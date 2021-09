Jääkiekkomaalivahti Eveliina Mäkisen, 26, arki muuttui kahdella tavalla tänä kesänä.

Ensin tuli avioliitto, jonka myötä oma sukunimi Suonpää muuttui Mäkiseksi, ja pian maalivahdin mies, Liigastakin tuttu Atte Mäkinen, 26, ilmoitti lopettavansa oman jääkiekkouransa.

Nyt Mäkiset elävät ensi kertaa sellaisessa tilanteessa, jossa vain toinen pelaa jääkiekkoa. Muutos on iso, sillä juuri jääkiekko yhdisti parin vuonna 2012.

”Olimme samaan aikaan maajoukkueleirillä Vierumäellä ja samalla ruotsin kurssilla kesälukiossa”, nykyään nimenomaan Ruotsissa asuva Eveliina Mäkinen taustoittaa.

Sen jälkeen kumpikin pelasi pitkään Suomessa, kunnes kaudella 2018–2019 Eveliina siirtyi Ruotsiin ja Atte Ranskaan.

”Koronaviruskaudella” eli 2020–2021 etäisyys oli lyhyempi, kun Atte palasi Ranskasta Suomeen Jukurien riveihin Liigaan, mutta pandemia hankaloitti pariskunnan ajanviettoa.

"En uskaltanut tehdä yhtään ylimääräisiä reissuja koronaviruksen takia, eikä se kyllä ollut kovin helppo vuosi”, Eveliina Mäkinen sanoo.

"Mutta tämä etäisyys on kyllä muuten toiminut ihan hyvin, koska meillä on omat kiinnostuksen kohteemme ja koska elämä on pyörinyt isosti jääkiekon ympärillä.”

"Kummallakin on ollut oma joukkue, joka on ollut kuin toinen perhe”, hän jatkaa.

Kuka? Eveliina Mäkinen (o.s. Suonpää) Syntynyt Kiukaisissa 12. huhtikuuta 1995.

Pelipaikaltaan maalivahti. Panelian Raikkaan kasvatti.

Meni heinäkuussa naimisiin jääkiekkoilija Atte Mäkisen, 26, kanssa. Atte Mäkinen ilmoitti elokuun lopussa lopettavansa jääkiekkouransa.

Eveliina Mäkinen jatkaa uraansa Ruotsin naisten pääsarjassa eli SDHL:ssä, jossa pelaa Brynäsin riveissä.

Kun Mäkiset menivät naimisiin, monet kysyivät Eveliinalta, muuttaako aviopari nyt yhteen.

Etäsuhde saa kuitenkin jatkoa, sillä kiekkouransa lopettanut Atte aloitti tällä viikolla rekrytoijan työt Nordic Jobs Worldwide -nimisessä yrityksessä Oslossa, Norjassa.

”Atte oli kolmisen viikkoa täällä (Gävlessä) ja tulee taas parin viikon päästä käymään”, Eveliina kertoo.

Tilanne on sen verran uusi, ettei maalivahti osaa äkkiseltään sanoa, kuinka paljon pariskunta pääsee viettämään aikaa keskenään tulevaisuudessa.

Sitä vaikeuttaa sekin, että Brynäs pelaa myös viikonloppuisin, ja vierasotteluja on eri puolella Ruotsia.

"Pitää ehkä vähän selvitellä. Tämä on niin uusi asia meillekin”, Eveliina Mäkinen nauraa.

"Mutta onhan se totta kai kiva, kun saa ”lätkävaimon” vähän väliä viikonloppuisin tänne.”

Samalla Mäkinen kertoo olevansa erittäin ylpeä miehestään, joka oli varautunut jääkiekon jälkeiseen uraansa hyvin.

Naisjääkiekkoilijana euralaisen Panelian Raikkaan kasvatti huomaa samalla eräänlaisen poikkeuksen.

"Hän valmistautui siihen paljon paremmin kuin minä olen valmistautunut, vaikka yleensä se on ollut niin päin, että juuri naiskiekkoilijan pitäisi kiinnittää siihen huomiota.”

Se, että puoliso päästi jääkiekosta irti, ei vaikuttanut toisen uraan millään tavalla.

”Nautin jääkiekosta nyt enemmän kuin koskaan, eikä minulla käynyt mielessäkään sellainen, että minäkin lopettaisin urani samalla.”

"Attekin on tukenut minua tosi hienolla tavalla, ja minä olen enemmän kuin onnellinen Aten puolesta, koska näen, kuinka innoissaan hän on uusista jutuista”, Eveliina sanoo.

Kaukalossa mikään ei ole kuitenkaan muuttunut. Eveliina Mäkinen jahtaa yhä Ruotsin pääsarjan mestaruutta, joka on myös Brynäsin selkeä tavoite tällä kaudella.

"Siitä ei ole kysymystäkään. Täällä on tehty kolmen vuoden tavoite. Kaksi ensimmäistä vuotta onnistui, ja nyt on kolmas vuosi. Tavoite on hyvällä mallilla”, Mäkinen kertoo.

Viime kaudella Brynäs jäi kirvelevästi hopealle, kun kestosuosikki Luulaja jyräsi mestariksi kolmannen kerran peräkkäin.

Tämän kauden Brynäs korkkasi tappiolla, mutta jo seuraava peli päättyi voittoon.

"Emme ehtineet valmistautua tähän kauteen hirveän hyvin MM-kisojen takia. Saimme koko joukkueen paikalle vasta viime viikolla”, Mäkinen kertoo.

Samasta syystä Mäkinen ei osaa vielä arvioida Brynäsin lopullista potentiaalia, mutta luotto joukkueeseen on kuitenkin korkealla.

Se, miten Brynäs menestyy, ei ole yhdentekevää, sillä samalla Mäkinen antaa tärkeitä näyttöjä suurta tavoitettaan, Pekingin talviolympialaisia varten.

"Kesällä oli vähän vaikeampi pätkä, kun mietin, että mitä jos en pääsekään maajoukkueeseen, mutta täällä Ruotsissa olen taas nauttinut jääkiekosta. Tärkeintä on, että menestyn täällä.”

Mäkisen palkintokaapista löytyy olympiapronssi Pyeongchangista kolmen vuoden takaa, ja kiukaislainen oli Suomen joukkueessa mukana myös Sotshin olympialaisissa vuonna 2014. Peliaikaa olympialaisissa ei kuitenkaan ole kertynyt.

Nytkin kilpailu on äärimmäisen kova, sillä varteenotettavia nimiä ovat myös kokeneet Meeri Räisänen, 31, ja Noora Räty, 32, sekä elokuun MM-kisojen parhaimmaksi maalivahdiksi valittu Anni Keisala, 24.

"Nyt haluan ajatella niin, että teen kaikkeni, jotta menestyn Brynäsissä, ja että on hölmöä, jos minua ei valita, vaikka menestyisin hyvin.”

"Sen enempää en sitä pysty ajattelemaan”, Mäkinen kertoo.

Tällä kaudella Mäkistä ei ole vielä nähty Brynäsin maalilla.

”Elokuu oli vähän haastavampi, kun minulla on ollut tällaisia pieniä maalivahdin perusvaivoja. Nyt kaikki alkaa olla kunnossa”, hän kertoo.