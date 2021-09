Susanna Saapungin ensimmäinen kausi vuorijuoksijana on tarjonnut menestystä, oppia, paniikin aineksia ja lähinäkymän supermenestystä saavuttaneen Italian urheilukulttuuriin: ”Koko kansan festarit.”

Viime talvena maajoukkuetason hiihtouransa lopettaneen Susanna Saapungin ensimmäinen kausi ammattimaisena vuorijuoksijana Keski-Euroopassa on sujunut monien myönteisten kokemusten ja asioiden merkeissä.

Neljän kuukauden jaksoon mahtui kuitenkin yksi merkittävä takaisku.

Saapunki ja hänen puolisonsa Ville Miettunen savustettiin ulos monivuotisesta vuokra-asunnostaan Pohjois-Italiassa sijaitsevan Bormion lähistöllä. Sananmukaisesti savustettiin.

”Naapurin mummo päätti, että kun hän on 80-vuotias, niin hän ei voi mennä enää ulos polttamaan tupakkaa. Hän poltti sitten kaikki päivät sisällä, ja savu tuli suoraan meille. Makuuhuone oli ihan katastrofi, eikä siellä kämpässä voinut enää olla”, 28-vuotias Saapunki kertoo HS:lle.

Uuden asunnon hankkiminen oli heinäkuussa haastavaa, koska tuolloin oli lomakausi.

”Tuli pieni paniikkikin siinä, että mitähän keksitään.”

Tuttujen kautta löytyi pariksi viikoksi asunto Sveitsin Villarsista.

”Olimme joka tapauksessa menossa sinne suuntaan, kun minulla oli siellä yksi ylämäkikisa. Sen jälkeen oltiin eri kisapaikoissa vain pidempään seuraavien kolmen viikon aikana.”

Kun Miettunen palasi aikaisemmin Suomeen, viimeisen kuukauden Saapunki majaili Bormiossa italialaisen vuorijuoksutallinsa Scarpan päällikön Marco de Gasperin ja tämän juoksijapuolison Elisa Descon luona.

Lue lisää: Susanna Saapunki haluaa olla raastavassa vuorijuoksussa maailman huippu – ja siinä häntä auttaa poikkeuksellinen ominaisuus

Tällä erää Saapunki harjoitteli ja kilpaili Keski-Euroopassa neljän kuukauden jakson. Kilpailuja kertyi sinä aikana kymmenkunta. Jäljellä on pari kisaa lokakuussa, mutta syyskuun Saapunki harjoittelee kotimaisemissa Rovaniemellä.

Saapunki nimeää kauden parhaaksi suorituksekseen Itävallassa heinäkuussa käydyn maailmancupin ylämäkikisan Grossglockner Berglaufin, jonka 13 kilometrin reitillä oli lähes 1 300 nousumetriä. Hän sijoittui neljänneksi ja oli paras eurooppalainen. Edellä oli kolme kenialaista.

”Se kisa oli merkattu punaisella kilpailukalenteriini. Se oli ominaisuuksilleni ja tämän hetken tilanteeseen optimikisa, ja siinä onnistuttiin. Olen siihen tosi tyytyväinen.”

” ”Tuntuu, että olen oikeitten ihmisten ja oikean lajin parissa.”

Syyskuun alussa Susanna Saapunki (221) sijoittui viidenneksi maailmancupiin kuuluvassa Trofeo Nasegon vertikaalikilpailussa.

Kauden toiseksi kilpailulliseksi kohokohdaksi Saapunki nostaa syyskuun alussa olleen maailmancupin kovatasoisen vertikaalikisan, jossa hän sijoittui viidenneksi.

”Siinä oli alla neljän viikon harjoitusjakso, joten sekin meni nappiin ja oli todella tasapainoinen suoritus.”

Saapunki pitää ensimmäistä varsinaista vuorijuoksukauttaan kokonaisuudessaan onnistuneena ja antoisana.

”On ollut todella mielenkiintoista. Olen oppinut itsestäni, harjoittelusta, uudesta lajista ja tiimistä tosi paljon. Koen, että olen siellä kotona. Tuntuu, että olen oikeitten ihmisten ja oikean lajin parissa.”

Saapunki mainitsee valmentajansa ja appiukkonsa Kari Miettusen todenneen, että kauteen pitää olla tosi tyytyväinen, koska Saapunki on juoksijana vielä raakile.

”Sehän pitää paikkansa, koska takana on runsaat neljä kuukautta kunnollista juoksijan harjoittelua. Nyt on todella mielenkiintoinen ja odottava fiilis lähteä marraskuussa ensimmäisen kunnollisen harjoituskauden kimppuun.”

Hiihtäjänä Saapunki ei koskaan päässyt hyödyntämään kovaa potentiaaliaan täysimääräisesti. Merkittävin este oli jo lapsena todettu astma ja siihen liittyvät keuhko-ongelmat.

”Keuhkon kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Sen puolesta on ollut todella mieletön tilanne. Ei ole tarvinnut tehdä mitään kompromisseja.”

” ”Koen, että nautin juoksuharjoittelusta paljon enemmän kuin hiihdon mättämisestä.”

Susanna Saapunki vuorijuoksutallinsa Scarpan leirillä Italian Livignossa.

Saapunki tutustui varsinkin alppimaissa erittäin suositun vuorijuoksun maailmaan jo muutamina edellisinä kesinä, mutta nyt hän tuntee päässeensä kunnolla siihen sisään.

Kesän alussa hän teki paljon tehoharjoituksia kokeneen ja menestyneen Elisa Descon kanssa. Desco on voittanut muun muassa maailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden vuorijuoksussa.

”En ole hiihtäjänä tehnyt ikinä niin kovia tehoja kuin teimme Elisan kanssa. Siitä tykkään. Tehot vedetään tosi kovaa, mutta juoksijana harjoittelua ei tule määrällisesti niin paljon kuin hiihdossa. Koen, että nautin juoksuharjoittelusta paljon enemmän kuin hiihdon mättämisestä. Harjoittelu tuntuu paljon tehokkaammalta ja kovemmalta. Ei ole ollut ikävä rullahiihtoa.”

Saapungin työnantajana toimiva vuorijuoksutalli on varsin kansainvälinen.

”Siellä on afrikkalaisia, eurooppalaisia ja amerikkalaisia. Tietoa harjoittelusta jaetaan tosi paljon ja siitä keskustellaan, samoin testeistä ja syömisestä. Se on todella avointa. Tietoa saa niin paljon kuin vain haluaa ottaa vastaan ja oppia. Se on ollut hienoa.”

Saapunki on myös havainnut, miten eri maissa harjoitellaan erilaisilla tavoilla.

”Tietyissä asioissa on yllättävästi eroja, mutta silti voi olla maailman paras. Ei ole yhtä ainoaa tapaa menestyä, vaan pitää löytää itselle toimiva systeemi.”

” ”Urheilun arvostus on Italiassa ihan eri sfääreissä”

Kun Saapunki muutama vuosi sitten osallistui ensimmäisiin vuorijuoksukilpailuihinsa ja ylsi heti kärkisijoille, se herätti lajipiireissä ihmettelyä, ja hän sai kannustusta vaihtaa lajia hiihdosta vuorijuoksuun.

Nyt laji on vaihtunut, ja Saapunki on aistinut myös itseensä kohdistuvaa arvostusta.

”Tosi moni juoksija on tullut keskustelemaan ja ihmettelemään, miten ekana kesänä voi olla neljäs tai viides maailmancupissa. Tosi paljon sitä on ihmetelty ja arvostettu.”

Saapunki on myös päässyt tutustumaan sisältä päin ylipäätään italialaiseen urheilukulttuuriin.

”Voi suoraan sanoa, että Suomessa me emme ole urheilukansaa. Ollaan ehkä menestyshullua kansaa mutta ei urheilukansaa. Urheilun arvostus on Italiassa ihan eri sfääreissä. Se pitää kokea ennen kuin sen voi ymmärtää.”

Saapungin mukaan urheilun fanittamisen kulttuuri on Italiassa aivan erilaista kuin Suomessa.

”Vaikka et olisi olympiavoittaja tai maailmanmestari mutta jos olet huippu-urheilija ja se on työsi, niin se on jo asia, jota arvostetaan valtavasti.”

Alkukesällä Italia voitti jalkapallossa Euroopan mestaruuden, ja Tokion olympialaisissa maa sai 40 mitalia, kymmenen kultaa, kymmenen hopeaa ja 20 pronssia. Sillä saldolla heltisi mitalitilaston kymmenes sija kuudenneksi parhaana Euroopan maana.

EM-kisat ja olympialaiset olivat Saapungin mukaan ”koko kansan festarit”.

”Ulkona kyllä huomasi, kun oli Italian pelipäivä. Italian lippuja oli joka paikassa, ja kahviloissa ja baareissa oli menoa. Kun voitto ratkesi, ihmiset lähtivät ajelemaan, ja musiikki ja töötti lauloivat koko illan”, Saapunki luonnehtii jalkapallojuhlia pienessä vuoristokylässä.

Olympialaisissa Italia sai päivittäin 1–5 mitalia.

”Se hehkutus, miten kansa eli sitä urheilua, oli suomalaiselle aika pöyristyttävä kokemus. Vuorillakin seurattiin ihan kaikkea urheilua. Taloissa oli olympialippuja parvekkeilla.”

” ”Suomessa eivät nousut ja profiilit riitä lajiharjoitteluun”

Pääosan syksyä Saapunki viettää hieman rauhallisemmassa urheilukulttuurissa Suomessa, mutta joulukuun alussa on tarkoitus palata Bormioon ja harjoitella siellä läpi talven. Uusi vuokra-asuntokin on jo katsottuna.

”Jos meinaa olla vuorijuoksussa yksi maailman parhaista, pitää harjoitella niissä olosuhteissa. Suomessa eivät nousut ja profiilit riitä lajiharjoitteluun.”

Bormio sijaitsee noin 1 200 metrin korkeudella, mutta Saapungin mukaan kylässä ei ole talvella normaalisti kovin paljon lunta.

”Ja jos ajaa 10–15 minuuttia alaspäin Sondaloon, siellä on ihan sulaa ja hyvä harjoitella.”

Helmikuussa Saapungin on määrä kilpailla Thaimassa vuorijuoksun MM-kisoissa, jotka siirrettiin lokakuulta koronarajoitusten takia.

Siellä hänen pääkilpailunsa on niin sanottu vertikaalitonni, jossa kiivetään tuhannen metrin korkeuseron sisältävä reitti.