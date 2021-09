Turnauksessa pelasivat 10-vuotiaat juniorikiekkoilijat.

Lasten jääkiekkoturnauksessa Moskovassa yksi erotuomareista oli erittäin humalassa, kertovat useat mediat, muun muassa Tellerreport.

Vuonna 2011 syntyneiden sunnuntaina pelatussa ottelussa, jossa kohtasivat Harlamov-akatemia ja Spartak Sporttech, erotuomari horjui, kaatuili ja otti tukea kaukalon laidasta. Kyseessä oli hieman yli 20-vuotias erotuomari.

Moskovan jääkiekkoliiton erotuomarijohtaja Igor Svetilov vahvisti, että erotuomari oli ”hyvin todennäköisesti humalassa”. Svetilov arvioi, että erotuomarin palveluksia ei enää pyydetä, mutta liitto päättää hänen tilanteestaan tarkemmin maanantaina.

Kaksinkertainen olympiavoittaja, jääkiekkolegenda Vjatšeslav Fetisov totesi, että kyse ei ole pelkästään erotuomaroinnista vaan kulttuurin tasosta ja asenteesta työhön.

”Meillä on tarpeeksi ongelmia lasten jääkiekossa, ja sitten tulee vielä tällaista”, Fetisov, nykyinen Moskovan TsSKA:n puheenjohtaja, totesi.

”Tämä on jo itsessään ruma tapaus.”

Venäjän jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Vjatšeslav Bykov korosti myös, että pitää tutkia tarkoin, onko erotuomarilla esimerkiksi terveysongelmia.

”Jos on todistettu, että hän oli humalassa, se on yksi asia. Tarvitsemme tarkkaa tietoa, jos hänellä onkin yllättäen sydänongelmia ja me syytämme häntä alkoholin käytöstä. Tällaista ei pitäisi tapahtua.”