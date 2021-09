Emma Raducanun ja Leylah Fernandezin viime lauantain finaalilla oli keskimäärin 2,44 miljoona katsojaa ESPN:llä.

Brittipelaaja Emma Raducanu voitti kanadalaisen Leylah Fernandezin erin 6–4, 6–3 US Openin finaalissa New Yorkissa 11. syyskuuta.

Naisten tenniksen suosio näyttää olevan vahvassa nousukiidossa yhdysvaltalaisen urheilukanava ESPN:n tuoreiden katsojalukujen perusteella. Tenniksen US Open -turnauksen naisten finaali kiinnosti ESPN:n katsojia enemmän kuin miesten finaali.

Emma Raducanun ja Leylah Fernandezin viime lauantain finaalilla oli keskimäärin 2,44 miljoona katsojaa. Katsojahuipun aikaan ottelua katsoi 3,4 miljoonaa katsojaa.

Raducanun ja Fernandezin finaali oli modernin tenniksen Open-aikakaudella ensimmäinen kerta, kun kaksi sijoittamatonta pelaajaa, miestä tai naista, pelasi Major-turnauksen finaalissa. Naisten finaalilla oli tänä vuonna 37 prosenttia enemmän katsojia kuin viime vuonna, jolloin finaalissa kamppailivat Victoria Azarenka ja Naomi Osaka.

Raducanu teki finaalivoitollaan monin eri tavoin historiaa.

Raducanu oli ensimmäinen karsija, joka on modernin tenniksen niin sanotulla Open-aikakaudella voittanut Grand Slam -turnauksen. Samalla hänestä tuli nuorin brittipelaaja, joka on voittanut Grand Slam -turnauksen. Ja nuorin naisten Slam-mestari sitten Maria Šarapovan, joka voitti Wimbledonin vuonna 2004. Ja ensimmäinen naisten sarjan mestari, joka on voittanut US Openin häviämättä erääkään sitten Serena Williamsin turnausvoiton vuonna 2014.

Viime sunnuntain miesten finaalia Novak Djokovicin ja Daniil Medvedevin välillä katsoi keskimäärin 2,05 miljoonaa katsojaa. Ottelun katsojahuippu oli 2,7 miljoonaa katsojaa.

Djokovic yritti ensimmäisenä pelaajan sitten Rod Laverin voittaa kalenterivuoden aikana Grand Slamin eli kaikki neljä suurta turnausta. Maailmanlistan ykkönen Djokovic tavoitteli samalla ennätyksellistä kahdettakymmenettäyhdettä Major-turnauksen voittoa. Kahdellakymmenellä voitolla hän jakaa ennätystä Rafael Nadalin ja Roger Federerin kanssa.

Medvedev voitti Djokovicin ja otti samalla ensimmäisen Major-turnauksen voittonsa.

