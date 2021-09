Hulkko nauttii huippujoukkueessa uimisesta.

Suomen kärkiuimareihin kuuluva Ida Hulkko on aloittanut hyvin kautensa uinnin kansainvälisessä ammattilaisliiga ISL:ssä. Team Iron -joukkuetta edustava Hulkko otti perjantaina viidennen henkilökohtaisen palkintopallisijoituksensa ISL:n tämän kauden runkosarjassa.

Hulkko oli kolmas 100 metrin rintauinnissa ajalla 1:05.50 ja keräsi joukkueelleen kuusi pistettä. Edelle kiirehtivät Cali Condorsin Lily King ja Molly Hannis.

”Ihan positiivinen asia, että taso on aika tasainen, vaikka kuormaa onkin treeneistä viime viikon ajalta aika paljon. Paljon on tietysti vielä parannettavaa, mutta kovien päänahkojen ottaminen ja kisastarttien saaminen on osa tätä liigaa. Huippujoukkueen kanssa on hyvä taistella”, Hulkko sanoi tiedotteessa.

Torstaina Hulkko oli toinen 50 metrin rintauinnissa Lily Kingin jälkeen.

Hulkko ui syyskuun alussa ISL:ssä 50 metrin rintauinnin ajassa 29,95, ja sillä hän on tämän vuoden maailmanlistalla yhdeksännellä sijalla.