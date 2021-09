Snookertähti Judd Trump esitti vihdoin pomppulyönnin, mutta urakka 9-pallon US Openissa päättyi

Trump ei selviytynyt neljännesvälieriin.

Judd Trump on snookerin maailmanlistan kakkonen. Kuva on vuodelta 2019.

Poolbiljardin suurturnaus, 9-pallon US Open, on edennyt kasinokaupunki Atlantic Cityssä neljännesvälieriin. Mukana on muun muassa Viron Denis Grabe, mutta snookertähti Judd Trumpin tie hänen ensimmäisessä pool-turnauksessaan nousi pystyyn torstaina.

Trump oli keskiviikkona hävinnyt neljännen kierroksen ottelunsa Skotlannin Jayson Shaw’lle murskaerin 1–11, joten tappioon ei ollut enää varaa. Trump kävi tiukan kamppailun Etelä-Afrikan Jason Theronia vastaan – ja hävisi erin 10–11. Trump johti ottelua 10–9, mutta koki tappiot seuraavissa erissä.

Viimeisessä ottelussaan Trump esitti ensimmäisen pomppulyöntinsä – ja onnistuneesti. Poolbiljardissa pomppulyönnit kuuluvat lyöntivalikoimaan, mutta snookerissa ei.

Trump löi valkoisen pallon yli punaisen pallon, jonka jälkeen valkoinen pallo osui pussin edessä olevaan palloon, joka meni siististi pussiin.

Seuraavaksi Trump siirtyy leipälajinsa pariin. Pohjois-Irlannin avoin turnaus alkaa 9. lokakuuta Belfastissa.

US Openissa oli mukana myös Suomen Mika Immonen, joka voitti ensimmäiset kaksi otteluaan mutta hävisi sen jälkeen ensin yhden ottelun, voitti yhden ja hävisi yhden.

Neljännesvälieristä lähtien turnauksesta putoaa yhdellä ottelutappiolla. US Openin loppuottelut pelataan lauantaina.

Suomessa turnausta voi seurata Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalvelussa.

Oikaisu 17.9.2021 kello 9.50: Mika Immonen ei hävinnyt kahta ottelua peräkkäin kuten jutussa alunperin todettiin. Tappioiden välissä oli yksi voitto-ottelu.