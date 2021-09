Jalkapallossa on myyty jo enemmän pelipasseja kuin ennen koronapandemian alkua. Salibandyliitto ennakoi lisenssien heikon myynnin jatkuvan, ja liitossa mietitään, miten autetaan mukaan pääsyä kesken kaudenkin.

Palloliiton pelipassimyynti on noussut jo koronaviruspandemiaa edeltäneen tason yläpuolelle. Syyskuun puolivälissä Palloliitolla on vuodelle 2021 lähes 3 000 rekisteröitynyttä pelaajaa enemmän kuin vuonna 2019, jolloin koronapandemia ei vielä vaikuttanut harrastajamääriin.

Palloliiton myymät pelipassit ovat yksi esimerkki siitä, että urheiluharrastuksissa näkyy vähitellen valonpilkahduksia vaikean koronajakson jälkeen.

Olympiakomitean seura- ja jäsen­toiminta­yksikön johtaja Jaana Tulla kertoo, että positiivisia merkkejä syksyn harrastuskauden alkaessa on kuulunut myös esimerkiksi lajiliittojen seurakehittäjien kautta.

”Seuratoiminta on alkanut vilkkaana, ja ryhmät ovat alkaneet täyttyä. Kun rajoitukset ovat laskeneet, kansalaistoiminnalle ja yhteisöllisyydelle on tarvetta. Ihmiset ovat palaamassa seuroihin.”

Henrik Rautasalo, Veikka Purmonen, Roni Ripatti, Joona Pakkanen, Aleksi Paananen, Arni Poikselkä, Roni Ripatti ja Eelis Tiitinen Oilersin harjoituksissa.

Korona-ajan pahin notkahdus oli raju. Alkuvuoden lisenssimyynnissä näkyi Suomisport-järjestelmän kautta 41 prosentin pudotus vuoden ensimmäisen kolmanneksen lisenssimyynnissä verrattuna vuotta aikaisempaan.

Koronavirus ehti vaikuttaa myyntiin vertailuvuoden 2020 ensimmäisen kolmanneksen loppupuolella, ja vuoden 2021 alku oli tiukkojen rajoitusten aikaa.

Jalkapallossa lisenssejä myydään kalenterivuodeksi ja monessa muussa lajissa pelikaudeksi, joka alkaa syksyllä. Tämän syksyn luvut ovat vasta selkenemässä, sillä kaudet alkavat useissa lajeissa syyskuun lopulla tai lokakuussa eli lisenssejä hankitaan lähiviikkoina ahkerasti. Kaikkien sarjojen alettua lukujen vertailukelpoisuus paranee.

Hyviä merkkejä näkyy silti jo nyt esimerkiksi koripallossa. Koripalloliiton lisenssejä oli syyskuun puolivälissä myyty 641 enemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Verrattuna koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019 myynti oli 351 lisenssiä edellä. Etumatka selittyy uusilla 3x3-lisensseillä, joita on myyty 325. Ilman niitäkin koripallo on samassa vauhdissa kuin ennen pandemiaa pelatulla kaudella.

Lisenssimyynti lajissa on silti vasta alussa. Tällä hetkellä myytyjä lisenssejä on runsaat 6 500, kun viime kaudella myytiin yhteensä 18 000 lisenssiä.

Maalivahti Joona Pakkanen torjuntatöissä. Takana Veikka Purmonen.

Pandemian tuomat haasteet eivät ole täysin ohi. Salibandyliitto arvioi lisenssipelaajien määrän olevan kokonaisuutena pienenemässä. Laskuun uskotaan, koska sarjailmoittautumiset on suurimmaksi osaksi tehty ja joukkuemäärät ovat vähenemään päin.

Liiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta kertoo, että joukkueita on ilmoittautunut sarjoihin 300 vähemmän kuin viime vuonna ja yhdessä joukkueessa on 10–20 pelaajaa. Kato on käynyt kovimmin miesten alasarjoissa ja nuorempien juniorien harrastetasolla.

Tilanne saattaa vielä elää jonkin verran, sillä osaan juniorisarjoista ilmoittautumisaika on yhä käynnissä.

”Tässä on mietitty ja mietinnässä toimenpiteitä, joilla matkan varrella voisi hypätä pelaamaan. Iso juttu ovat joulukuun kotikisat. Silloin laji on esillä, ja haluamme hyödyntää sitä”, Ilmivalta sanoo.

Sarjailmoittautumiset ajoittuivat suurelta osin ajalle, joka oli epävarmaa rajoitusten jatkumisen kannalta. Ilmivalta haluaa liittonsa pääsevän entistä selvemmin irti ajattelusta, jossa mennään kausi kerrallaan. Mukaan lajiin pitää hänen mielestään pystyä hyppäämään milloin vain, ei ainoastaan uuden kauden alkaessa.

”Jokainen pitäisi ottaa vastaan, joka haluaa tulla pelaamaan kesken kauden. Heidät pitää toivottaa tervetulleeksi eikä sanoa ei.”

Salibandyn seuratasolla Esport Oilersin toiminnanjohtaja Jouni Vehkaoja kertoo, että sen joukkueisiin harrastajia on palannut. Koronavuoden seuraukset näkyvät silti edelleen erityisesti siinä, että harrastuksen aloittaneet ryhmät jäivät viime vuonna aiempaa pienemmiksi eikä eroa ole saatu kurottua umpeen.

Harrastuksista pudonneissa korostuvat Vehkaojan mukaan yläkouluikäiset pojat, jotka harrastavat edustusjoukkuetta matalamman kynnyksen ryhmissä.

”Jos joukkueessa on ollut 20, nyt saattaa olla enää 15. Silloin joukkueen toimintakykykin on jo haaste.”

Tulleita vajauksia pelaajamääriin Oilersissa yritetään paikata markkinoinnilla ja koulukäynneillä.

”Meillä on periaate, että jos joku soittaa, aina pääsee mukaan ja löytyy ryhmä.”

Salibandyn lisäksi myös Lentopalloliitosta kerrotaan, että lisenssin ostaneiden määrä on tämän hetken tietojen perusteella jäämässä hieman viimevuotista pienemmäksi.

Jalkapallon nousua on avittanut osaltaan ulkolajien suosio. Korona-aikana oli nähtävissä merkkejä siitä, että ihmiset hakeutuivat ulkona harrastettaviin lajeihin. Tämä oli luonnollista siksikin, että rajoitukset koskivat tiukimmin sisäharrastuksia.

Tänä vuonna jalkapallosarjoja on saatu pelattua hyvin.

”Seurat ovat pystyneet jatkamaan suhteellisen ehjästi toimintaansa yli korona-ajan. Nyt kun rajoitukset ovat helpottaneet, on patoutunutta kysyntää, joka on purkautunut”, sanoo Palloliiton alue- ja kehityspäällikkö Taneli Haara.

Palloliiton pelipassin hankkivat kilpailutoimintaan osallistuvat sekä jalkapallossa että futsalissa. Näiden rekisteröityneiden pelaajien lisäksi on epävirallisempaa toimintaa, jossa pelipassia ei tarvita.

Jonkin verran vetoapua jalkapallo lienee saanut myös Huuhkajien EM-taipaleesta, joka toi jalkapallolle näkyvyyttä.

Merkittävä syy nousuun on se, että uusia harrastajaryhmiä on jälleen päästy perustamaan. Vuonna 2020 se oli vaikeaa eikä uusia lapsia saatu jalkapallotoimintaan yhtä paljon kuin tänä vuonna. Lisäksi jalkapallo onnistui jo tällä kaudella vastaamaan kysyntään matalamman kynnyksen toiminnassa.

”Toinen nousuun johtanut syy on kevyemmän harrastepuolen toiminta. Korona-aikana oli aistittavissa, että sieltä putosi porukkaa. Nyt huomaa, että takaisin tulijoita on”, Haara sanoo.

Valmentaja Markku Purmonen seurasi taustalla, kun Henrik Rautasalo ampui kohti yläkulmaa Oilersin harjoituksissa.

Olympiakomitean Jaana Tulla korostaa, että liian auvoista kuvaa tämän hetken tilanteesta ei voi antaa, vaikka suunta onkin kohti parempaa. Siitä kielivät myös Suomisport-järjestelmän luvut.

Suomisport-järjestelmän kautta myydään yli 60 urheilulajin lisenssejä. Palvelussa asioi elokuun puolivälin ja syyskuun puolivälin välisenä aikana 20 000 ihmistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Asioinneista 80 prosenttia liittyi lisenssien ostamiseen. Muut olivat esimerkiksi harrastusryhmiin ilmoittautumisia.

Tulla sanoo, että useissa lajeissa on nähtävissä merkkejä salibandyssa mainitusta ilmiöstä, jossa harrastuksista pudonneet ovat ennen kaikkea harrastajia. Edustustason urheilijoiden määrä näyttäisi säilyneen ennallaan.

Ry-pohjalta toimivien urheiluseurojen toipuminen on Tullan mukaan ollut helpompaa kuin oy-pohjalta toimivien urheiluseurojen. Omat tilat ja runsas päätoimisten työntekijöiden määrä tarkoittavat usein isompaa kulupuolta, jota on ollut haastavaa paikata.

Tulla sanoo, että seuraavaksi on tärkeää saada myös vapaaehtoiset toimijat palaamaan seuroihin.

”Seuratoiminta on muutakin kuin liikuntaa ja urheilua. Se voi olla vapaaehtoistoimijalle mielekästä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Olemme riippuvaisia heistä. Liikkujien lisäksi myös heille haluan esittää lämpimän kiitoksen ja kutsun palata takaisin.”