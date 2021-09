Ympyrä sulkeutuu, kun Chara palaa entiseen seuraansa New York Islandersiin.

Slovakialaispuolustaja Zdeno Chara on ollut pitkään sitä mieltä, että jääkiekon NHL-ura saisi jatkua. Ongelma oli vain siinä, ettei sopimusta tahtonut tulla 44-vuotiaalle konkarille.

Vihdoin New York Islanders ojensi paperin eteen ja Chara kirjoitti yhden vuoden jatkosopimuksen viikonloppuna. Hän on NHL:n vanhin aktiivipelaaja ja alkamassa on peräti 24. kausi Pohjois-Amerikassa.

”Rakastan tätä peliä. Minulla on edelleen intohimo lajiin ja uskon pystyväni pelaamaan”, Chara sanoi NHL:n verkkosivuilla.

Chara korosti, että juuri näitä ominaisuuksia tarvitaan uran jatkumiseen.

Sopimus NY Islandersiin sulkee tavallaan myös Charan ympyrän. Islanders varasi hänet NHL:ään kolmannella kierroksella kesällä 1996 ja kaudella 1997–98 hän aloitti seurassa.

Islanders-vuosien jälkeen Chara siirtyi Ottawaan, josta matka jatkui Bostoniin 14 kaudeksi. Viime kaudella Chara pelasi Washingtonissa ja nyt on paluu tuttuun seuraan.

Parhaiten Chara muistetaan Bostonin pelaajana, jolloin hän voitti myös Stanley Cupin 2011 ja toimi seuran kapteenina jokaisella kaudellaan. Chara valittiin NHL:n parhaaksi puolustajaksi 2008-2009 kauden päätteeksi.

Peräti 205-senttinä Chara on ollut paitsi ulottuva myös jopa pelottavan kokoinen ilmestys kaukaloissa.

Slovakian MM-joukkueessa Chara pelasi ensimmäisen kerran Norjan MM-kisoissa 1999. Parhaat saavutukset MM-tasolla ovat kaksi hopeaa.