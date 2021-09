Motorsport: Guanyu Zhou on vahvasti tulossa Valtteri Bottaksen tallikaveriksi, vain allekirjoitus puuttuu

Alfa Romeon tallipäällikkö ei halua kiirehtiä kuljettajavalinnan kanssa.

Formula ykkösissä on enää yksi tallipaikka jaossa ensi kaudelle. Kuka on Valtteri Bottaksen tallikaveri Alfa Romeolla?

Pitkin alkusyksyä vahvimmaksi ehdokkaaksi on noussut kiinalainen Guanyu Zhou, joka ajaa tällä hetkellä F2-sarjaa ja on pisteissä toisena. Zhou, 22, on Alpine-tallin akatemiakuljettajia. Zhoun mukana tulisi myös runsaasti kiinalaista sponsorirahaa, arvioiden mukaan 30 miljoonaa euroa.

Motorsport.comin lähteiden mukaan Zhoun sopimus on tehty, mutta nimet puuttuvat papereista.

Alfa Romeon tallipäällikkö Frédéric Vasseur vakuuttaa, että päätöstä ei ole tehty ja että hän haluaa katsoa hieman pidemmälle F2-kautta. Vasseur kuitenkin myöntää, että Zhou on yksi vaihtoehdoista.

”Zhou tekee hyvää työtä F2:ssa. Varmasti hän on listalla, mutta se ei johdu pelkästään siitä, että hän kiinalainen. Jokainen F1-tiimi tarkkailee häntä”, Vasseur toteaa.

Muita ehdokkaita ovat Sauberin (Alfa Romeon) oma akatemiakuljettaja Theo Pourchaire ja nykyinen kuski Antonio Giovinazzi.

Vasseurin mukaan ratkaisu tehdään Sotšin F1-osakilpailun jälkeen. Venäjällä kisataan 26. syyskuuta.