Henri Ruoste on rakentanut nykyisen vapaaohjelmansa nuoruuden suosikkielokuvansa Top Gunin musiikkiin. Saksan EM-kilpailuissa vapaaohjelma palkittiin ratsukon ennätystuloksella.

Hevonen voi olla täydellisessä vireessä ja seuraavassa hetkessä pillastua. Nuorena saatu henkinen valmennus on auttanut kouluratsastaja Henri Ruostetta työstämään lajinsa vaikeutta.

Kaikki tuntui täydelliseltä. Verryttely sujui todella hyvin, ja hevonen, Kontestro DB eli Konsta, tuntui paremmalta kuin aikoihin. Kouluratsastaja Henri Ruoste ratsasti Tokion olympialaisissa kilparadalle ja oli valmis tekemään yhden kilpauransa tärkeimmistä ja parhaimmista suorituksista.

Ja yhtäkkiä. Suorituksen toisen linjan päässä kamerahenkilö päätti pukea sadetakin ylleen. Kuuma ja herkkä Kontestro meni täysin tolaltaan eikä enää rauhoittunut. Suoritus oli siinä. Ratsukko sai uransa huonoimmat pisteet, ja Ruoste palasi aikaisimmalla mahdollisella lennolla kotiin.

“Olympialaiset ovat jokaisen urheilijan unelma. Sitä valmistautuu henkisesti ja fyysisesti ja ajoittaa molempien huippukunnon kisaviikolle. Itse tekemänsä virheet on helpompi kantaa kuin ulkopuolisten”, Henri Ruoste pohtii nyt tilannetta.

Viikon verran Ruoste keskittyi kotona töihinsä ja teki muita asioita. Samalla hän sai aikaa olympiasuorituksen läpikäymiseen.

“Minulle sopii, että käsittelen asian nopeasti ja perusteellisesti. Sen jälkeen en enää palaa siihen.”

Ruoste korostaa, ettei tilanne ole hevosen syy.

“Hevonen on pakoeläin. Kun tapahtuu jotain yllättävää, sen reaktio on juosta karkuun. Niin Konsta tilanteessa teki. Se oli sen luonnollinen reaktio.”

Olympialaisista oli kuusi viikkoa kouluratsastuksen Euroopan mestaruuksiin. Ruoste on tämän hetken Suomen menestyksekkäin kouluratsastaja, joten EM-edustukselle oli paineita.

Ruoste ei ollut varma, mitä tekisi.

Aikaa ei ollut osallistua pienempiin kilpailuihin, joissa hän olisi voinut testata, jäikö hevoselle huonoja muistikuvia olympialaisista.

Kontestro oli kaksi viikkoa lomalla, sen jälkeen se palasi Ruosteen kanssa perustyöhön. Kaksi viikkoa ennen EM-kilpailuja Ruosteesta tuntui, että hevonen oli palautunut olympialaisista ja että EM-kilpailuihin uskaltaisi lähteä.

Henri Ruosteen ja Kontestro DB:n olympiasuoritus loppui ensimmäiseen suoritukseen, kun hevonen pelästyi.

Ensimmäisen kilpailupäivän suoritus sujui hyvin, Konsta oli keskittynyt ja rauhallinen.

“Silti en radalle ratsastaessa tiennyt, miten se reagoisi. Aloitin siksi varovaisesti.”

Ratsukko ratsasti luokasta ennätystuloksensa.

Toinen kilpailupäivä koitti illalla samankaltaisissa spottivaloissa kuin olympialaisissa. Kontestro ei keskittynyt, joten suoritukseen tuli virheitä.

“En tiedä, johtuiko se samasta tilanteesta kuin olympialaisissa.”

Viimeisenä päivänä ratsukko ylitti jälleen odotukset saaden Suomen ennätystuloksen. Ratsukko oli EM-finaalin kuudes. Vastaavia tuloksia ei Suomen ratsastuksessa ole nähty sitten Kyra Kyrklundin menestysvuosien.

“Vapaaohjelma oli todella hyvä alusta loppuun. Tiesin silloin, että voimme kilpailla ketä tahansa vastaan.”

Toisin kuin muiden lajien urheilijoilla, ratsastuksessa suorituksen onnistuminen ei ole vain yhdestä urheilijasta kiinni. Hevoset tuovat lajiin arvaamattoman elementin.

Joskus hevosilla on hyviä päiviä, joskus ei. Ne eivät tiedä, milloin ovat olympialaisissa mitalijahdissa tai milloin suoritukseen on panostettu vuosia ja tuhansia euroja.

Henri Ruoste sanoo, että mitä kokeneempi hevonen on, sitä varmemmaksi suoritukset tulevat. Kontestro on nuori, herkkä ja uransa alussa, mikä tuo suorituksiin vielä epävarmuutta. Mutta hevosten arvaamattomuus kuuluu joka tapauksessa aina lajiin, sen kanssa on opeteltava elämään. Sen Ruoste oppi jo nuorena ratsastajana.

Alkuvuosina Ruoste sai henkistä valmennusta Marko Rauhalta.

“Nuorena saadut opit ovat olleet todella isossa osassa koko uraani ja ovat edelleen jatkuvassa käytössä.”

Ruoste valmistautuu kilpailuihin aina saman kaavan mukaan. Hän menee kilpa-areenalle yksin ja luo siitä mielikuvan. Sitten hän ratsastaa mielessään suorituksen liike liikkeeltä niin monta kertaa, että ympäristö ja kaikki ulkopuolinen häviävät.

Suorituksesta muodostuu liike liikkeeltä etenevä jatkumo, jossa kaikki muu suljetaan ulkopuolelle. Näin yhdessä liikkeessä mahdollisesti tapahtuva virhe ei jää jahtaamaan seuraavia, vaan jokainen liike on oma, erillinen suorituksensa.

Senkin jälkeen hevonen voi tuoda suoritukseen yllätyksiä, mutta se kuuluu lajiin.

Elämän hevonen myynnissä

EM-kilpailuissa Henri Ruoste katseli muiden kilpakumppaneidensa hevosia ja totesi, ettei ottaisi niistä mitään Kontestro DB:n eli Konstan tilalle. 11-vuotias ruuna on Ruosteen elämän hevonen, sellainen, joita osuu kohdalle vain kerran.

“Se on paras hevonen, joka minulla on koskaan ollut. Olemme kasvaneet vähitellen yhteen”, Ruoste sanoo.

Ruoste omistaa hevosesta osan, mutta toinen osuus on Jochen Arlilla, jolle hevonen on ennen kaikkea sijoitus.

“Sijoittajalle kyse on investoinnin kotiuttamisesta ja suurimmasta mahdollisesta voitosta. Vaikka urheilijana en haluaisi hevosta myydä, asiassa painavat muut syyt.”

Alun perin sopimus oli, että Konsta myydään Tokion olympialaisten jälkeen. Koska suoritus epäonnistui, aikaa jatkettiin EM-kilpailujen yli.

Kilpailujen kuudes sija oli lopullinen hevosen myyntimainos.

Kontestron houkuttelevuutta lisää moni tekijä: se on uransa alussa ja pystyy todistetusti kilpailemaan maailman huippuja vastaan. Lisäksi se on harvoja huippuhevosia, jotka on ylipäätään mahdollista ostaa.

“Maailmanlistan kymmenestä parhaasta hevosesta useimmat omistaa taho, jolla ei ole taloudellista intressiä hevosissa kiinni. Siksi ne eivät ole kaupan”, Ruoste selittää.

Vaikka raha ratkaisee, pelkillä miljoonilla Konsta ei Ruosteen alta lähde. Hevoselle pitää saada oikea ratsastaja. Niitä on Ruosteen mukaan maailmassa kourallinen. Huippuhevosen kauppa on riski ostajalle, mutta myös myyjälle.

“Hevonen suorittaa aina ratsastajansa kanssa. Mikään ei takaa, että suoritus on samalla tasolla uuden ratsastajan kanssa.”

Jos hevosen ostaa taitamaton ratsastaja, riskit myyjälle kasvavat.

“Kun puhutaan suurista summista, on myös isompi riski, että hevosesta aletaan etsiä vikaa oston jälkeen ja se halutaan palauttaa, vaikka kyse olisi ratsastustaidosta. Siksi olen hevoskaupoissa aina mieluummin varovainen ja myymättä, jos näyttää siltä, ettei ratsastaja ole hevoselle oikea.”

Konstastakin on jo tarjottu summia, joiden takia hevonen olisi kannattanut myydä. Ostaja ei vain vielä ole ollut oikea.