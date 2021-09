Kaikkiaan seitsemän ottelua pelataan alle 8 000 katsojan stadioneilla.

Manchester Cityn akatemiastadion on muun muassa Manchester Cityn naisten joukkueen kotikenttä.

Jalkapallon naisten EM-lopputurnaus pelataan ensi heinäkuussa Englannissa. Mukana on myös Suomen maajoukkue, Helmarit.

Turnauksen avausottelu pelataan 75 000 katsojan Old Traffordilla Manchesterissa ja loppuottelu 89 000 katsojan Wembleyllä Lontoossa, mutta suurta kansanjuhlaa ei ole odotettavissa kaikkiin otteluihin.

Turnauksen pienimmälle stadionille, Manchester Cityn akatemiastadionille, mahtuu vain 4 700 katsojaa. Siellä pelataan kolme ottelua. Lisäksi Leigh Sports Village -stadionilla on 8 000 paikkaa.

Kun vuoden 2019 MM-lopputurnauksessa Ranskassa pienin yleisömäärä oli Paraguayn ja Uuden Seelannin ottelussa, 8 009 katsojaa, on jo nyt varmaa, että EM-lopputurnauksessa on ainakin seitsemän ottelua, joissa katsojia on vähemmän.

”Olen yllättynyt, että he ovat valinneet näin pieniä areenoita sen jälkeen, millainen oli kiinnostus vuoden 2019 MM-kisoihin. Mielestäni ansaitsemme pelata suurimmilla ja hienoimmilla stadioneilla”, toteaa Norjan maajoukkueen joukkueenjohtaja Martin Sjögren Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

NRK kysyi asiasta perusteluja myös Euroopan jalkapalloliitolta (Uefa), mutta kysymyksiin ei vastattu.