Tokion olympiakisoista pois jääminen oli kova mutta lopulta oikea päätös vaasalaiselta estejuoksijalta.

Camilla Richardsson vastaa puhelimeen Saint Moritzin hiihtokeskuksesta Sveitsistä. Vaasalaisurheilija ei ole vaihtamassa lajia, vaikka hän hiihtikin paljon viime talvena.

Richardsson valmistautuu loppukauden kilpailuihin korkealla ja tavoittelee lauantaina 2. lokakuuta Suomen ennätystä harvoin juostavalla viiden kilometrin katumatkalla Helsingissä.

Matkan SE on 16 minuuttia ja 19 sekuntia. Sandra Eriksson juoksi ajan tämän vuoden huhtikuussa Tukholmassa.

”Sitä tavoittelen, ilman muuta. Reitti on nyt nopeampi kuin edellisellä kerralla sen juoksin”, Richardsson muistaa voittoaikansa 16 minuuttia ja 28 sekuntia vuoden 2019 kilpailussa.

Katukisa on osa Helsinki City Running Day -tapahtumaa, jonka keskuspaikkana on uudistettu Olympiastadion.

Viime vuonna Richardsson kärsi vammakierteestä eikä voinut puolustaa voittoaan. Nyt hän voi vihdoin harjoitella terveenä. Erilaisten jalkavammojen takia hän piti lähes kymmenen kuukautta juoksutaukoa.

”Aina kun luulin, että voin juosta, tuli jokin vamma. Aloin olla jo epätoivoinen. Välillä oli niin rankkaa, että mietin, onko kaikki tämän arvoista”, Richardsson sanoo.

Vaikka paikat eivät kestäneet juoksemista, Richardsson harjoitteli päivässä tuntikausia muuta. Oli vesijuoksua, spinningiä, salitreeniä, harjoittelua crosstrainerilla ja sitä hiihtoa, myös rullilla.

”Onneksi oli lunta. Oli aika hauskaakin päästä hiihtämään. Muutkin korvaavat treenit olivat hauskoja, mutta eivät niin hauskaa kuin juokseminen. Uimahalleista sain aika tarpeekseni.”

Viime viikon tiistaina 21. syyskuuta tuli vuosi siitä, kun Richardssonin molemmat takareidet leikattiin. Parannuttuaan hän juoksi kolme viikkoa, kun sääriluuhun tuli rasitusmurtuma. Tämäkään ei vielä riittänyt, sillä sen jälkeen häneltä tulehtui lonkka.

”Se oli yllättävän paha vamma. Olin 6–7 viikkoa juoksematta, sattui niin paljon.”

Kesällä Richardsson palasi jälleen kilparadoille. Rankingsijoituksensa perusteella hän olisi voinut osallistua päälajiinsa 3 000 metrin estejuoksuun Tokion olympiakisoissa, mutta Richardsson kieltäytyi kisapaikasta.

Se oli kova mutta oikea päätös. Tokiossa Richardsson olisi kilpaillut täysin keskenkuntoisena.

”Olisin juossut huonosti ja vain masentunut. Nyt olen saanut treenattua hyvin ja olen hyvässä kunnossa, mutta tähän kauteen nähden aivan liian myöhään.”

Camilla Richardsson vuonna 2017 MM-kisoissa Lontoossa, jossa hän oli kahdeksas alkuerässään.

Lokakuun lopulla Richardsson juoksee vielä puolimaratonin Valenciassa Espanjassa. Sen ja ylimenokauden jälkeen alkaa valmistautuminen kesän 2022 arvokisaputkeen.

MM-kilpailut pidetään heinäkuussa 2022 Eugenessa Yhdysvalloissa. Niiden perään ovat Suomen mestaruuskisat (Kalevan kisat) ja Euroopan mestaruuskilpailut Münchenissä.

EM-kisojen aikaraja naisten esteissä on 9 minuuttia ja 39 sekuntia. MM-raja on 9.30. Richardssonin ennätys on 9.35,27, joten kisarajojen ei pitäisi tuottaa hänelle ongelmia.

”Ensi vuoteen olisi ollut paha paikka jatkaa, jos olisin nyt huonossa kunnossa. Keväällä on pakko tehdä kisarajat aikaisin, mutta valmentajan kanssa pitää miettiä, mitä tehdään MM-kisojen kanssa. Karu totuus on, että vaikka juoksisi MM-kisoissa, siellä ei pääsisi SE-ajalla edes finaaliin. EM-kisoissa sillä voi päästä kuuden joukkoon”, Richardsson sanoo.

MM-kisoissa 28-vuotias Richardsson on ollut mukana jo kolme kertaa ja tietää, mitä on jäädä alkueriin. Aikuisten EM-kisoissa hän on ollut kerran vuonna 2016 (10. alkuerissä). Nuorten EM-kisoissa hän oli vuonna 2015 neljäs.

Richardssonia valmentaa vuoden 2006 estejuoksun Euroopan mestari Jukka Keskisalo. Yhteistyö alkoi vuonna 2017. Sitä ennen valmentajana toimi Guy Storbacka.

Päättyvällä kaudella Richardsson juoksi vain kolme estekisaa, joista paras oli Ruotsi-ottelussa juostu 9.57,31. Kalevan kisoissa hän voitti neljännen Suomen mestaruutensa ajalla 10.02,27 ja oli toisella suosikkimatkallaan 5 000 metrillä toinen ajalla 15.56,77.

Ensi kesän MM-kisoissa Richardsson haluaisi juosta esteiden lisäksi 5 000 metriä, jos se on aikataulun puolesta mahdollista.

Vuoden 2020 EM-kisat Pariisissa peruttiin pandemian takia kokonaan. Loukkaantumisten takia kisat olisivat jääneet Richardssonilta muutenkin väliin.

Vuoden 2015 nuorten EM-kisoissa Camilla Richardsson juoksi neljänneksi 3 000 metrin esteissä.

Saint Moritzissa Richardsson harjoitteli pääosin yksin. Ruotsalainen Charlotta Fougberg oli jonkin aikaa samassa paikassa valmistautumassa omaan maratonjuoksuunsa.

”Hänen kanssaan juoksin pitkät lenkit. Maraton kiinnostaa, muttei vielä”, Richardsson sanoo.

Richardsson on miettinyt maratonia vuoden 2024 Pariisin olympiakisoissa. Samalla tulisi korvattua menetetyt Tokion olympiajuoksut.

”Riippuu, miten hommat etenevät ja miten tulee tuloksia.”

Richardsson opiskelee ympäristötekniikan insinööriksi Vaasassa. Hän kertoo opiskelevansa ”sen mitä ehtii”.

”Opiskelutahti sopii minulle. Kiva, että on jotain muuta mietittävää ja ettei ole pakkoa tehdä. Voi opiskella omaan tahtiinsa. Ympäristö on aika hyvä aihe opiskella tällä hetkellä ja saada työpaikka.”

Suomen suurin juoksutapahtuma Helsinki City Running Day järjestetään Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 2. lokakuuta.