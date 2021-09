Jyrän alla ollut Ilves venyi voittoon, kun Tappara isännöi viimeistä kertaa paikallispeliä Hakametsässä: ”On tämä eri peli, kun on porukkaa katsomassa”

Ilveksen maalivahti Marek Langhamer oli 37 torjunnallaan voiton takuumies.

Tampere

Ilves viimeisteli tehokkaasti ja nappasi kolme pistettä, kun Tappara isännöi Tampereen paikalliskamppailua viimeisen kerran Hakametsän jäähallissa. Ilves voitti ottelun 3–2 (1–1, 1–0, 1–1).

Tappara hallitsi ottelua, ja Ilveksen Marek Langhamer torjui peräti 37 kertaa. Virkaveli Christian Heljanko Tapparan päädyssä torjui kymmenen kertaa mutta antautui kerran enemmän.

”Ei ollut meiltä mikään paras peli, mutta voitettiin”, sanoi Ilveksen kapteeni Eemeli Suomi.

Avauserässä maalinteossa onnistuivat joukkueiden ykkössentterit. Ensin Petri Kontiola vei ajassa 13.06 Ilveksen ylivoimalla 1–0-johtoon, ja nelisen minuuttia myöhemmin Tapparan Tyler Morley tasoitti.

Toisen erän ainoan maalin teki Ilves ajassa 24.52. Panu Miehon maalilla Ilves pääsi päätöserään johtoasemassa.

”Tulin vaihdosta, ja siihen pomppasi irtokiekko. Sai siitä chipattua, kun on tullut golfia pelattua kesällä”, Mieho sanoi osumastaan.

Päätöserässä Tappara nousi vahvan rynnistyksen jälkeen tasoihin Charles Bertrandin maalilla, mutta Ilves onnistui vielä.

Samaan aikaan, kun hallissa kuulutettiin kahden viimeisen peliminuutin alkamista, Ilveksen tuore hankinta Nick Baptiste pääsi laukomaan b-pisteen kaarelta kiekon yläkulmaan. Tappara sai kiekon vielä ottelun lopulla maaliristikkoon, mutta Ilves otti täydet pisteet.

Ottelua seurasi Hakametsässä kuluvan kauden mittapuulla komeasti 5 733 katsojaa. Hakametsässä pelataan tällä kaudella enää yksi Ilveksen isännöimä paikallispeli lokakuussa. Joulukuun alusta lähtien Tampereen joukkueet pelaavat uudella Uros live -areenalla, jossa pelit alkavat myös paikallistaistoilla.

”Tietysti Hakametsä on aika legendaarinen paikka. Tietyllä tapaa on haikeaa, mutta aikamoinen kompleksi tulee tilallekin. On mielenkiintoista päästä sinne”, Mieho sanoi.

Suomi antoi tunnustusta joukkueensa kannattajille, jotka jatkoivat huutamista vielä vartin ottelun jälkeen. Muutama Ilveksen pelaaja kävi jo varusteensa pois vaihtaneena kiittämässä kannattajia vielä uudestaan.

”Aika hienoa on kyllä. On tämä eri peli, kun on porukkaa katsomassa. Hienot fanit, ei voi muuta sanoa. Hienoa nähdä, että Virtasen Santeri jaksaa huudattaa”, Suomi kiitteli viime kaudella SaiPasta Ilvekseen siirtynyttä joukkuekaveriaan.