Ranskalaislehti L’Équipe kertoi Messin palkan voivan kohota 110 miljoonaan euroon, jos argentiinalainen jää seuraan kolmanneksi vuodeksi.

Ranskalaisen jalkapallojätin Paris Saint-Germainin urheilujohtaja Leonardo on kiistänyt uudet mediatiedot, jotka liittyvät joukkueen tähtipelaajan Lionel Messin palkkaan.

Ranskalaislehti L’Équipe kertoi lauantaina, että Messi voisi ansaita peruspalkkana 110 miljoonaa euroa, jos hän pysyisi PSG:ssä kolmen kauden ajan.

Ensimmäisen vuoden palkka olisi 30 miljoonaa euroa ja seuraavien 40 miljoonaa euroa kaudessa.

Leonardo kiisti sekä sopimuksen keston että summat. Hän kuvailee lehtijuttua epäkunnioittavaksi.

”Emme voi hyväksyä L’Équipen kaltaisen lehden kansijuttua”, Leonardo kommentoi espanjalaislehti Marcan mukaan.

”Juttu on täysin virheellinen. Se on hyvin kaukana totuudesta niin keston kuin numeroidenkin suhteen. Sopimuksen kesto on kaksi vuotta, eikä siinä ole optioita kolmannesta.”