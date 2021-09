Tikkurilan Palloseuran kausi alkoi hyvin, ja päävalmentaja Pauliina Miettinen halusi järjestää joukkueelle juhlan. Sen jälkeen löytyi syöpä, joka muutti kaiken. Nyt Pauliina Miettinen kertoo kaudestaan kuolemanpelon varjossa.

Puhutaan pian elämästä ja kuolemasta, mutta ensin keitetään kahvit.

”Huomenta, minulla on kahvia, pullat puuttuu”, jalkapallovalmentaja Pauliina Miettinen lähettää viestin aamulla.

Tapaamme Pauliina Miettisen kotona Nurmijärvellä.

Punaisen omakotitalon pihalla on vierasta vastassa kaksi valtavaa koiraa, jotka vaikuttavat olevan tuttavallisia kultaisia noutajia.

Miettinen laittaa kahvin tippumaan ja avaa pullapussin.

Mukit ovat valtavia. Toisessa mukissa on Sveitsin lippu, josta tulee mieleen lääke­kaappi.

”Minulla on nyt peruukki päässä, laitoin sinua varten.”

Jos ei tietäisi, ehkei sitä edes huomaisi.

”Kun laittaa lippiksen päähän, sitten sitä ei kukaan huomaa. Olihan siellä vaikka minkä­laisia vaihtoehtoja. Ei tätäkään ole kiva pitää päässä.”

Muitakin ulkoisia muutoksia on tullut.

”Olen koko elämäni syönyt kynsiä. Nyt minulle sanottiin, että kynnet pitää lakata, kun ne saattavat muuten lähteä. Minulla on ensimmäistä kertaa elämässäni kynnet. Kynsien syöminen loppui kuin seinään.”

Koirat asettuvat makaamaan lattialle keittiönpöydän viereen. Ikkunasta näkyy takapihalle. Siellä pihalla Miettinen kertoi valmentamalleen joukkueelle tilanteestaan kesän alussa.

”Onhan tässä nieleskelemistä aina välillä.”

” ”Ne olivat sellaisia unia, joista tiesin, että minulle tapahtuisi jotain.”

Miettinen lupasi Kansallisessa liigassa pelaavalle Tikkurilan Palloseuran edustus­joukkueelle, että hän järjestäisi pelaajille juhlan pihallaan, jos 22. toukokuuta pelattavasta ottelusta FC Honkaa vastaan tulisi voitto.

Pari päivää ennen ottelua hän täytti 49 vuotta.

Kotivoitto Hongasta oli viides voitto kauden seitsemästä ensimmäisestä ottelusta. Lupaus pitäisi lunastaa.

Sitten tulivat enneunet.

Miettinen sanoo nähneensä aina enneunia. Unia, jotka hänen mukaansa ennakoivat jotain tulevaa tapahtumaa.

Sillä kertaa hän lensi unessa lentokonetta, jonka eteen rupesi ilmestymään sähköjohtoja. Niitä tuli lisää ja lisää, kunnes hänen oli pakko laskeutua koneella.

Samanlaisia vaikeuksista tai epäonnesta kertovia unia oli muitakin viime toukokuussa.

”Ne olivat sellaisia unia, joista tiesin, että minulle tapahtuisi jotain.”

”Yhtenä yönä heräsin ja huitaisin rintaani. Tajusin heti, että rinnassani on jotain.”

Kaksi päivää myöhemmin hän oli kunnallisen lääkärin vastaanotolla. Miettinen kertoo saaneensa lähetteen kuvaukseen, joka olisi heinäkuun puolessavälissä.

”Sanoin, että en millään pysty odottamaan niin kauan aikaa. Menin sitten yksityiselle syöpäsairaalaan. Mammografiassa ei näkynyt mitään. Ultraäänikuvassa näkyi jotain. Siinä ei pystytty sanomaan, että se on varmasti syöpä.”

Seuraavalla viikolla tulokset varmistivat syövän.

” ”Pade oli ollut tosi outo treeneissä.”

Osa pelaajista aisti, että valmentajalla ei ollut kaikki hyvin. Miettinen piilotteli itkemisestä turvonneita silmiään aurinkolaseilla.

Neljättä liigakauttaan TiPSissä pelannut Jenna Topra kertoo kysyneensä Miettiseltä, oliko kaikki hyvin, mutta tämä vastasi kertovansa myöhemmin.

Luvatut juhlat oli määrä järjestää seuraavana viikonloppuna sarjaottelun jälkeen. Peliä edeltävänä iltana Miettinen lähetti viestin hyökkääjä Tia Häliselle ja kysyi, voisiko soittaa.

”Pade oli ollut tosi outo treeneissä. Hän soitti minulle ja pamautti siinä, että hänellä on syöpä ja että hän ei pysty olemaan mukana. Hän sanoi, että en saisi kertoa kenellekään. Hän ajatteli kai, että kun hän ei pysty olemaan äänessä ja läsnä pelissä, että joku ottaa enemmän roolia”, Hälinen kertoo.

Hälinen oli hermostunut ennen peliä JyPK:ta vastaan. Hän pelkäsi rupeavansa itkemään alkulämmittelyn aikana.

”Sitten teinkin hattutempun. Kolmannen maalin jälkeen en pysynyt kasassa vaan rupesin itkemään. Jengi luuli, että se johtui siitä, että olin ollut edellisen vuoden poissa pelikentiltä ja nyt peli meni hyvin. Ei se siitä johtunut. Tämän takia oikeasti itkin.”

TiPSin Annika Haanpää tavoitteli palloa ottelussa Honkaa vastaan syyskuun alkupuolella.

Voittoisan ottelun jälkeen siirryttiin valmentajan lupaamaan illanviettoon.

Koko joukkue oli valmentajan kodin takapihalla. Oli tyyni ja melko lämmin kesäilta. Pilvetön taivas. Pelaajat olivat tehneet yhdessä ruokaa ja tunnelma oli hyvä.

”Pade [Miettinen] keräsi meidät kaikki yhteen. Siinä näin, että hän kertoisi, mitä on meneillään. Se oli vaikea paikka hänelle”, Topra sanoo.

Miettinen sanoi, että hänen täytyy kertoa kaikille jotain.

”Se oli yhtä itkun tuhertamista, kuten nytkin”, hän sanoo.

Hän kertoi pelaajille löytäneensä itseltään patin, ja sitten häneltä löydettiin syöpä.

Topra oli ällikällä lyöty.

”Ensimmäinen ajatukseni oli, että selviääkö hän tästä. Huomasin joukkuekavereista, että moni itki ja otti asian raskaasti. Minulla meni hetki tajuta, mitä on oikeasti tapahtumassa”, Topra sanoo.

”Siinä kohtaa, kun hänen äänensä murtui, tiesin, että on tosi kyseessä.”

Hälisen mukaan pelaajat eivät tienneet mitä sanoa.

”Minun lisäkseni tiesi kaksi muuta. Pade sanoi, että hän ei halua kenenkään käyttäytyvän eri tavalla häntä kohtaan. Hän sanoi olevansa sen verran mukana kuin pystyy. Päätimme yhdessä, että tämä on yhteinen taistelu, ja kaikki ovat hänen tukenaan. Puhutaan isommista asioista kuin jalkapallo”, Hälinen kertoo.

Miettisen mukaan kertominen helpotti hänen oloaan.

” ”Löydöksen mittaamisesta leikkaukseen kasvain oli kerennyt kasvaa.”

Leikkaus oli kesäkuun puolessavälissä. Miettisen Omakanta-sivuilla näkyy, että sen jälkeen lääkärikäyntejä oli tiuhaan tahtiin. Leikkauksessa selvisi, että syöpäkasvain olikin ärhäkkää laatua. Samalla häneltä poistettiin varmuuden vuoksi imusolmukkeita.

”Syöpälääkäri sanoi, että sinulla on syöpä edennyt tosi äkkiä. Löydöksen mittaamisesta leikkaukseen kasvain oli kerennyt kasvaa.”

Miettinen on pohtinut, miten olisi käynyt, jos hän olisi odottanut kuvauksia julkisella puolella. Hänelle oli kova pettymys, että ”hyvinvointiyhteiskunnassa pystytään pitämään ihmisiä puolitoista kuukautta löysässä hirressä”.

”Olisiko se kerennyt levitä. Mites käy niille, joilla ei ole varaa käydä yksityisellä. En tiedä, millainen tilanne on kaikissa sairaanhoito­piireissä. Ei tuommoista voi tapahtua. Muuten olen tyytyväinen saamaani hoitoon.”

Valmennusryhmä otti työt Miettiseltä, joka jäi sairauslomalle kesällä. Sairaudesta huolimatta hän on istunut katsomossa paria ottelua lukuun ottamatta kaikissa TiPSin otteluissa.

Päävalmentajan kamppailu on yhdistänyt joukkuetta.

”Pelaajat ovat olleet tosi hyvin tukena. En ole osallistunut valmentamiseen, olen vain käynyt juoksemassa harjoituksissa. Yritin laittaa itseni vielä parempaan kuntoon ennen sytostaattihoitoja. Tein vatsoja ja punnerruksia.”

”Yritin käydä oksentamassa ennen [viime] peliä, kun oli paha olo. Sanoin pelaajille, että nyt ei ole ihan paras olo. He ovat ihan mahtavia, ja ymmärtävät.”

Pelaajat ovat jaksaneet kysellä, miten hänellä menee. Hän uskoo, että hänen sairastumisensa on ollut opettavainen kokemus joukkueelle ja antanut erilaista näkökulmaa kaikille.

Kovin monelle hän ei ole kertonut sairastumisesta, mutta tieto on levinnyt. Jotkut ovat päätelleet hänen päivityksistään sosiaaliseen mediassa, että kaikki ei ole kunnossa.

”Jotkut ovat kysyneet, onko kaikki ok. Sitten olen sanonut, että ei ole.”

”En tiedä edes, minkä takia nyt itken, koska en ole tätä enää itkenyt paljon.”

Toinen koirista nousee lattialta ja laittaa päänsä Miettisen syliin.

”En kaipaa sääliä. Siksi en ole sitä kertonut missään sosiaalisessa mediassa. Nyt näyttää siltä, että selviän. Sillä tavalla on helpompi puhua.”

” ”Vielä on aikaa tehdä jotakin.”

Miettinen sanoo, että perspektiiviä asioihin on tullut nyt kerralla vähän enemmän. Samaan aikaan sairauden kanssa iski viidenkympin kriisi.

”Vielä on aikaa tehdä jotakin. Kaikki on saavutettu, mitä on saavutettu. On pakko kuunnella sisimpäänsä, että teen, mitä haluan, enkä ajattele, että kymmenen vuoden päästä sitten.”

Hän sanoo miettineensä välivuoden pitämistä valmentamisesta. Suunnitelmia on oppi­matkoista Englantiin ja Yhdysvaltoihin tutustumaan jalkapalloon.

”Ennen viime peliä mietin, mikä on tärkeätä. Pelaajilla on hirveät haaveet, mutta suurimmalla osalla ura on ohi kymmenen vuoden päästä. Sitten alkaa elämä.”

”Minun tehtäväni on valmentaa jalkapalloa, mutta toivoisin heidän kasvavan myös ihmisinä ja pärjäävän elämässä. Se on tärkeämpää kuin jalkapallo.”

Miettinen arvelee, että hänen sairautensa on avannut pelaajien silmiä. Hän toivoo, että pelaajat eivät laita koko egoaan peliin. Elämän pitää pysyä koossa uran jälkeenkin, eikä ego voi olla futiksen varassa.

”Sanoin treeneissä, että hieno voitto, mutta sadan vuoden päästä kukaan ei muista tätä peliä. Sillä ei ole mitään merkitystä, häviääkö jonkin pelin. Kannattaako sitä ottaa henkilö­kohtaisesti jotain tappiota tai fanina ruveta riehumaan siitä. Se on absurdia. Peleistä pitäisi vain nauttia.”

” ”Pelaan ehkä enemmän jollekin toiselle nyt, kun olen kentällä.”

TiPSin joukkue riemuitsi Oona Sirenin tekemästä maalista ottelussa Honkaa vastaan.

Haastattelupäivänä Miettinen on menossa kirjoittamaan testamenttiaan. Varmuuden vuoksi.

”Pelkään tosi paljon kuolemaa. En tiedä, minkä takia. Tietysti mietin, mihin sitä joutuu. Jotenkin tuntuu hullulta laittaa hirveästi energiaa johonkin ja sitten se on yhtäkkiä loppu. Tai toivottavasti se ei ole loppu.”

Pelaajat taistelevat Miettisen rinnalla loppuun saakka. Peleissä he ovat käärineet ranteisiinsa teipin, jossa lukee fight (taistele).

Tia Hälisen mukaan valmentajan sairaudesta on tullut voimavara joukkueelle.

”Pelaan ehkä enemmän jollekin toiselle nyt, kun olen kentällä”, Hälinen sanoo.

Jenna Topra sanoo Miettisen kasvattaneen joukkueen jäsenistä pelaajia, joita he nyt ovat. He ovat harjoitelleet ammattimaisesti, vaikka eivät olekaan ammattilaisia. Hänen mukaansa kaikki kiitos joukkueen mestaruustaistelusta kuuluu valmentajalle.

”Jokainen haluaa näyttää Padelle, että on tarpeeksi hyvä. Hän on näyttänyt, että pystymme mihin vain, kunhan toteutamme omaa peliämme. Olen kiitollinen hänelle kaikesta ja lupaan taistella hänen rinnallaan”, Topra sanoo.

TiPS on Kansallisessa liigassa toisena neljä pistettä KuPSia perässä, kun sarjaa on kolme kierrosta jäljellä. Mestaruuskamppailu voi vielä huipentua viimeisellä kierroksella Kuopiossa, kun TiPS matkaa sinne. Miettinen on tehnyt hyvää työtä TiPSissä, jolla ei ole KuPSin, Åland Unitedin tai HJK:n resursseja.

” ”Hyvää pitää laittaa eteenpäin.”

Miettinen sanoo, että mestaruutta enemmän hänelle merkitsee ihmisten auttaminen.

”Jos ajattelisin vain menestystä tai mestaruutta, en olisi millään päästänyt pelaajia pois [kesken kauden]. Se on tärkeämpää, että auttaa ihmisiä eteenpäin ja he saavat kokea jotain vielä enemmän.”

Hän sanoo, että hänen tehtävänään on auttaa pelaajia kehittymään isommille areenoille.

Niin kuin häntäkin autettiin pelaajauralla.

”Hyvää pitää laittaa eteenpäin. En tiedä, onko elämällä muuta tarkoitusta.”

TiPS-Åland United kello 14.00 Tikkurilassa. Yle TV2 näyttää ottelun.

Lue lisää: Toivon tuoja – Pauliina Miettinen kertoo omin sanoin, miten pikkuveljestään huolehtineesta tytöstä kasvoi opettaja ja jalkapallovalmentaja, joka oppi näkemään lasten ja nuorten tuskan ja halusi auttaa