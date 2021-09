Tampereen Ilves pääsi pelaamaan 90-vuotisjuhlaottelunsa vähän myöhässä.

Ilves-HIFK 1-0

Kolumbialainen kärkimies Jean Carlos Blanco järjesti HIFK:n liigajoukkueelle jääkylmän suihkun Ratinan hyisessä viimassa.

Blanco puski Ilveksen voitto-osuman kolme minuuttia ennen loppua Tatu Miettusen keskityksestä ja päätti samalla helsinkiläisvieraan kolmen ottelun voittoputken.

Pitkään näytti siltä, että IFK kaappaa tasapelipisteen mainiosti torjuneen Calum Wardin johdolla. Englantilaisveskari napsi hienoja torjuntoja, mutta Blancon viimeistelytaito oli liikaa.

Espanjalaisvalmentaja Joaquin Gomezin luotsaamalle HIFK:lle on pakko nostaa hattua karvaasta tappiosta huolimatta.

Helsinkiläisjoukkue on joutunut operoimaan melkein koko kesän koronakurimuksen keskellä.

Siihen nähden jälki on ollut erinomaista. IFK on selättänyt vastoinkäymiset ja on edelleen kiinni Mestaruussarjan paikassa. Sinne pääsee jalkapalloliigan kärkikuusikko runkosarjan jälkeen.

IFK löysi mainion vireen kuukauden mittaiseksi venyneen koronatauon jälkeen. Paluu oli vielä tuskainen (1-5-tappio KuPSille), mutta kurssi kääntyi nopeasti. Sen jälkeen kaatuivat Honka, SJK ja AC Oulu. Yksi Ilves-tappio ei muuta kokonaiskuvaa miksikään.

Ilves on ollut IFK:lle painajaismainen vastustaja liigavuosina. IFK on voittanut viidestätoista kohtaamisesta vain yhden. Ainoa voitto tuli lokakuussa 2015. Silloin IFK latoi Tammelassa 3-1-lukemat. Sankariksi nousi kaksi osumaa upottanut Ville Salmikivi.

Sen jälkeen Ilves on ottanut kahdestatoista keskinäisestä liigaottelusta kahdeksan voittoa ja neljä tasapeliä.

Kyseessä oli Ilveksen 90-vuotisjuhlaottelu. Tämä kamppailu piti pelata jo kuukausi sitten, mutta ajankohta siirtyi kuukaudella eteenpäin IFK:ta piinanneen koronakurimuksen takia. Helsinkiläisille tuli kuukauden pelitauko heinä-elokuussa tartuntojen seurauksena.

Ilves käytti juhlapeliä varten räätälöityä peliasua. Mustavihreällä ja pystyraitaisella paidalla kunnioitettiin seuran perustamisvuoden väritystä. Ilves pelasi vastaavilla asuilla historiansa ensimmäisen ottelun toukokuussa 1931 Tampereen Palloilijoita vastaan.

IFK:n liigaurakka jatkuu lauantaina kotiottelulla häntäpäähän juuttunutta IFK Mariehamnia vastaan.