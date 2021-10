Freestylemotocross-ammattilainen Sebastian Westberg tekee moottoripyörällään temppuja, joihin vain harva maailmassa kykenee. Nyt hän harjoittelee tupla­takaperinvolttia, joka on päättänyt jo kahden kuskin uran. "Tämä touhu näyttää ulospäin hullulta."

Turun saaristossa sijaitsevan Särkisalon ilmatila on hämmentävä kokemus. Taivaalla lentää hanhiparvia, merikotka – ja yksi moottoripyörä.

Tai noh, jälkimmäinen liitää hieman matalammalla.

”Hyppään pyörällä noin kymmenen metrin korkeuteen ja lennän 25 metriä”, Suomen ainoa freestylemotocross-ammattilainen Sebastian Westberg kertoo.

Siinä missä hanhet etenevät v-tyylillä, Westberg tekee taivaalla voltin etu- ja takaperin. Hän on ainoa suomalainen, joka taitaa nämä temput.

Nyt hän opettelee tuplatakaperinvolttia, jonka osaa vain alle kymmenen ihmistä maailmassa. Tosin kaksi heistä loukkaantui hyppyä tehdessään niin pahasti, että ura päättyi siihen.

”Toinen heistä on pyörätuolissa, ja toinen sai vakavan hermovamman.”

” ”Aluksi hyppyni olivat vain kymmenien senttien korkuisia.”

Uuden tempun onnistuminen tuntuu Sebastian Westbergistä aina äärimmäisen hyvältä. Hän tuulettaa onnistumistaan kovaan ääneen. ”Joskus on tullut tanssittua tiputanssiakin.”

Freestylemotocross eli FMX on muunnelma motocrossista. Lajissa on tarkoituksena tehdä mahdollisimman hienoja liikkeitä ja temppuja ilmalennon aikana.

Westberg kiertää kisaamassa ja ajoesityksissä Suomessa ja ulkomailla. Hän on ollut mukana esimerkiksi lajin ykköstapahtumassa, Red Bull X-Fighters -kisassa Madridissa vuonna 2016.

Saaristopitäjä Särkisalossa asuu vain noin 700 ihmistä, joten Westbergillä ei ollut lapsuudessa aina leikkikavereita saatavilla. Tekemistä piti keksiä omin päin – johon kaksipyöräiset olivat oiva ratkaisu.

”Sain 8-vuotiaana oman mopon.”

Kauaa ei riittänyt se, että ajaa pelkästään rinkiä.

Westberg meni 12-vuotiaana perheensä kanssa Hartwall-areenalle katsomaan Monster Jam -näytöstä. Tapahtuman tähtiä olivat jättirenkaiset monsteriautot, mutta Westberg iskikin silmänsä väliajalla esiintyneeseen moottoripyöräilijään. Kuski hyppäsi korkeuksiin ja kopautti ilmassa kantapäänsä yhteen.

”Ihmettelin, miten moottoripyörällä voi tehdä noin hienoja temppuja. Innostuin lajista, ja ostin kaksi viikkoa myöhemmin oman KX80-motocrosspyörän.”

Westberg alkoi harjoitella hyppyjä heti. Temput hän opetteli videopelien ja internetistä ladattujen videoiden avulla.

”Katselin yhdeltäkin videolta, kuinka kuskin jalat ja kädet olivat irti pyörästä hypyn aikana. Mietin koko ajan, miten kuski teki sen. Aluksi hyppyni olivat vain kymmenien senttien korkuisia.”

Perhe oli hengessä mukana: Westberg sai 13-vuotiaana syntymäpäivälahjaksi hiekkakasan.

” ”Olen pistänyt tähän omakotitalon verran rahaa.”

Sebastian Westberg järjestää kesäisin junioreille ajoleirejä. Westberg rakentaa paraikaa harjoitteluratansa viereen leirikeskusta. ”Sitten ei tarvitse nukkua leiriläisten kanssa enää teltoissa.”

Vuosien karttuessa Westberg alkoi suunnitella isompien hyppyreiden rakentamista. Läheiseen koivumetsään nousi lopulta näyttävä harjoittelurata.

”Olen pistänyt tähän omakotitalon verran rahaa, mutta päivääkään en kadu.”

Rakennusmestariksi valmistunut Westberg on rakentanut harjoitusradalle kymmenkunta ramppia sekä valtavan, 16 x 8 -metrisen vaahtomuovialtaan, joka on kyhätty vanhasta peltikatosta ja sähköpylväistä. Altaassa on noin 300 kuutiota paloiksi leikattuja patjoja.

Westberg osti aluksi patjan paloja patjatehtaalta mutta on saanut niitä sittemmin lahjoituksena muun muassa kesämökkiläisiltä ja trampoliinipuistoilta.

Westberg harjoittelee vaikeat hypyt usein ensin vaahtomuovialtaaseen. Altaasta ei pääse omin keinoin pois, joten hänen isänsä Kurt Westberg on päivästä toiseen apuna ja nostaa pojan sekä pyörän omatekoisella nosturilla.

Ajatus vaahtomuoviin sukeltamisesta kuulostaa hattaraiselta mutta on todellisuudessa vaarallista. Ensinnäkin pyörän selästä ei saa hypätä pois, koska muuten voi jäädä pyörän runtelemaksi.

”Osalta ammatikseen ajavista kavereistani on katkennut käsi tai jalka sen takia.”

Kaikkein vaarallisinta on, jos pyörän kuumentunut pakoputki sytyttää vaahtomuovin tuleen. Sen takia Westbergin pyörässä olevat kuumentuvat osat on suojattu tiukasti.

Palavasta altaasta ei ehdi eikä pääse pois, jos jää pyörän alle.

”Näin on ikävä kyllä maailmalla käynyt.”

Westbergin täytyy opetella koko ajan yhä näyttävämpiä ja vaarallisempia temppuja. Lajin suosio on kasvanut vauhdilla, joten maailmancupissa ja fanien silmissä pärjätäkseen on opeteltava jatkuvasti uutta.

” ”Tämä touhu näyttää ulospäin hullulta.”

Freestylemotocrossissa korostuvat ennen kaikkea reaktio- ja koordinaatiokyky sekä fyysinen kunto. Kun pyörä kaatuu, vahvat lihakset auttavat kehoa ottamaan iskut vastaan.

”Kuskin pitää osata kaatua mahdollisimman turvallisesti. Tärkeimmät varusteet ovat hyvä kypärä ja krossikengät, jotka suojaavat murtumilta.”

Silti aika ajoin sattuu ja tapahtuu. Kuvaavaa lienee, että fysioterapeutista on tullut Westbergille hyvä lenkkikaveri ja autossa on aina kyynärsauvat.

”Se on vain ajan kysymys, milloin niitä taas tarvitaan.”

Westberg ei ole ajanut yhtään kautta ilman loukkaantumisia. Polvia ja nilkkoja on operoitu jo lukuisia kertoja. Viimeksi murtui ranteessa sijaitseva veneluu.

”Olen tottunut leikkauksiin. Pahin vaihe on kuntoutus, koska en malttaisi odottaa, että pääsen taas ajamaan.”

” ”Lensin hypyn päätteeksi niskoilleni, ja moottoripyörä rojahti päälleni.”

Westbergiltä murtui viimeksi veneluu. ”Se oli pieni mutta ajamisen kannalta hankala vamma.” Kädestä operoitiin murtuneen luun lisäksi myös hermovaurioita.

Freestylemotocross-pyörää tuunataan monin tavoin. Pyörän jousitus on normaalia jäykempi, ja esimerkiksi ilmanpuhdistajan kotelossa on kolot, joihin voi tarttua käsillä kiinni ilmalennon aikana.

Loukkaantumiset eivät ole vauhtia hidastaneet. Ajaminen on Westbergille työ ja elämäntapa, josta hän nauttii edelleen suuresti.

”Saan ajamisesta kiksit. Myös matkustaminen, uusien ihmisten tapaaminen ja fanien kanssa kommunikointi on sairaan siistiä ja tärkeää.”

Westberg ei koskaan pelkää pyörän selässä. Jos pelko iskisi, ajaminen loppuisi.

”Tämä touhu näyttää ulospäin hullulta. Tiedän kuitenkin tarkkaan, mitä teen. Vahinkoja sattuu, mutta niitä voi sattua missä tahansa.”

Ikä ja kokemus ovat tuoneet tekemiseen aimo annoksen maalaisjärkeä, Westberg kertoo. Hän pohtii tarkasti harjoituksensa eikä tee mitään yltiöpäistä.

Toisin kuin vielä 18-vuotissyntymäpäivillä.

Kun Westberg täytti 18, hän keksi kokeilla volttia takaperin. Hänellä ei vielä tuolloin ollut vaahtomuoviallasta, joten Westberg teki hypyn suoraan kovalle maalle.

Niinpä hän kyhäsi juhlahumussa kavereidensa kanssa hiekkakuopalle aivan liian pienen hyppyrin.

”En edes tiennyt, mitä yritin”, Westberg muistelee.

”Lensin hypyn päätteeksi niskoilleni, ja moottoripyörä rojahti päälleni. Taju lähti hetkeksi. Kun heräsin, en muistanut mitään.”

Teemme haastattelua Särkisalossa, Westbergin lapsuudenkodissa kahvikupin äärellä. Hänen vanhempansa kuuntelevat haastattelua toisella korvalla.

”Ostin heti tuon onnettomuuden jälkeen Sebastianille niskasuojan”, äiti Karita Westberg kertoo.

” ”Pelon kanssa on opittava elämään.”

Sebastian Westbergin äiti Karita Westberg ei mene poikansa näytöksiin. ”Katson näytökset videolta jälkikäteen, kun tiedän, että Sebastian on kunnossa.”

Kehitys sai aimo töytäisyn eteenpäin, kun Westberg lähti talvella 2014 treenaamaan Espanjaan. Siellä hän tapasi freestylemotocrossin huippukuskeja, joilta sai imeä oppia.

”Heidän kanssaan ajaminen kehitti minua tosi paljon.”

Isä ja äiti ymmärsivät viimeistään silloin, että poika haluaa ajaa työkseen. Pärjätä ja tehdä temppuja, joita ei ole Pohjoismaissa ennen tehty.

Westberg on sittemmin kiertänyt kisoissa ja tapahtumissa ympäri maailmaa jo vuosia. Vaikka poika harjoittelee perheen takapihalla maailmanluokan temppuja, Karita Westberg ei käy koskaan katsomassa edes harjoittelua.

”Olen ollut katsomossa vain kerran. Olin mukana Madridissa Red Bull X-Fighters -näytöksessä. Muuten katson näytökset videolta jälkikäteen, kun tiedän, että Sebastian on kunnossa.”

Sebastianin isä Kurt Westberg on puolestaan aktiivisesti apuna Sebastianin harjoittelussa. Isä käyttää nosturia, auttaa rakennuspuuhissa ja kuuntelee epäonnistumisista seuraavat tunteenpurkaukset maltilla.

Harjoitellessa pojan lataus ja keskittyminen ovat tapissa.

”Pysyn hiljaa, ja käymme analyyttiset keskustelut vasta treenien jälkeen”, Kurt Westberg kertoo.

Hän on nähnyt vierestä monta kertaa, kuinka poika kaatuu pahankin näköisesti. Lajivalintaan tottuu jossain määrin, hän sanoo.

”Pelon kanssa on opittava elämään. En mene voivottelemaan Sebastianille tai näytä, jos olen hermostunut. Ei siitä olisi hyötyä. Olen aina vieressä ja valmis ryntäämään apuun.”

” ”Hypyn aikana ei voi epäröidä, koska onnistuminen on kiinni sekunnin murto-osista.”

Sebastian Westbergin isä Kurt Westberg on harjoittelussa jatkuvasti apuna. Satoi tai paistoi, isä nostaa poikaansa ja tämän moottoripyörää vaahtomuovialtaasta.

Westberg treenaa kesät Särkisalossa eli ”möyrii savessa ja vaahtomuovialtaassa”. Taitojen ylläpitäminen on elintärkeää, koska jo parin viikon tauko tarkoittaa rutiinin katoamista.

”Tempun on oltava lihasmuistissa. Hypyn aikana ei voi epäröidä, koska onnistuminen on kiinni sekunnin murto-osista.”

Suomen talvi on freestylemotocross-kuskille hankala, koska renkaissa on oltava piikit alla. Niillä ei tuplatakaperinvoltteja tehdä.

Siksi Westberg pakkaa pian taas laukkunsa ja suuntaa Espanjaan treenileirille. Siellä hän pystyy harjoittelemaan täysipainoisesti kesärenkailla paikallisten ammattilaisten kanssa.

Westbergin tavoitteena on, että hän saisi ”haipin rullaamaan” eli pääsisi taas esiintymään ja kisaamaan mahdollisimman paljon. Moni eurooppalainen huippukuski luopui koronapandemian aikana ammattilaisuudesta, koska kisoja ja näytöksiä ei ollut mahdollista järjestää. Leipä meni liian tiukalle.

”Tässä on pitänyt miettiä muutakin toimintaa.”

Westberg itse järjestää Särkisalossa junioreille ajo- ja stuntleirejä stunt-kuski Niko Säkkisen kanssa. Leireillä hypitään muun muassa airbag-alastuloille.

”Opetan nuoria käsittelemään pyörää ja hyppimään mahdollisimman turvallisesti. Opin itse asiat kantapään kautta, nyt junnujen ei tarvitse tehdä samoin.”