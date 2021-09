Riskin mukaan hänellä oli jo viime vuonna HJK:hon tullessa tavoitteena, että hän pelaisi seurassa pitkään.

HJK ja Roope Riski ovat tehneet kahden vuoden jatkosopimuksen, joka pitää tehohyökkääjä Riskin kauden 2023 loppuun saakka HJK:ssa. Sopimuksessa on lisäksi optio vielä kaudesta 2024.

”Hienoa, että pääsimme jatkosopimukseen Roopen kanssa. Hän on ollut erittäin tärkeä palanen pelitavassamme ja auttanut maaleillaan joukkuetta Konferenssiliigan lohkovaiheiseen. Maalien ja ison työmäärän lisäksi Roope on ihmisenä ja persoonana hieno lisä HJK-yhteisölle. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyn matseja, joissa on vielä paljon pelattavaa”, HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sanoi HJK:n tiedotteessa.

Viime kaudella HJK-uransa aloittanut Riski oli viime kaudella Veikkausliigan maalikuningas. Tällä kaudella hän teki ennätykselliset kahdeksan maalia eurocupkilpailujen karsintaotteluissa.

”Tosi hyvä ja hieno fiilis jatkosopimuksesta. Tavoitteeni oli jo Klubiin tullessani, että saisin pelata täällä pitkään. Nyt olen ansainnut tämän jatkosopimuksen, ja hienoa että pääsimme yhteisymmärrykseen ja meidän tarinamme jatkuu. Olen tosi tyytyväinen ja onnellinen”, Riski sanoi.

