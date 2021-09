Helsinki palaa lentopallon Mestaruusliigaan 24 vuoden tauon jälkeen, kun Helsinki Volleyn naisjoukkue nousi viime kauden päätteeksi maan korkeimmalle sarjatasolle.

Joukkue on vahvistanut rivejään kesän aikana nimekkäillä pelaajilla. Mestaruusliigassa marinoituneet Janica Helenius, Jemina Jäärni ja Johanna Oikari kuuluvat alkavalla kaudella helsinkiläisryhmään.

Mielenkiintoisin hankinta on kuitenkin venäläinen Irina Melnitšuk, 27, joka on pelannut urallaan peräti viisi kautta Venäjän Superliigassa. Juniorimaajoukkueessakin esiintynyt passari on Helsinki Volleylle todellinen huippuvahvistus.

Joukkueen valmentajaksi palannut Dirk Sauermann kertoo, että ensimmäiselle liigakaudelle oli tarkoitus kasata kokonaan suomalainen joukkue, mutta tehtävä osoittautui mahdottomaksi.

”Nyt kun sarjaan tulee yksi joukkue lisää, siinä on taas yksi joukkue etsimässä riittävän tasoisia suomalaisia pelaajia. Niitä ei ole paljon. Etsimme jonkun aikaa, mutta tulimme siihen lopputulokseen, että emme löydä ketään sopivaa”, Sauermann kertoo.

”Irina on tottunut aivan eritasoiseen peliin, mutta koronaepidemian pysäytettyä Venäjän sarjat hän on vain onnellinen päästessään pelaamaan.”

Sauermannin mukaan Helsinki Volleyn rahatilanne ei ole lainkaan verrannollinen sarjan muihin joukkueisiin, vaikka nimekäs pelaaja tarttuikin haaviin.

Nousijajoukkueelle hankintojen tekeminen on haastavaa. Seuran on tarkkailtava budjettia tiukasti, etsittävä joka paikasta ja käytettävä kaikki mahdolliset kontaktit, kuten valmentajat ja pelaaja-agentit.

Valmentaja Dirk Sauermann on tyytyväinen, kun nimekäs ja kokenut pelaaja saatiin vahvistamaan joukkuetta.

HelsinkI VOLLEYN apuvalmentajana toimii venäläinen Victor Stanulevich, mutta yllättäen hänellä ei ollut yhteyttä Melnitšukin löytämiseen.

”Irina asui Pietarissa ja Victor tuntee ihmisiä sieltä, mutta tämä ei itse asiassa tapahtunut Victorin kontaktien kautta. Hän on kuitenkin auttanut kielimuurin kanssa ja saanut vakuutettua Irinan tulemaan”, Sauermann sanoo.

Melnitšuk pelaa Helsinki Volleyssa ammattilaissopimuksella. Naisten Mestaruusliigassa parhaissa joukkueissa voi olla viisikin ulkomaalaista ammattilaista ja joitain kotimaisia ammattipelaajia.

Suurin osa suomalaisista lentopalloilijoista kuitenkin tekee päivätöitä tai opiskelee pelaamisen ohessa.

” ”Tunsin, että minun täytyy tulla tänne.”

”Suomessa lentopalloa ajatellaan eri tavalla, joukkue edellä. Venäjällä kaikki ajattelevat vain itseään”, Irina Melnitšuk sanoo.

Kun haastatteluvuoro Töölön kisahallilla vaihtuu Sauermannista Melnitšukiin, pieni ele kertoo, miten joukkueessa välitetään venäläispelaajasta. Valmentaja käy vielä erikseen varmistamassa, että tämä pääsee turvallisesti kotiin.

”Me lähdemme nyt. Pääsetkö kotiin?” Sauermann kysyy.

”Näetkö? He huolehtivat minusta”, Melnitšuk ihastelee.

Superliiga-konkari kertoo lähteneensä Suomeen seikkailumielellä.

”En tiedä, miksi, mutta en miettinyt liikoja. Yleensä päätän kaiken tunnepohjalta, kuten naiset tekevät. Tunsin, että minun täytyy tulla tänne”, hän kertoo.

”Ajattelin, että halusin kokeilla jotain uutta. Suomessa lentopalloa ajatellaan eri tavalla, joukkue edellä. Venäjällä kaikki ajattelevat vain itseään.”

Melnitšuk pelasi ensimmäiset kautensa Venäjän pääsarjassa jo kaudella 2011–12. Hän oli tuolloin vasta 17-vuotias.

”Se on aivan mahdollista, jos valmentajat näkevät sinussa jotain. Jos eivät, näkemiin.”

Sauermann kertoi tykästyneensä venäläispelaajan haluun rakentaa joukkueen yhteishenkeä. Melnitšuk kommunikoi parhaansa mukaan ja antaa vinkkejä nuoremmilleen, mikä on heille arvokasta oppia.

Kokenut passari ilmoittaakin muiden auttamisen olevan yksi hänen parhaista ominaisuuksistaan.

” ”Nostat vain käden, ja sitten sinulla on pallo siinä.”

Kapteeni Mona Kokko sanoo, että Irina Melnitšukin tulo on helpottanut koko joukkueen pelaamista. ”Peli soljuu, ja se on luonnollisen tuntuista.”

Etenkin pelillisesti Melnitšuk on Helsinki Volleylle korvaamaton. Anna-Sofia Heimosen ja Vappu Ritalan poistuttua joukkueesta venäläinen astuu isoihin saappaisiin, mutta harjoitusten perusteella hän on täyttänyt ne loistavasti.

”On ollut hienoa saada jatkaa kokeneen passarin kanssa, joka tietää, kuinka homma toimii. Se helpottaa koko muun joukkueen tekemistä”, helsinkiläisten uusi kapteeni Mona Kokko kehuu.

”Peli soljuu, ja se on luonnollisen tuntuista. Nostat vain käden, ja sitten sinulla on pallo siinä. Sitten vain laitat sen kenttään. Se on simppeliä, eikä tarvitse paljon venkoilla siellä ilmassa.”

Passarin rooli lentopallossa on tärkeä. Häntä voisi verrata pelinrakentajaan amerikkalaisessa jalkapallossa.

”Passarilla on hyökkäyspelin kartta koko ajan mielessään. Hän miettii, että kun vastustajalla on tietty tilanne, mitä joukkueen täytyy silloin tehdä, jotta se saa parhaan tuloksen aikaan”, Kokko kuvailee.

HelsinkI VOLLEY aloittaa kautensa Mestaruusliigassa torstaina. Vastustaja on heti kovin mahdollinen: viime kauden kultajoukkue LP Viesti. Helsinkiläiset pääsevät pelaamaan kolme ensimmäistä otteluaan kotikentällä Töölössä.

”Totta kai olen iloinen siitä, mutta he ovat pahoja vastustajia. Siinä on puolensa ja puolensa”, valmentaja Sauermann sanoo.

Joukkue ei lähde tavoittelemaan kuuta taivaalta vielä ensimmäisellä kaudellaan. Seuran on panostettava nyt muuhunkin kuin urheilulliseen menestykseen. Taustaorganisaatio on saatava Mestaruusliigan vaatimalle tasolle.

”Haluamme viettää sarjassa kauemman kuin vain yhden kauden. Yksi tavoite on siis sarjapaikan säilyttäminen”, Sauermann toteaa.