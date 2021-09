Sunnuntaina joukkue jäi tasapeliin AC Milania vastaan kotiottelussaan.

Italialaisen ja eurooppalaisen jalkapallon suurimpiin seuroihin lukeutuva Juventus on oudossa paikassa, kun Italian pääsarjaa Serie A:ta on pelattu neljä kierrosta. Torinolaisseura on putoamisviivan alapuolella, kolmanneksi viimeisenä.

Sunnuntai-iltana Juven synkkyyttä tummensi AC Milan, joka haki Ante Rebicin 76. minuutin maalilla 1–1-tasapelin Torinosta. Alvaro Morata oli vienyt Juven johtoon jo neljännellä peliminuutilla.

Juventus on koonnut neljästä liigaottelustaan vain kaksi pistettä kahdella tasapelillä. Viimeksi seura on jäänyt voitotta neljässä ensimmäisessä liigapelissään vuonna 1961, ja kautta aikain Juventus on moiseen ”pystynyt” vain neljä kertaa: vuosian 1942 ja 1955.