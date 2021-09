Snookertähti Judd Trump on hämmentänyt poolbiljardin jättiturnauksessa Atlantic Cityssä – Mika Immosen tie katkesi kahteen tappioon

Trump aloitti turnauksen kolmella voitolla, mutta sen jälkeen tuli avaustappio.

Judd Trump on totuttu näkemään snookerpöydän ääressä.

Poolbiljardin jättiturnaus, 9-pallon US Open Atlantic Cityssä, sai yllättävän osallistujan, kun mukaan tuli snookerin maailmanlistan kakkonen ja vuoden 2019 maailmanmestari englantilainen Judd Trump. Etenkin sosiaalisessa mediassa Trump on toivotettu takaisin snookerpöytien ääreen.

Trump on itse toivonut, että hänen mukanaolollaan olisi myönteinen vaikutus eri lajien kiinnostusta kohtaan. Snooker ei ole lyönyt läpi Yhdysvalloissa. Lisäksi Trumpin mielestä poolbiljardi on modernimpaa ja paremmin nykyhetkeen päivittynyt laji.

Lisäksi poolturnauksissa yleisö pitää ääntä, snookersissa lyöntien aikana ollaan hiirenhiljaa.

”Siellä [poolbiljardissa] on paljon enemmän ääntä. Se ei ole hyvä asia, kun on häviämässä ja luultavasti minä häviän, joten se ei ole hyväksi minulle. Mutta jos saa voittoputken päälle sellaisessa ympäristössä, voi tuntea itsensä voittamattomaksi”, Trump totesi ennen turnausta Eurosportille.

Trump aloitti turnauksen vahvasti ja voitti ensimmäiset kolme otteluaan. Neljässä tuli sitten rökäletappio, sillä US Openin yksi ennakkosuosikeista, poolbiljardin maailmanlistan kolmonen skotti Jayson Shaw löi Trumpin erin 11–1. Shaw’n lempinimi on ”kotkansilmä”. Hän voitti US Openin vuonna 2017.

Turnaus ei vielä ole ohi Trumpilta, sillä hän jatkaa ”keräilyeriin”. Turnauksesta putoaa kahden tappion jälkeen. Trump kohtaa seuraavaksi Etelä-Afrikan Jason Theronin.

Turnauksessa oli mukana myös lajin suomalaislegenda Mika Immonen, joka on voittanut turnauksen vuosina 2008 ja 2009. Immonen, 48, aloitti turnauksen kahdella voitolla, mutta sen jälkeen tuli kaksi tappiota ja tie nousi pystyyn.

US Openin loppuottelu pelataan 18. syyskuuta.