulle jalkapallokengät”, Jair kertoo.

”Lapsena pelasin katujalkapalloa veljieni ja kavereideni kanssa. Kuvittelin olevani jalkapallotähti. Olin jo silloin iloinen siitä, että pääsin pelaamaan. Silloin pelasin ilman kenkiä hiekalla ja kaduilla.”

Katupeleissä, joita kutsutaan Pelada-nimellä, karttuu Brasilian jalkapallon taitopääoma. Köyhyyden asettamista rajoituksista tulee rikkaus.

Tänä vuonna julkaistun kansainvälisen tutkimusartikkelin mukaan köyhyys luo jalkapallon kontekstissa erilaisia herkkyyksiä, jotka voivat auttaa myönteisesti kehittämään lapsen havaintomotorisia kykyjä.

” ”Testissä oli 213 lasta, joista vain kaksi valittiin. Olin toinen heistä.”

Jair pallotteli HJK:n harjoituksissa keskiviikkona.

Joukkuekaverit kuvailevat Jairia tunnolliseksi joukkuepelaajaksi.

Velipuoli isän aiemmasta perheestä auttoi Jairia jalkapallouralle. Veljen kaveri sai järjestettyä Jairille testin jalkapallokouluun.

”Veljeni osti minulle bussilipun. Matkustin kolme päivää Porto Alegreen.”

Salvadorista on etelärannikolla sijaitsevaan Porto Alegren kaupunkiin matkaa hieman yli 3 000 kilometriä. Perillä odotti maineikkaan Internacional-seuran jalkapalloakatemian testi.

”Testissä oli 213 lasta, joista vain kaksi valittiin. Olin toinen heistä.”

Seuraavat viisi vuotta Jair vietti jalkapallokoulussa, jossa aamuisin harjoiteltiin, päivisin opiskeltiin ja yöt nukuttiin asuntolan kerrossängyissä. Kerran vuodessa hän sai matkaliput, että pääsi käymään perheensä luona. Matka piti tehdä aikuisen kanssa, koska lapsi ei saanut matkustaa yksin.

”Minulla pyöri koko ajan päässäni ajatus, että haluaisin palata perheeni luokse. Kotivierailuilla sain luvan olla vain viisi päivää. Siinä ajassa ei ehtinyt paljon olla perheen kanssa.”

Jair kertoo velipuolen auttaneen häntä antamalla neuvoja ja auttamalla ymmärtämään, miten ”jalkapallo toimii ja miten sitä pitää elää”. Velipuoli oli aiemmin pyrkinyt ammattilaiseksi.

Jair kiersi lukuisissa seuroissa ennen kuin sai ammattilaissopimuksen.

”Brasiliassa on hyviä pelaajia, jotka eivät saa koskaan sopimusta. Taistelin vain ja halusin onnistua. Ajattelin, joka kerta, kun astuin kentälle kuin se olisi ensimmäinen ja viimeinen pelini. Olin kuin leijona etsimässä ruokaa.”

” ”Jairilla on käsittämätön kyky juosta.”

Jair pelasi AC Oulussa Ykköstä kausilla 2016-2018.

Vuonna 2013 Jair pääsi São Paulon osavaltiosarjassa pelanneeseen Ituano Futebol Clubiin, jossa hän pelasi kolme vuotta. Kun sopimus päättyi, hän sai kaveriltaan soiton, että uusi haaste odottaisi Suomessa. AC Oulu halusi kolme brasilialaista pelaajaa, ja Jair oli yksi valituista.

”Siitä lähtien, kun rupesin pelaamaan jalkapalloa, en tehnyt sitä vain itseni vaan myös perheeni takia. Minusta tuntui, että lähtö Suomeen oli iso mahdollisuus, joka auttaisi minua kehittämään uraani. Tein päätökseni äitini kanssa.”

”Olen aina auttanut perhettäni taloudellisesti. Se oli yksi syy lähteä. Kun olen täällä, pystyn auttamaan paljon paremmin. Rakastan ammattiani ja pelaan nyt suomalaisessa suurseurassa. Voi sanoa, että asiat ovat menneet hyvin.”

Jair pelasi kolme kautta Ykköstä AC Oulussa ja viimeisen kauden päätteeksi hänet valittiin sarjan parhaaksi keskikenttäpelaajaksi. Sieltä hän siirtyi Ilvekseen, jossa hän pelasi Veikkausliigaa kaksi kautta. Ilveksen päävalmentaja Jarkko Wiss kuvaili Jairia hiljaiseksi johtajaksi.

Ensimmäisellä liigakaudella hänet valittiin Veikkausliigan vuoden tulokkaaksi. Ilveksessä Jair oli joukkueen paras pelaaja. Täksi kaudeksi hän siirtyi HJK:hon.

”Jairilla on käsittämätön kyky juosta. Hän pystyy juoksemaan isoja määriä pelistä toiseen. Hän pystyy myös pelien lopussa tekemään korkean intensiteetin suorituksia. Hän on hyvä pallon kanssa, pystyy kuljettamaan palloa ulos pienistä tiloista, voittaa palloja joukkueelleen ja nopeat jalat auttavat puolustamisessa”, HJK:n valmentaja Joonas Rantanen kuvailee Jairia.

Joukkuekaverien mukaan Jair on hiljainen ja rauhallinen kaveri, joka tekee työnsä tunnollisesti. Häntä kuvaillaan myös itsekriittiseksi pelaajaksi, joka analysoi pieniäkin yksityiskohtia pelien jälkeen.

” ”Jalkapallo on tehnyt minusta paremman miehen.”

Jair kuljettamassa palloa Malmö FF:n pelaajien keskellä Mestarien liigan karsintaottelussa.

Jairin tarina muistuttaa hieman Rafinhan urapolkua.

Rafinha tuli 23-vuotiaana Brasiliasta AC Ouluun, siirtyi kolmen kauden jälkeen Tampere Unitediin ja sieltä edelleen HJK:hon. Vuonna 2011 Rafinha siirtyi 29-vuotiaana Belgian liigaan. Suuremmista liigoista haaveilee myös Jair.

Hän kertoo Suomeen saapumisen olleen sokki. Kulttuuri oli erilainen ja kaikki oli uutta.

”Nyt olen sopeutunut hyvin. Rakastan Suomea kuin se olisi toinen kotimaani. Tykkään saunasta, nautin talvesta ja tykkään laskettelemisesta. Joskus kun on vapaa-aikaa, tykkään myös oluesta.”

Vapaa-ajallaan Jair käy Tampereella, jossa asuu hänen neljävuotias tyttärensä.

”Kun muutin Suomeen, osasin vain portugalia. Suomi on vähän vaikea kieli, mutta kielen oppimisessa isossa roolissa on ollut tyttäreni. Katson hänen kanssaan lastenohjelmia ja opin paljon lapseltani.

”Kiitän myös jalkapalloa siitä, että sen avulla minusta on tullut mies, joka olen nyt, ja myös isä. Jalkapallo on tehnyt minusta paremman miehen.”

Suomessa Jair on myös kehittynyt askel askeleelta paremmaksi pelaajaksi.

”Jalkapallo opetti minulle, että kaikki on mahdollista, jos tekee tarpeeksi töitä. Olen oppinut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kulttuurilla tai sillä mistä on kotoisin ei ole mitään väliä. Kaikki on mahdollista.”

”Nyt pelaan Suomen suurimmassa seurassa, ja olen todella kiitollinen.”

Jair sanoo HJK:n ansainneen paikkansa Euroopassa ja ansaitsevan vielä enemmän tulevaisuudessa.

”Isoveljeni näkevät minut esimerkkinä, koska pääsin niin pitkälle. Veljeni kutsuvat minua taistelijaksi, jalkapallon selviytyjäksi.”

HJK aloittaa Konferenssiliigan lohkovaiheen kotiottelulla itävaltalaista LASKia vastaan torstaina kello 19.45. Ottelun yleisökapasiteetti on noin 8000. V Sport Jalkapallo -kanava näyttää ottelun.

Lähteet: Scielo.org, Statista.com, Frontiersin.org, Aamulehti.

Jair sanoo rakastavansa Suomea ja pitävänsä sitä kuin toisena kotimaanaan.