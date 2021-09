Voitosta ajanut huippupyöräilijä huomioi hienolla eleellä pienen kirittäjän – hyvän mielen tarina on sykähdyttänyt jo yli miljoonaa ihmistä

Skotlantilainen junioripyöräilijä Xander Graham lähti hetken mielijohteesta haastamaan ammattilaisia ajaen pitkin jalkakäytävää, ja sillä tempulla oli ikimuistoiset seuraukset.

Hollantilainen ammattipyöräilijä Pascal Enkhoorn sijoittui 30:nneksi viime sunnuntaina päättyneessä Britannian ympäriajossa.

Vaikka Enkhoorn ajoi apukuskin roolissa, hänestä tuli yksi kilpailun sankareista – ainakin humaanisuudella mitattuna.

Enkhoorn, 24, vastasi koko kilpailun sykähdyttävimmistä sivutarinasta, joka on viime päivinä lämmittänyt yli miljoonan ihmisen mieltä.

Tarinan muissa pääosissa olivat 12-vuotias skottipoika ja juomapullo.

Kilpailun seitsemännellä etapilla lauantaina Enkhoorn oli mukana viiden miehen irtiotossa, ja viisikko eteni kohti maalia Edinburghin lähellä.

Tv-kuviin ilmestyi sivummalta pieni poika joka ajoi pätevän näköisissä pyöräilyvermeissä hurjaa vauhtia pitkin jalkakäytävää parikymmentä metriä viisikon edellä.

Kun ammattikuskit alkoivat saavuttaa junioria, Enkhoorn otti huikan juomapullostaan, ajoi pojan rinnalle ja ojensi pullon tälle muistoksi.

Poika otti pullon vaivattomasti vastaan, eikä hänellä ollut vaikeuksia hallita ajopeliään yllättävässä tilanteessa.

Kuvaushelikopteri pörräsi kärkimiesten yläpuolella, ja koko episodi näkyi suorana lukemattomille tv-katsojille. Lisäksi edellä ajaneen moottoripyörän kyydissä ollut valokuvaaja ikuisti ratkaisevan hetken.

”Tourin suurimpia hetkiä toistaiseksi. Hienosti toimittu, Pascal Enkhoorn”, tv-selostajat hehkuttivat todeettuaa hieman aikaisemmin, että poika ei itse asiassa olisi saanut ajaa pyörällä jalkakäytävällä.

Etapilla viidenneksi sijoittunut Enkhoorn sai valtavasti myönteistä huomiota pienen kirittäjän huomioimisesta. Kun video heinosta eleestä julkaistiin sosiaalisessa mediassa, sen katsoi BBC:n mukaan seuraavan vuorokauden aikana yli miljoona ihmistä.

Myöhemmin selvisi, että poika oli Edinburghin lähellä Bonnyriggissä asuva 12-vuotias Xander Graham, joka on ikäluokkansa parhaita junioripyöräilijöitä Skotlannissa.

Saman päivän aamuna hän oli sijoittunut toiseksi ikäluokkansa valtakunnallisessa kilpailussa. Sen jälkeen hän oli lähtenyt seuramaan isojen poikien kilpailua, jonka etappi päättyi hänen kotikulmilleen.

Graham kertoi BBC:lle lähteneensä hetken mielijohteesta ajamaan ammattilaisviisikon edellä.

”Se kesti ehkä minuutin, ja yritin ajaa niin lujaa kuin pystyin. Nopeutta oli varmaan jotain 25 kilometriä tunnissa”, Xander Graham kertoi BBC:lle.

Sunnuntaina Enkhoornin työnantaja, hollantilainen Team Jumbo-Visma kutsui Grahamin vanhempineen kunniavieraaksi ennen päätösetapin starttia.

Graham pääsi tapaamaan muun muassa yhden kaikkien aikojen kirimiehistä, britti Mark Cavendishin ja tämän hetken kenties parhaan yleisajajan, belgialaisen Wout van Aertin, joka lopulta voitti Britannian ympäriajon.

Enkhoorn lahjoitti Grahamille tallin ajopaidan, ja tämä pääsi Team Jumbo-Visman ajajien kanssa yleisön eteen joukkueiden esittelyyn.

”Xanderin unelmana on tulla ammattipyöräilijäksi, mutta ajaminen kilpailijoiden rinnalla kotikaupungissa oli todella suurenmoinen hetki meille kaikille”, Xanderin isä Martin Graham sanoi Cycling Newsin mukaan.

Xander Graham kertoi BBC:lle, että aikoo pitää Enkhoornilta saamaansa juomapulloa aarteena.

”Olen niin onnellinen ja ällistynyt siitä. Aion hankkia sitä varten hyllyn huoneeseeni.”

Viime keväänä kansainvälinen pyöräilyliitto UCI kielsi ajajilta tyhjien juomapullojen heittämisen yleisölle, vaikka kyseessä oli pitkä lajiin kuuluva perinne.

Kieltoa perusteltiin roskaamisen vähentämisellä ja turvallisuudella.

”Siinä ollaan lähdetty vähän väärään suuntaan. Tietysti ajatuksena on roskaamisen vähentäminen. Tiedän kuitenkin monta tilannetta, joissa nuorille pyöräilyn seuraajille on jäänyt ikuisesti mieleen se, kun he ovat saaneet joltakin ammattilaiselta juomapullon”, ranskalaisessa huipputallissa Groupama-FDJ:ssä joukkueenjohtajana työskentelevä Jussi Veikkanen sanoi tuolloin HS:lle.

Myöhemmin tätä sääntöä on jonkin verran lievennetty.