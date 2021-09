Jalkapallon pelaajayhdistys: Pelaajia on houkuteltu ottelu­manipulaatioon tarjoamalla palkkioksi bitcoineja

Jalkapallon pelaajayhdistyksen mukaan tapauksia on useita.

Jalkapallon pelaajayhdistys varoittaa verkkosivuillaan pelaajiin kohdistuneista ottelumanipulaatioyrityksistä. Pelaajayhdistyksen mukaan pelaajiin on oltu yhteydessä sosiaalisen median kautta.

Pelaajayhdistyksen mukaan yhteydenotot on tehty Instagramin kautta ja pelaajille on luvattu bitcoineja ottelumanipulaatiosta. Yhteydenottoja on tullut sekä mies- että naispelaajille.

Pelaajayhdistyksen mukaan tapauksia on ollut useita. Yhdistys arvioi, että taustalla voi olla järjestelmällinen ja systemaattinen toiminta, jolla yritetään vaikuttaa pelien tuloksiin ja tapahtumiin.

Pelaajayhdistys pyytää pelaajia ottamaan talteen lähettäjän tiedot, kuvakaappaukset viesteistä sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot. Tiedot voi lähettää yhdistykselle Red Button -sovelluksella.