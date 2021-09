AC Oulu on solmimassa päävalmentaja­sopimuksen IF Gnistanin nykyisen päävalmentajan kanssa

AC Oulu on löytämässä pikavauhtia uuden pääkäskijän sen jälkeen, kun se ilmoitti vaihtavansa päävalmentajaa kauden jälkeen.

Ricardo Duarte IF Gnistanin harjoituksissa syksyllä 2020.

VeikkausliigaSSA yhdeksännellä sijalla oleva AC Oulu on HS:n tietojen mukaan solmimassa päävalmentajasopimuksen portugalilaisen Ricardo Duarten kanssa. 41-vuotias Ricardo Duarte on valmentanut pohjoishelsinkiläisen IF Gnistanin edustusjoukkuetta Ykkösessä elokuusta 2020 alkaen.

AC Oulu tiedotti keskiviikkona, että päävalmentaja Jyrki Ahola, 49, ei jatka tämän kauden jälkeen tehtävässään. Ahola on valmentanut kaksi kautta AC Oulua.

Ensimmäisellä kaudellaan hän nosti oululaisseuran Ykkösen mestarina Veikkausliigaan ja tämä kausi on ollut hänen ensimmäinen päävalmentajana Veikkausliigassa. AC Oulu taistelee vielä syksyllä sarjapaikastaan liigassa.

”Pari vuotta sitten Jykä [Ahola] hankittiin tänne tekemään muutosta oululaiseen jalkapalloon ja se myös saatiin. Toivotamme Jykälle kaikkea hyvää jatkoon, mutta nyt tietysti keskitymme kaikki loppukauteen”, AC Oulun urheilutoimenjohtaja Markus Heikkinen sanoi keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa.

Tiedote ennakoi sitä, että AC Oululla oli tiedossa sopiva vaihtoehto tai vaihtoehtoja uudeksi päävalmentajaksi.

HS:n tietojen mukaan AC Oulu on solmimassa monivuotista päävalmentaja­sopimusta Duarten kanssa. Tiettävästi AC Oulu ja Duarte ovat jo päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksesta.

Duarte pääsee AC Oulun säilyessä ensi kertaa urallaan päävalmentajaksi pääsarjassa. Portugalilaisella on kuitenkin valmentajana kokemusta lukuisista organisaatioista ja ansiolistassaan mielenkiintoisia ja merkittäviäkin meriittejä.

Duarte on aiemmin urallaan toiminut Suomen Palloliiton koulutuspäällikkönä, apuvalmentajana Vaasan Palloseurassa, Portugalin liigan Vitória FC:ssä ja Marokon alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa sekä päävalmentajana juniorijoukkueissa Portugalissa. Lisäksi Duarte on väitellyt jalkapallosta tohtoriksi ja työskennellyt Lissabonin yliopiston apulaisprofessorina jalkapallon koulutusohjelmassa.

Duarte onnistui viime kaudella pelastamaan Gnistanin sarjapaikan Ykkösessä. Kuudessatoista ottelussa Duarten alaisuudessa Gnistanille kirjattiin seitsemän voittoa, kaksi tasapeliä ja seitsemän tappiota. Sarjapaikka varmistui kauden viimeisessä ottelussa.

Duarten johdolla Gnistan on hyvää vauhtia säilyttämässä sarjapaikkansa Ykkösessä myös tällä kaudella. Gnistan on nyt seitsemännellä sijalla sarjassa.