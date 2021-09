FC Sheriff on Mestarien liigan kummajainen, joka näkyy kaikkialla separatistisessa Transnistriassa

Korruptiosta syytetyn korporaation omistama seura pelaa ensimmäistä kertaa Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Moldovan jalkapalloliitto ei voinut elokuun lopussa peitellä riemuaan, kun FC Sheriff oli raivannut tiensä Mestarien liigan lohkovaiheeseen.

Liitto julisti verkkosivuillaan Sheriffin saavutuksen eurofantastiseksi. Monet puhuivat karsintamenestyksestä todellisena altavastaajan ihmetekona.

”Elämme satutarinaa, jonka toivomme jatkuvan mahdollisimman pitkään”, Sheriffin valmentaja Jurij Vernydub sanoi lohkoarvonnan yhteydessä.

Keskiviikkona ukrainalaisen FK Šah’tarin kohtaava Sheriff on sarjan kummajainen, joka tulee yksipuolisesti Moldovasta itsenäistyneestä Transnistriasta.

Transnistrialla on oma valuutta, rajavalvonta, armeija ja matkapuhelinverkko, mutta sitä ei ole tunnustettu kansainvälisesti.

Tiraspolin kaupungista tuleva Sheriff jakaa ihmiset kahteen leiriin. Osa pitää seuraa moldovalaisena, mutta kaikki eivät innostu satumaisesta syksystä.

”En näe paljoa syytä onnellisuuteen”, urheilutoimittaja Cristian Jardan kertoo uutistoimisto AFP:lle.

”Seura edustaa separatistista erillisaluetta, jossa korruptio, salakuljetus ja varjotalous rehottavat. Se vahingoittaa suoraan Moldovan taloutta ja etuja.”

Paikka Mestarien liigassa tuo Jardanin mukaan hyötyjä vain seuran omistajille. Seura on korruptiosta syytetyn Sheriff-korporaation omistuksessa.

Se takaa Sheriffin logon näkymisen ympäri 130 000 asukkaan kaupunkia muun muassa supermarketeissa, huoltoasemilla ja kasinolla.

FC Sheriffin kannattajat pääsevät syksyn aikana näkemään Mestarien liigaa.

Yksi monialayrityksen perustajista on FC Sheriffin puheenjohtaja Viktor Gușan.

Hän on rakentanut seuralleen kompleksin, joka koostuu AFP:n mukaan 13 000- ja 9 000-paikkaisista stadioneista, sisäareenasta ja 16 harjoituskentästä.

Alueella on myös tenniskenttiä sekä sisäuima-allas. Hulppeat puitteet ovat olleet osaltaan rakentamassa Sheriffin kasvua lohkovaiheen joukkueeksi.

”Mestarien liiga on aina ollut puheenjohtajamme unelma”, Tiraspolista kotoisin oleva maalivahti Serghei Pașcenco, 38, sanoo.

Myös seuran pitkäaikaiset kannattajat uskovat Gușanin investointien nostaneen Sheriffin ja Transnistrian jalkapallokartalle.

Valmentaja Vernydub toistaa AFP:n haastattelussa jo viikkoja aiemmin kuullut sanansa satutarinasta. Hän kertoo rehellisesti, ettei odottanut lohkopaikkaa.

Matkalla miljoonien eurojen arvoiseen jättipottiin kaatuivat KF Teuta, FC Alashkert, FK Crvena zvezda eli Punainen tähti sekä GNK Dinamo Zagreb.

Karsinnan jälkeen Moldovan jalkapalloliitto lähetti mestareilleen ”vilpittömät onnittelut” Albanian, Armenian, Serbian ja Kroatian mestarien pudottamisesta.

”Ihmiset sanovat, että urheilu ei ole politiikkaa, mutta on se”, 55-vuotias valmentaja kertoo.

Ukrainalaisluotsi uskoo pelien ”todennäköisesti” yhdistävän moldovalaiset ja transnistrialaiset kannattajat.

Ukrainalainen Jurij Vernydub johtaa FC Sheriffin Mestarien liigaan.

FC Sheriff on AFP:n mukaan varmistanut jo tässä vaiheessa noin 16 miljoonan euron palkintorahapotin Mestarien liigan lohkovaihepaikkansa ansiosta.

Se on merkittävä summa seuralle, jonka markkina-arvo on Transfermarkt-sivuston mukaan alle 12 miljoonaa euroa. Se on täysin eri luokkaa kuin lohkovastustajilla.

Real Madridin markkina-arvo on yli 780 miljoonaa euroa, Internazionalen eli Interin lähes 575 miljoonaa ja FK Šah’tarin reilut 180 miljoonaa.

”Sheriff on uusi tuttavuus, ja meidän on onniteltava heitä. Se tulee olemaan kilpailukykyinen ja vaikea joukkue”, Real Madridin legenda Emilio Butragueño sanoi kohteliaasti lohkoarvonnan jälkeen seuran verkkosivuilla.

”Mestarien liiga on arvostettu kilpailu. Valmistaudumme jokaiseen otteluun parhaamme mukaan ketään aliarvioimatta”, Inter-legenda ja varapuheenjohtaja Javier Zanetti linjasi seuran kotisivuilla.

Kuusi peräkkäistä Moldovan mestaruutta voittanut Sheriff on juhlinut maan mestaruutta 24-vuotisen historiansa aikana peräti 19 kertaa.

Tulosta seura tekee vierasvoimin.

Sunnuntaina Sheriff pelasi Moldovan liigaa Petrocub-Hînceștia vastaan joukkueella, jossa oli pelaajia seitsemästä maasta. Moldova ei ollut yksi niistä.

