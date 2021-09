Golfin reikäpeliottelu Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä kokoaa yhteen maailman parhaat pelaajat. Mukana on ensi kertaa myös norjalaispelaaja. ”Seuraava tavoite on saada mukaan suomalaispelaaja.”

Matilda Castren oli merkittävässä roolissa syyskuun alussa golfin Solheim Cupissa. Castren upotti erittäin vaikean loivaan alamäkeen viettävän nelimetrisen putin.

Se sinetöi Yhdysvaltoja vastaan pelatun reikäpeliottelun pokaalin jäämisen voittoa puolustaneelle Euroopalle.

”Vaikka golfin suosio ja seuraaminen ovat lisääntyneet, kaikki eivät ymmärrä, kuinka isosta saavutuksesta oli kyse. Se on vastaava suoritus kuin kultamitali olympialaisissa”, lajihistoriaa hyvin tunteva Risto Nieminen sanoo.

Perjantaina alkavassa miesten vastaavassa reikäpeliottelussa Ryder Cupissa vastaavaa suomalaisputtia ei nähdä.

Jos Islantia ei lasketa, Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka ei ole vielä saanut pelaajaa 43. kerran järjestettävään arvokilpailuun. Monet pitävät Ryder Cupia golfin todellisina olympialaisina.

Ruotsilla ja Tanskalla on ollut pitkään edustus Ryder Cupissa, ja nyt seuraan liittyy norjalaispelaaja, kun Viktor Hovland on yksi Euroopan joukkueen kolmesta ensikertalaisesta.

”Seuraava tavoite on saada mukaan suomalaispelaaja. Odotan sitä”, Nieminen sanoo.

Nieminen toimi neljä vuotta Suomen olympiakomitean puheenjohtajana (2012–2016) ja on Veikkauksen entinen toimitusjohtaja. Hän on nähnyt paikalla yhtä lukuun ottamatta kaikki Ryder Cupin ottelut vuodesta 2008 lähtien.

Vuoden 2010 ottelu Celtic Manorissa jäi väliin, mikä osoittautui lopulta hyväksi ratkaisuksi.

Rankkasateet jauhoivat walesilaiselle kentälle rakennetut kummut mutavalleiksi, ja ottelun ratkaisu siirtyi sunnuntailta maanantaille.

”Katsojat olivat jo kotimatkalla, kun ottelu ratkesi”, Nieminen sanoo.

Niemisellä oli valmiina lento- ja pääsyliput myös tämän vuoden Ryder Cupiin, joka pelataan Whistling Straitsin kentällä Wisconsinin osavaltiossa. Kisamatka jää tekemättä, kun Yhdysvallat poistaa pandemian takia asetun maahantulokiellon vasta marraskuussa.

”Tappio on enemmän henkisellä puolella. Katsojakokemuksena Ryder Cup on mahtava. Paikalla pystyy suunnittelemaan ja seuraamaan yllättävän hyvin, mitä pelaajaa tai ryhmää seuraa.”

” ”Pelaajien välillä on vahva side ja joukkueena kokemisen riemu.”

Euroopan joukkueen pelaajia tutustumassa Whistling Straitsin golfkenttään.

Major-turnaukseen verrattuna pelaajien jännitys Ryder Cupissa alkaa ensimmäisestä lyönnistä. Ryderissa pelataan joukkueen, ei oman edun puolesta.

Jokainen lyönti voi ratkaista. Yksittäisiä onnistumisia juhlitaan kuin voittoa.

”Ryder Cup on poikkeuksellinen muihin merkittäviin urheilutapahtumiin verrattuna. Se on ainoa paikka maailmassa, jossa yleisö huutaa ’Europe, Europe’. Se on täysin absurdia. Kannustushuutoja kuullaan paljon myös nyt, vaikka Euroopasta ei voi nyt matkustaakaan paikalle. Samoin Euroopan lippu ei ole missään muualla heilutettavissa kuin Ryderissa”, Nieminen sanoo.

Vertailukohtaa on paljon. Nieminen on nähnyt eri rooleissa lähes kaikki isot urheilutapahtumat lukuisista olympiakisoista ja Ranskan ympäriajosta käsipallon MM-finaaliin.

”Kaikista näistä Ryder Cup on poikkeuksellisella tavalla poikkeava ja intensiivinen. Pelaajien välillä on vahva side ja joukkueena kokemisen riemu. Voimaa ammennetaan yhteisöllisyydestä.”

Päinvastoin kuin normaalissa ammattilaisten kilpagolfissa pelaajille ei makseta Ryderissa palkkiota. Kaikki muu toki maksetaan: matkat, yhtenäiset peliasut ja illalliset, joille nykyään osallistuvat myös pelaajien puolisot.

”Se luo valtavasti yhteishenkeä joukkueen kesken. Eurooppalaiset osaavat luoda paremman joukkuehengen, vaikka ovat eri kansallisuutta. Amerikkalaisille pelaajilla on yleistä keskinäinen nokittelu”, Nieminen sanoo.

Tästä kuuluisin esimerkki on Tiger Woodsin ja Phil Mickelsonin pelaaminen parina vuoden 2004 Ryderissa. Pelaajien kemiat eivät kohdanneet, ja he hävisivät nelinpelinsä (foursome) ja nelipallonsa (four-ball).

”Molemmat pelaajat ovat sittemmin muuttuneet ja tulleet paremmiksi kavereiksi muiden kanssa. Tämän vuoden pelissä Bryson DeChambeaun ja Brooks Koepkan suhde ei esimerkiksi ole paras mahdollinen.”

DeChambeau ja Koepka ovat molemmat niin sanottuja pommittajia: molemmat lyövät palloa todella pitkälle.

Whistling Straitsin kenttä suosii DeChambeaun tapaisia pitkälyöntisiä pelaajia. Siksi Yhdysvaltojen joukkueen kapteeni Steve Stricker on valinnut juuri sen pelikentäksi.

”Sticker on ymmärtänyt kentän luonteen. Etukäteen pelätään, että eurooppalaiset joutuvat lyömään kakkoslyöntejään aika pitkältä”, Nieminen sanoo.

Sticker on siitä hyvä kapteeni, että hän tietää, mitä on hävitä. Se voi olla myös vahvuus.

Vuoden 2012 Ryder Cup Medinahissa Illinoisin osavaltiossa ratkesi siihen, kun Stricker hävisi ratkaisevan kaksinpelin saksalaiselle Martin Kaymerille.

” ”Hän on itseoikeutettu kapteeni.”

Irlantilainen Padraig Harrington on Euroopan joukkueen kapteeni perjantaina alkavassa golfin Ryder Cupissa.

Euroopan kapteeni irlantilainen Padraig Harrington oli ensi kertaa pelaajana Ryder Cupissa jo vuonna 1999.

Kaiken kaikkiaan hän on tuonut Euroopalle neljässä Ryder Cupissaan 10,5 pistettä – reikäpelin voitosta saa yhden pisteen joukkueelle. Euroopan varakapteenina hän on ollut kolmessa ottelussa. Hän on myös kolminkertainen major-voittaja.

”Hän on itseoikeutettu kapteeni, jota ei ole tässä roolissa aiemmin testattu”, Nieminen sanoo.

Vuonna 2018 Thomas Bjørn johdatti kapteenina Euroopan voittoon Le Golf National -kentällä Pariisissa pelatussa ottelussa.

Kaikkien aikojen menestynein tanskalainen golfaaja muokkasi ohjeillaan pelikentästä todella vaikean amerikkalaisille pelaajille, joilla oli vaikeuksia raffeissa, kentän pitkäheinäisessä karheikossa.

”Bjørn sai luotua vahvan joukkuehengen. Hän oli loistava kapteeni ja sai ensikertalaiset solahtamaan mukaan”, Nieminen sanoo.

Harrington valitsi Euroopan joukkueeseen vain kolme ensikertalaista, Hovlandin, itävaltalaisen Bernd Wiesbergerin ja irlantilaisen Shane Lowryn.

Yhdysvalloilla on peräti kuusi ensikertalaista.

Molemmat joukkueet valitsevat pelaajansa kauden peleihin perustavan pistelaskun mukaan. Lisäksi kapteeni voi käyttää niin sanottua villiä korttia eli tehdä muutaman oman valintansa.

Vaikka Yhdysvalloilla on enemmän ”rookieita”, ensikertalaisia, sillä on maailmanlistan perusteella kokeneempi joukkue kuin Euroopalla.

”Golfissa maailmanlistalla ei ole suurta merkitystä, mutta amerikkalaiset ovat selvästi voittaneet enemmän yksilötasolla enemmän kuin eurooppalaiset. Kiinnostavaa on nähdä, miten rookiet asennoituivat paineeseen, joka on valtava ja jalat voivat alkaa täristä.”

Yksi ensikertalaisista on yhdysvaltalainen Xander Schauffele, joka voitti oikeaa olympiakultaa Tokion turnauksessa.

Tokion olympiavoittaja Xander Schauffele (oik.) puttaamassa Ryder Cupin harjoituksissa. Hänen isänsä ja valmentajansa Stefan Schauffele (vas.) sekä caddie Austin Kaiser seuraavat.

WhistlinG STRAITSISSA piti pelata jo viime vuonna, mutta pandemia siirsi Ryder Cupin vuodella. Ottelun virallinen nimi on kuitenkin edelleen Ryder Cup 2020.

Pandemian takia ottelun rytmi tavallaan palautui takaisin parittomiin vuosiin, kuten sitä pelattiin aina vuoteen 1999 asti. Syyskuun 11. päivän terroriteot vuonna 2001 siirsivät sen vuoden Ryder Cupia vuodella eteenpäin.

Seuraava Ryder Cup pelataan vuonna 2023 Euroopassa. Pelipaikkana on Marco Simonen kenttä Italiassa Rooman liepeillä. Siellä Nieminen aikoo olla taas paikalla.

Risto Nieminen jätti Suomen olympiakomitean puheenjohtajan tehtävät syksyllä 2016.

Fakta Golfin Ryder cup 2020 (2021) Golfin 43. Ryder Cup pelataan 24.–26. syyskuuta Yhdysvalloissa Whistling Straitsin kentällä Kohlerissa Wisconsinin osavaltiossa.

Yhdysvaltojen ja Euroopan joukkueissa on 12 pelaajaa. Kyseessä on reikäpeliottelu, jossa kamppaillaan yksittäisten reikien voitoista.

Perjantaina ja lauantaina pelataan neljä nelinpeliä ja neljä nelipalloa.

Nelinpelissä kahden miehen joukkueet pelaavat yhtä palloa vuorotellen. Nelipallossa joukkueen molemmat pelaajat lyövät omaa palloaan ja pienempi lyöntimäärä on joukkueen tulos kullakin reiällä.

Sunnuntaina pelataan 12 kaksinpeliottelua. Jaossa on siis yhteensä 28 pistettä. Ottelun päättyessä tasan piste jaetaan. Euroopalle riittää cupin voittoon 14 pistettä, koska se puolustaa voittoaan vuodelta 2018 (17,5-10,5).

Aikaisemmista Ryder Cupeista USA on voittanut 26 ja Eurooppa 14.

Ryder Cup näkyy Suomessa V Sport Golf -kanavalla.