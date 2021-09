Norwichin päävalmentajalta vuolaat kehut Pukille: ”Yksi parhaista hyökkääjistä, joita tässä seurassa on koskaan ollut”

Teemu Pukin edustama Norwich City on aloittanut liigakautensa neljällä tappiolla.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Norwichin päävalmentajalla Daniel Farkella oli seuran kannattajille hyviä ja huonoja uutisia kerrottavana ennen lauantain Watford-ottelua.

Loukkaantumisistaan toipuneet Dimitris Giannoulis ja Josh Sargent palaavat kotijoukkueen ryhmään. Christoph Zimmermann on ottelusta sivussa loukkaantumisen ja Przemyslaw Placheta sairastumisen takia.

Norwichin kotisivujen mukaan Jacob Sörensenin ja Pierre Lees-Meloun yllä on loukkaantumishuolia.

Norwich on aloittanut liigakautensa neljällä tappiolla. Joukkueen suomalaishyökkääjä Teemu Pukki on tehnyt tällä kaudella yhden liigamaalin, joka syntyi rangaistuspotkusta. Watford on kerännyt neljästä ottelustaan kolme pistettä.

Farke jakoi Pukille vuolaat kehut perjantain lehdistötilaisuudessa.

”Pukki on epäilyksittä yksi parhaista hyökkääjistä, joita tässä seurassa on koskaan ollut”, Farke sanoi seuran Twitter-tilin mukaan.