Norjalaistähti on aloittanut kautensa Bundesliigassa räväkästi. Dortmund odottaa häneltä roppakaupalla maaleja myös Mestarien liigassa.

Saksan Bundesliigassa 47 ottelua ja 45 maalia. Mestarien liigassa ennen tätä kautta 16 ottelua ja 20 maalia. Norjan miesten jalkapallomaajoukkueessa 15 ottelua ja 12 maalia.

Borussia Dortmundin norjalaishyökkääjän Erling Braut Haalandin, 21, tilastot ovat mykistäviä. Siitä huolimatta Haaland on usein vasta Bundesliigan toiseksi kehutuin hyökkääjä. Syynä on, että sarjassa pelaa tämän hetken kenties pelätyin maalitykki, Bayern Münchenin Robert Lewandowski.

Dortmund on suuri seura, mutta Bayern on jättiläinen. Sekä Saksassa että Mestarien liigassa Bayernilta odotetaan yleisesti suurempaa menestystä kuin Dortmundilta.

Voisiko tämä kausi muuttaa perinteisen valta-asetelman?

Dortmund on aloittanut kautensa kolmella voitolla ja yhdellä tappiolla. Se on sarjataulukossa kolmantena Wolfsburgin ja Bayernin takana. Dortmundin kannalta huolestuttavaa on, että joukkueelle on tehty neljässä ottelussa peräti yhdeksän maalia.

Samalla Haaland on jatkanut maalitehtailuaan, sillä hän on tehnyt jo viisi liigaosumaa. Puolalaistähti Lewandowski on tehnyt maalin enemmän.

Mestarien liigassa Dortmund pelaa samassa alkulohkossa Ajaxin, Besiktasin ja Sportingin kanssa. Dortmundilaisryhmällä pitäisi olla hyvät mahdollisuudet jatkopaikkaan.

Haaland nousi suuremman jalkapalloyleisön tietoon keväällä 2019, kun hän teki alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa käsittämättömästi yhdeksän maalia Hondurasin verkkoon.

Maaliverkot alkoivat pöllytä myös seurajoukkue Salzburgissa. Itävallan pääsarja jää melko pienelle kansainväliselle huomiolle, joten tarvittiin Mestarien liiga, jotta Haaland nousi isoksi tähdeksi.

Hän teki kuudessa Mestarien liigan pelissään Salzburgille kahdeksan maalia. Sen jälkeen kysymys oli, mihin suurseuraan Haaland siirtyisi. Viime vuoden tammikuussa Haaland liittyi Dortmundiin ja on jatkanut maalitehtailuaan.

Samalla hän on noussut Lewandowskin, Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon ohella pelätyimmäksi maalipyssyksi.

Haaland on keskeinen osa myös Norjan nuorekasta maajoukkuetta. Haalandin ja Martin Ödegaardin tähdittämä Norja on tehnyt uutta nousua kohti Euroopan jalkapallovalioita ja on pelannut kuluvissa MM-karsinnoissa hyvin.

Haalandin perässä on kerrottu olevan muun muassa Manchester Cityn, Real Madridin, Chelsean, Manchester Unitedin ja PSG:n.

Todennäköistä on, ettei norjalaistähti pelaa koko sopimuskauttaan Dortmundissa. Hänen nykyinen sopimuksensa päättyy kesällä 2024.

Dortmundin johto on todennut, että seura myy Haalandin vain pakon edessä. Norjalaisen sopimuksessa on lehtitietojen mukaan 75 miljoonan euron ulosostopykälä, joka astuu voimaan ensi vuonna.

”Kantamme on selvä, eikä minun tarvitse esittää papukaijaa koko ajan”, Dortmundin urheilujohtaja Michael Zorc kommentoi villejä siirtohuhuja AFP:n mukaan.

Haaland ei ole pelaajana väkkärä tempputaituri, ja hänen pelaamisessaan on myös puutteita. Hän on isokokoinen, vahva, urheilullinen ja nopea. Viimeistely on terävää ja tehokasta.

Haaland valittiin viime kaudella Mestarien liigan parhaaksi hyökkääjäksi.

”Hän on jo tuossa iässä yksi maailman tämän hetken parhaista hyökkääjistä. Hän pystyy viimeistelemään molemmilla jaloillaan, vastahyökkäyksistä ja rangaistusalueen sisältä”, Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola kehui Haalandia Uefan kotisivuilla.

Lisää aiheesta: Norjan nuori supertähti Erling Braut Haaland haluaa futisuransa jälkeen rap-artistiksi: ”Täytyy olla rehellinen”