Valmentajan ja puolison Toni Roposen mukaan Riitta-Liisa Roponen on saanut korkean paikan harjoittelusta uutta potkua ja hyötyä niin, että hän on paremmassa kunnossa kuin koskaan.

Yksi lähti omille teilleen, kun Suomen hiihtomaajoukkueen kolmeviikkoinen korkean paikan leiri päättyi Italian Passo Lavazessa elokuun lopussa.

Kun muut palasivat kotimaahan, joukkueen ylivoimaisesti kokenein urheilija Riitta-Liisa Roponen suuntasi länteen, Italian Livignoon.

Siellä hän on edelleen ja palaa Suomeen vasta syyskuun lopussa. Silloin takana on seitsemän viikon jakso korkean paikan harjoittelua.

Vuoden 2014 olympialaisissa Sotšissa Roponen sanoi olevan ”satavarmaa”, että hän hyvästelee siellä olympialadut, neljänsissä kisoissaan.

Toisin on tapahtunut.

Nyt 43-vuotias Roponen tähtää uransa kuudensiin olympialaisiin, jotka pidetään tulevana talvena Pekingissä. Silloin tulee kuluneeksi 20 vuotta hänen ensimmäisistä olympialaisistaan.

Seitsemän viikon harjoittelujakso vuoristossa kertoo siitä, että Roponen panostaa korkean paikan harjoitteluun vielä enemmän kuin muut maajoukkueen hiihtäjät.

Kaikkien olympiamenestykseen tähtäävien hiihtäjien on käytännössä pakko satsata voimakkaasti korkean paikan harjoitteluun, sillä Pekingin kisojen ladut sijaitsevat noin 1 700 metrin korkeudella.

Roponen oleskelee korkealla muita enemmän senkin takia, että hänen elimistölleen se sopii hyvin ja siitä on hänelle hyötyä.

Omalla leirillä Livignossa Roposella on ollut osan aikaa seurana hyvä ystävä Johanna Kallunki ja harjoituksissa sparraajana B-maajoukkueeseen kuuluva seurakaveri Emmi Lämsä.

”Kauhean jouhevasti ja mukavasti on mennyt. Olen voinut keskittyä täysillä urheiluun ja illat puhua muusta elämästä ystävän kanssa. Ei tunnu, että olisi kovalla treenileirillä vaan siltä, että saa tehdä sitä mistä tykkää”, Roponen kertoo.

Haastattelupäivänä Roponen oli tehnyt juoksemalla tehoharjoituksen, joka sisälsi alkuverryttelyn jälkeen neljä seitsemän minuutin vetoa ylämäkeen.

”Lähdettiin tästä reilusta 1 800 metristä ja mentiin koko ajan ylöspäin. Treeni päättyi vähän yli 2 300 metrissä. Sellaista mukavaa rentoa juoksua loivaan nousuun.”

Päivän toinen harjoitus oli kaksi tuntia tasatyöntöä rullasuksilla.

”Varmasti tulee välillä sellaisia päiviä, että kaipaisi jo kotiin, mutta olosuhteet parhaalle mahdolliselle tekemiselle ovat täällä. Tietysti se on vaatinut kompromisseja tietyissä asioissa, että olen täällä enkä kotona, mutta tämä vuosi mennään näin. Teen kaiken niin hyvin kuin pystyn.”

Roponen on asunut samassa hotellissa ja jopa samassa huoneessa, jossa hän majaili touko–kesäkuussa ollessaan neljä viikkoa edellisellä korkean paikan leirillä.

Yhtäjaksoista siedätystä korkealla oleskeluun ja harjoitteluun Roponen sai puolen vuoden ajan, kun hän asui perheineen Yhdysvaltojen Denverissä ennen korona-aikaa. Hänen puolisonsa ja valmentajansa Toni Roponen työskenteli silloin Denverin yliopiston hiihtovalmentajana.

Denver tunnetaan lempinimellä Mile High City, koska se sijaitsee Kalliovuorilla 1 560–1 730 metrin eli noin mailin korkeudella.

”Koti oli siinä korkeudessa. Lumella käytiin hiihtämässä 2 700 metristä ylöspäin. Leirejä oli myös korkealla, ja korkein 50 kilometrin kisa oli loppuvaiheessa yli 2 000 metrissä.”

Kahdella edellisellä kaudella Roponen harjoitteli entiseen malliin mutta pysyi omasta tahdostaan maajoukkueen ulkopuolella.

Viime talvena hän antoi riittävät näytöt ja pääsi MM-kisoihin. Siellä hän ylsi henkilökohtaisissa kilpailuissa yhteen parhaista suomalaissuorituksista sijoittumalla kymmenenneksi 10 km:n (v) väliaikalähtöisessä kilpailussa.

Lisäksi Roponen kuului viestijoukkueeseen, joka saavutti altavastaajan asemasta riemastuttavan pronssimitalin.

Roponen kertoo havahtuneensa runsas vuosi sitten, että seuraavat olympialaiset ovat jo lähellä ja sinne olisi mahdollista päästä, jos kaikki menee hyvin.

”Mutta en missään nimessä ajatellut silloin, että se olisi minun tähtäimessäni. Mutta kun on mennyt hyvin, katseet ovat niissä kisoissa.”

Käytännössä Roponen antoi monen muun maajoukkuehiihtäjän tavoin riittävät olympianäytöt jo viime talvena.

”Tosi hyvin on mennyt, ja olen pystynyt treenaamaan terveenä ja tekemään suunnitellut asiat. Olen harjoitellut enemmän kuin koskaan. Se toimi minulla viime vuonna, ja uskotaan, että tämä meidän tiemme tuottaa tulosta jatkossakin.”

Riitta-Liisa Roponen (toinen oikealta) kuului viime talven MM-kisoissa viestijoukkueeseen, joka saavutti riemukkaan MM-pronssin. Joukkueen hiihtäjät olivat Jasmi Joensuu (vas.), Johanna Matintalo ja Krista Pärmäkoski.

Toni Roponen arvioi vaimonsa tilannetta valmentajan näkökulmasta tuttuun tapaansa selväsanaisesti.

”Riitta-Liisa on saanut korkean paikan harjoittelusta uutta potkua ja hyötyä niin, että hän on fyysisesti paremmassa kunnossa kuin koskaan, mikä on tavallaan vähän poikkeuksellista. Hän on selkeästi uudella tasolla”, Toni Roponen sanoo.

Tällä kaudella Riitta-Liisa Roponen on ollut jälleen täysillä mukana maajoukkueen leirityksessä, mutta tästä eteenpäin hän etenee hieman eri reittiä kohti kilpailukautta.

Maajoukkueen perjantaina alkanut leiri Vuokatissa jää väliin, samoin lokakuun jäätikköleiri Italian Val Senalesissa. Tuolloin Roponen aikoo harjoitella tykkilumiladulla Levillä, joka on hänelle monelta vuodelta tuttu kotimaan harjoituspaikka.

”Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön maajoukkueen valmentajien kanssa”, Toni Roponen sanoo.

Uusi korkean paikan harjoitusjakso on suunniteltu marras–joulukuun vaihteeseen Livignoon ja Sveitsin Davosiin, jossa Riitta-Liisa Roponen aloittaa omalta osaltaan maailmancupin 12. joulukuuta. Mc-kiertueen kaksi ensimmäistä viikonloppua Rukalla ja Norjan Lillehammerissa jäävät siis väliin.

Olympialaisissa Roponen tähtää päätösmatkana hiihdettävän 30 kilometrin (v) lisäksi 15 kilometrin yhdistelmäkilpailuun. Lisäksi hän on lähtökohtaisesti vahvoilla viestijoukkueen kolmannen osuuden hiihtäjäksi.

Olympialaisten takia Roponen aikoo osallistua pitkästä aikaa myös vuodenvaihteen Tour de Ski -kiertueelle.

”Osittain kyse on siitä, että Riitta-Liisan pitää saada riittävä määrä normaalimatkan kisoja, jotta hän saisi olympialaisissa mahdollisimman hyvän starttipaikan. Tourin jälkeen on vielä hyviä kisoja Ranskassa ja Sloveniassa”, sanoo Toni Roponen, joka työskentelee nykyään Tanhuvaaran urheiluopiston rehtorina ja toimitusjohtajana Savonlinnassa.

