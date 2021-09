HIFK:ta Veikkausliigassa aiemmin luotsannut Teemu Kankkunen yrittää pelastaa kotkalaiset.

Miesten jalkapalloliigassa putoamista vastaan taisteleva KTP ilmoitti keskiviikkona purkaneensa päävalmentaja Gabriel Garcia Xatartin sekä kakkosvalmentajien Alexis Sanchez Lopezin ja Jordi Alujan sopimukset.

Kotkalaisjoukkueen päävalmentajaksi tulee Teemu Kankkunen, joka on aiemmin luotsannut liigassa HIFK:ta. Kankkusen sopimus kattaa loppukauden. Apuvalmentajaksi tulee Jari-Pekka Gummerus.

"Haluamme kiittää Gabria, Alexisia ja Jordia heidän tekemästään työstä. He tekivät varmasti kaikkensa muuttaakseen joukkueen kurssin positiiviseksi. Tällä kertaa se ei riittänyt, ja siksi haluamme kääntää kaikki kivet säilymisen puolesta. Jos putoamme, tapahtuu se saappaat jalassa”, puheenjohtaja Jukka Mustonen sanoi KTP:n kotisivuilla.

Sarjanousija KTP:n tilanne liigajumbona on todella tukala. Joukkue on kerännyt 19 liigapelistään vain kahdeksan pistettä. Karsijan paikalla oleva Haka on saanut kasaan 15 pistettä 18 ottelusta.