Unfried valmentaa myös Tokiossa pronssia juossutta jamaikalaista huippuaituria Megan Tapperia.

Pika-aituri Nooralotta Neziri, 28, jatkaa uraansa itävaltalaisen Philipp Unfriedin valmennuksessa, Suomen Urheiluliitto (SUL) kertoo.

Unfried, 43, valmentaa muun muassa Tokiossa 100 metrin aitojen pronssille juossutta Jamaikan Megan Tapperia sekä itävaltalaista seitsenottelijaa Ivona Dadicia.

”Aktiiviuraa on nyt selvästi enemmän takana kuin edessä. Katsoin, että nyt jos koskaan oli aika tehdä tällainen steppi”, Neziri sanoo SUL:n tiedotteessa.

Hän on harjoitellut viimeiset neljä vuotta Petteri Jousteen valmennuksessa. Vaihdos tapahtui Nezirin aloitteesta, mutta yhteisymmärryksessä Jousteen kanssa.

Neziri viettää jatkossa ison osan harjoituskaudestaan Wienin lähellä Sankt Pöltenin urheilukeskuksessa.

Hän suunnittelee olevansa Itävallassa syksyllä puolitoista kuukautta. Joulukuun pika-aituri aikoo leireillä Teneriffalla ja tammikuun luultavasti Etelä-Afrikassa.

”Varsinkin, kun kyse on tekniseen osaamiseen liittyvistä asioista, hyödyn parhaiten, kun olen Unfriedin kanssa niin paljon kuin mahdollista”, hän sanoo.

Nezirin ennätys pika-aidoissa on 12,81. Hän on kuntouttanut viime ajat alaselän rasitusmurtumaa ja takareisivammaa.

Myös toinen pika-aituri Elmo Lakka vaihtaa valmentajaa. Lakka, 28, päätti viisivuotisen valmennussuhteensa Antti Haapakosken kanssa ja siirtyy Otto Kilven valmennukseen.

”Kun ikää karttuu ja on joitakin terveysmurheita, ainoa oikea tapa päästä eteenpäin on, että minulla on valvovat silmät jokaisessa harjoituksessa”, Lakka sanoo SUL:n tiedotteessa.

Lakan ja Haapakosken yhteistyö on rakentunut Kuortaneella pidetyille leireille. Kilpi on ollut mukana Lakan harjoituksissa ja toiminut Haapakosken valmentajaparina syksystä 2018 alkaen.

Lakka aitoi kesäkuussa 110 metrin aitojen Suomen ennätyksen 13,31.